Chương trình CAREME – “Yêu lấy mình”: Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hưởng ứng Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đồng thời gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Người dân được khám, sàng lọc các bệnh tim mạch, bệnh thận mạn, bệnh chuyển hóa.

Chương trình có sự tham dự của ThS.DS. Nguyễn Hữu Tú, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; PGS.TS.BS. Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ; cùng đại diện AstraZeneca Việt Nam và nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể tại địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.200 người dân địa phương.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các bác sĩ trong khám bệnh miễn phí cho người dân.

Người dân được sàng lọc bệnh thận mạn thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo tại website caremeyeulayminh.com. Các trường hợp có nguy cơ cao được hệ thống AI liệt kê sẽ tiếp tục được xét nghiệm nước tiểu và thăm khám chuyên sâu để chẩn đoán xác định bệnh thận mạn tính cũng như các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa khác.

Quy trình này được triển khai theo đúng Quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 12/8/2024 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn và một số bệnh lý thận. Bên cạnh đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách và 5 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt tại địa phương.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà cho người dân khó khăn tại xã Phong Điền.

Chương trình CAREME – “Yêu lấy mình” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Tổng Bí thư về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó nhấn mạnh mỗi người dân Việt Nam cần được tiếp cận dịch vụ y tế ít nhất một lần trong năm. Với việc trực tiếp đưa dịch vụ y tế chất lượng đến cộng đồng, chương trình thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” và tạo điều kiện cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, được thụ hưởng thành quả của hệ thống y tế hiện đại.

Hoạt động lần này cũng là minh chứng cho việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, khi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được áp dụng sâu rộng trong ngành y tế. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc bệnh mạn tính không chỉ giúp nâng cao độ chính xác của chẩn đoán sớm mà còn mở ra hướng đi mới trong quản lý sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu được thu thập và phân tích từ các nền tảng số sẽ trở thành cơ sở quan trọng để ngành y tế hoạch định chính sách, dự phòng và điều trị hiệu quả hơn trong tương lai.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Hữu Tú, phó chủ tịch TT Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết “ chương trình CAREME – sàng lọc bệnh tim mạch - thận - chuyển hóa không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là bước đi trong tiến trình chuyển đổi số y tế quốc gia, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để sàng lọc bệnh thận mạn, kết hợp với xét nghiệm chuyên sâu và hướng dẫn chẩn đoán – điều trị theo Quyết định 2388/QĐ-BYT của Bộ Y tế, là minh chứng rõ nét cho việc đưa công nghệ vào phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, với hơn 1.200 người dân được khám, sàng lọc, cấp thuốc miễn phí và tặng quà ngay trong ngày hôm nay, chương trình góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiếp cận dịch vụ y tế. Đây cũng là cách chúng ta lan tỏa thông điệp “yêu lấy mình”, để mỗi người dân thêm ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.”