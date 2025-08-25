GXE.VN ra mắt ứng dụng gọi xe “mặc cả giá”, giải pháp vận tải thông minh do người Việt phát triển

Với tính năng “trả giá trực tiếp”, GXE.VN cho phép khách hàng chủ động đề xuất giá, tài xế có quyền chấp nhận hoặc thương lượng, tạo sự linh hoạt và công bằng trong giao dịch.

Ứng dụng GXE.VN được thiết kế với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, giúp người dùng dễ dàng đặt xe chỉ trong vài bước. Hệ thống thông minh sẽ tự động gợi ý tài xế gần nhất nhằm rút ngắn thời gian chờ và tối ưu hành trình.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GXE phát biểu lại buổi lễ.

Ngoài tính năng đặt xe tức thời, GXE còn hỗ trợ đặt lịch hẹn theo nhu cầu cá nhân, phù hợp với những chuyến đi cố định như đi sân bay, công tác hay đón khách.

Điểm nổi bật của GXE.VN là khả năng tận dụng nguồn lực xe nhàn rỗi, giúp giảm số lượng phương tiện lưu thông, hạn chế ùn tắc và khí thải ra môi trường, đồng thời gia tăng thu nhập cho tài xế.

Ứng dụng cũng tích hợp đa dạng hình thức thanh toán (ví GXE, liên kết ngân hàng, tiền mặt), cùng các dịch vụ mở rộng như xe máy, ô tô 4–45 chỗ, xe ghép, xe sân bay, giao hàng nhanh, thuê xe trọn gói và đặt hộ.

Công ty cổ phần GXE ký kết với các đối tác ký kết tại lễ ra mắt ứng dụng đặt xe.

Ngoài ra, GXE.VN cho phép người dùng mua trực tiếp các gói bảo hiểm chuyến đi, hàng hóa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất ô tô, xe máy ngay trên ứng dụng. Đặc biệt, tất cả chuyến đi đều được lưu trữ chi tiết, minh bạch, kèm cơ chế đánh giá hai chiều giữa khách hàng và tài xế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng Giám đốc GXE chia sẻ: “GXE không chỉ là một ứng dụng đặt xe, mà là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên số. Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ Việt, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của đất nước theo tinh thần các nghị quyết 57 và 68 của Đảng và Nhà nước.”

Thị trường gọi xe Việt Nam có thêm ứng dụng mới.

Nói về định hướng phát triển tương lai, ông Quyền cho hay, GXE kỳ vọng tối ưu hóa vận tải, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch của thị trường. Nền tảng giúp giảm xe chạy rỗng, góp phần bảo vệ môi trường và tạo thêm thu nhập cho người dân. Trong tương lai, GXE đặt mục tiêu mở rộng ra quốc tế, mang giải pháp "Made in Vietnam" ra thế giới.

Hiện GXE.VN đã có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android, sẵn sàng phục vụ người dùng trên toàn quốc. Trong thời gian tới, công ty đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tiến ra thị trường quốc tế, đặc biệt là các nước Đông Nam Á có nhu cầu vận tải tương đồng.