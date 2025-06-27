Quốc hội thông qua nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh từ năm học 2025-2026

Theo đó, kể từ năm học 2025–2026, tất cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đang sinh sống tại Việt Nam và theo học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, sẽ được Nhà nước miễn hoặc hỗ trợ học phí.

Từ năm học 2025–2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được miễn học phí, còn tại trường dân lập, tư thục sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần học phí.

Cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục công lập, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước miễn học phí.

Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đóng học phí.

Mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định, căn cứ theo khung học phí do Chính phủ quy định, nhưng không vượt quá mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Như vậy, ngoài việc miễn học phí trong các cơ sở giáo dục công lập, Nhà nước sẽ hỗ trợ học phí đối với cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục, thể hiện tính ưu việt của chế độ và thực thi chính sách thống nhất, công bằng đối với người học; khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, tăng cường xã hội hóa giáo dục.