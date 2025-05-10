Chuyển đổi số
Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiên phong chuyển đổi số, nâng cao sức khỏe cộng đồng

La Giang

La Giang

14:26 | 10/05/2025
Ngày 10/5, tại Hưng Yên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Chương trình CAREME tổ chức Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 và Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ XI, với chủ đề “Thầy thuốc trẻ xung kích, vươn mình trong kỷ nguyên số”.
Sự kiện nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng về chăm sóc sức khỏe nhân dân và đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Hành trình năm nay dự kiến diễn ra trên cả nước trong thời gian từ tháng 5 – 11/ 2025, với 4 đội hình: Đội hình Khám tình nguyện Đội hình Chuyển đổi số Y tế Đội hình Sàng lọc bệnh Đội hình Vận động hiến máu, mô, tạng. Dự kiến, hơn 1 triệu người dân sẽ được tiếp cận sàng lọc bệnh bằng trí tuệ nhân tạo; 100.000 người được khám, tư vấn sức khỏe trực tiếp và 20.000 thầy thuốc trẻ sẽ tham gia hỗ trợ, trong đó có 20.000 nhân viên y tế tuyến cơ sở được tập huấn về chuyển đổi số và AI.

Nổi bật là việc xây dựng mô hình dữ liệu lớn (bigDATA) về bệnh tật toàn quốc, hướng tới hình thành nền tảng AI quốc gia phục vụ khám chữa bệnh. Trên nền tảng trực tuyến khoemanh.net, người dân có thể chủ động khai báo thông tin sức khỏe, nhận kết quả sàng lọc bằng AI và nhận tư vấn từ bác sĩ từ xa.

Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiên phong chuyển đổi số, nâng cao sức khỏe cộng đồng
Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Hà Anh Đức, Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Tại các điểm khám, người dân sẽ được tư vấn, tạo hồ sơ bệnh án điện tử, chụp cắt lớp vi tính và hỗ trợ chẩn đoán hiện đại miễn phí.

Theo Ban tổ chức, hành trình năm nay ghi dấu đậm nét của chuyển đổi số y tế và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện, hoạt động khám ngoài xây dựng những đội hình, tổ chức thăm khám tại vùng khó khăn.

Năm nay, các đội hình có thêm nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn người dân sàng lọc bệnh trên nền tảng trực tuyến của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, sàng lọc bệnh bằng AI trên page: http://khoemanh.net . Đồng thời, các đội hình khám sẽ triển khai cài đặt và tư vấn qua app đối với người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ xa, tiến hành tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân, tổ chức xây dựng hồ sơ khám bệnh điện tử, tiến hành nghiên cứu lấy ý kiến người dân để đánh giá tình trạng sức khỏe và tiến hành theo dõi, chăm sóc sức khỏe từ xa cho người dân.

Sau 3 năm triển khai, các chương trình do công ty TNHH AstraZeneca hỗ trợ như Chương trình Tiếp cận y tế toàn diện và Chương trình CAREME - yêu lấy mình, tầm soát bệnh tim mạch – thận chuyển hóa tiếp tục được mở rộng.

Các y bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân tại chương trình.
Các y bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân tại chương trình.

Năm nay, chương trình CAREME dự kiến sẽ tổ chức tại 05 bệnh viện trên cả nước và 10 chương trình khám tại cộng đồng với 20,000 người dân sẽ được khám, xét nghiệm chức năng thận miễn phí tại các chương trình cộng đồng và tại các bệnh viện tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, hàng triệu người dân cũng có thể tự tầm soát bằng cách nhập thông tin và sàng lọc bởi AI của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, được hỗ trợ chụp cắt lớp vi tính và các xét nghiệm chẩn đoán khác khi có dấu hiệu bệnh, dự kiến sẽ hỗ trợ 1.000.000 lượt đọc AI trong năm nay.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với nhiều đơn vị đối tác khác để triển khai chương trình khám bệnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 08 tỉnh, chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, khám và hỗ trợ y tế cho 30 tỉnh, hoạt động sàng lọc qua xét nghiệm máu triển khai trên cả nước...

Ngoài ra, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng tổ chức các chương trình Bình dân học AI cho đối tượng thanh niên, các khóa chuyên sâu về AI tạo sinh trong y tế cho y bác sĩ trẻ, phối hợp với các công ty công nghệ triển khai hoàn thiện nền tảng AI phục vụ cho y bác sĩ và người dân, thuận tiện cho hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên và chuyển đổi số y tế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình. Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Thầy thuốc trẻ triển vọng, có thành tích xuất sắc, đặc biệt tron chuyển đổi số y tế và tiên phong trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 – 2024.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, trưởng ban chỉ huy Hành trình cho biết “Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định rõ: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba đột phá chiến lược trong giai đoạn mới, là động lực chính để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với ngành y tế khoa học công nghệ lại càng đóng vai trò then chốt.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2024.
Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2024.

Với chủ đề năm nay “Thầy thuốc trẻ xung kích, vươn mình trong kỷ nguyên số” chương trình đã bám sát định hướng lớn của Đảng, thể hiện rõ trách nhiệm và tinh thần tiên phong của đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong việc tiếp cận và làm chủ các thành tựu công nghệ hiện đại: từ y tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong y khoa, đến khám chữa bệnh từ xa và y học cá thể hóa.

"Chúng ta không chỉ tôn vinh những người có chuyên môn giỏi, tận tụy với nghề, mà còn khẳng định một thế hệ thầy thuốc trẻ dấn thân, đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng - những người đang tạo nên hình ảnh mới của nền y tế Việt Nam hiện đại, nhân văn và hội nhập.

"Chúng ta tin rằng, với tinh thần mỗi người dân khỏe mạnh - một Việt Nam hùng cường, lực lượng thầy thuốc trẻ hôm nay sẽ là những chiến binh áo trắng của kỷ nguyên số, là những người góp phần biến khát vọng Việt Nam hùng cường trở thành hiện thực", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam CAREME Chương trình CAREME

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Y tế số
Ông Amit Yadav vừa tham dự Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á 2025 (HMA 2025) tại TP.HCM và tại đây ông đã chia sẻ về những cơ hội cho Việt Nam trong bức tranh chuyển đổi số y tế toàn cầu, cũng như nỗ lực của tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả vận hành cho các bệnh viện.
AI Delphi-2M dự đoán bệnh: công nghệ y tế cá nhân hóa giúp phòng ngừa ung thư, tiểu đường và đau tim

AI Delphi-2M dự đoán bệnh: công nghệ y tế cá nhân hóa giúp phòng ngừa ung thư, tiểu đường và đau tim

Y tế số
Mô hình AI Delphi-2M hỗ trợ dự đoán nguy cơ mắc hơn 1.000 bệnh trước 10 đến 20 năm. Công cụ giúp nhận biết sớm các vấn đề sức khỏe như ung thư, tiểu đường tuýp 2, đau tim, nhiễm trùng huyết và bệnh hô hấp, mở ra hướng đi mới cho y tế cá nhân hóa.
Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Y tế số
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa áp dụng chính thức bệnh điện tử từ 26/9 năm 2025. Đây là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số y tế, giúp bệnh nhân không cần mang nhiều giấy tờ khi đến chữa bệnh. Việc này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm chữa bệnh của người dân.
K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Y tế số
Từ ngày 30/10 đến 1/11/2025, Triển lãm quốc tế K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show sẽ diễn ra tại Trung tâm SECC (TP.HCM), quy tụ hơn 150 doanh nghiệp và 250 thương hiệu mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, công nghệ thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc và nhiều quốc gia.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Cuộc sống số
Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh), chính thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
