Hà Nội: 100% trẻ 5 tuổi được tham gia giáo dục mầm non

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 2/6 tại Hà Nội.

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 100% các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một trong những kết quả nổi bật trong 7 năm thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” là mạng lưới trường, lớp phát triển đồng bộ, đa dạng. Năm 2025, Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 1.160 trường mầm non, chiếm khoảng 1/10 tổng số trường mầm non toàn quốc. So với năm 2018, thời điểm bắt đầu triển khai Đề án, số trường mầm non công lập tăng 37 trường, giảm 307 điểm trường lẻ, sáp nhập 28 trường có quy mô nhỏ.

Hà Nội cũng là điểm sáng trong việc thực hiện Đề án, với tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp vượt 15,2%, trẻ mẫu giáo ra lớp vượt 3,6% so với mục tiêu. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi của Thành phố ra lớp đạt 100%, khẳng định chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi một cách bền vững, tạo tiền đề hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh P Linh

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn này. Tính đến nay, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của toàn Thành phố đạt 59,1%, vượt 9,1%; trong đó khối công lập đạt 83,6%.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, TP Hà Nội xác định giáo dục mầm non là nhiệm vụ chiến lược, nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Giai đoạn 2018-2025, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để phát triển giáo dục mầm non, như Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; Đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên…

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, những quyết sách lớn này của Thành phố đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp cũng như chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Con số 62.000 tỷ đồng dành cho giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố Hà Nội đối với thế hệ mầm non.

Hội nghị cũng được nghe chia sẻ kinh nghiệm của một số đơn vị trong việc xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao; tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng ghi nhận chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể như tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp còn thấp ở một số quận, huyện; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ còn có sự chênh lệch ở các địa bàn; còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số huyện…

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp, ngành Giáo dục Thủ đô cần rà soát tổng thể các nội dung, nhiệm vụ, tham mưu Thành phố hướng dẫn trách nhiệm của bộ máy chính quyền cơ sở, đặc biệt là vai trò chủ động của Hiệu trưởng nhà trường, bảo đảm không để gián đoạn công việc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.