PineCare ra mắt loạt giải pháp chăm sóc sức khỏe và đời sống từ tinh dầu thông

Đây là bước phát triển bền vững của PineCare – công ty quản lý phát triển rừng thông lớn nhất Việt Nam, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái từ trồng mới, bảo tồn, phát triển rừng thông, đến nghiên cứu khai thác, chế biến các sản phẩm từ các giống thông, đặc biệt khai thác những đặc tính và dược tính quý giá từ giống thông mã vĩ VN, nhằm ứng dụng chăm sóc sức khoẻ và đời sống một cách an toàn và hữu hiệu.

Toàn bộ sản phẩm này của Pinecare Việt Nam đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và phân phối trên thị trường các sản phẩm xua muỗi được chế biến từ tinh dầu thông, có tác dụng xua muỗi trong gia dụng và y tế, nhằm phòng tránh các bệnh nguy hiểm do muỗi mang lại như sốt xuất huyết, virus zika, viêm não, sốt vàng da, sốt rét…. Bên cạnh đó, các sản phẩm xua muỗi của PineCare sử dụng tinh dầu thông làm giải pháp thay thế cho các sản phẩm chứa hoá chất DEET, không chỉ đem lại hiệu quả xua muỗi lên đến 8 giờ, mà còn đem lại độ an toàn cao cho người dùng.

Ngoài tinh dầu thông nguyên chất, các sản phẩm xua muỗi của PineCare còn sử dụng các thành phần khác từ thiên nhiên, an toàn cao cho sức khoẻ người dùng.

Điểm chung đáng chú ý là các nghiên cứu quốc tế đều cho thấy, tinh dầu thông có khả năng kháng khuẩn, khử mùi, xua muỗi và giảm căng thẳng. Tinh dầu thông, đặc biệt là từ giống thông Mã Vĩ đặc hữu của Việt Nam, được biết đến nhờ những công dụng vượt trội trong chăm sóc sức khoẻ và đời sống.

Bên cạnh dòng sản phẩm xua muỗi, Pinecare cũng đã nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm từ tinh dầu thông nhằm chăm sóc sức khoẻ và phục vụ đời sống, bao gồm:

Các dòng sản phẩm xua muỗi: Chai xịt phòng, Chai xịt trực tiếp lên da, giấy ướt xua muỗi..

Các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ: tinh dầu massege thư giãn, chai xịt xoa bóp giảm đau cơ, khớp.

Các dòng sản phẩm chăm sóc nhà: Dung dịch tẩy rửa đa năng, nước rửa chén, nước lau sàn.

Các sản phẩm lưu hương: tinh dầu thông nguyên chất, tinh dầu xông phòng, nến thơm

Tất cả sản phẩm PineCare đều kết hợp giữa tinh túy thiên nhiên và công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Độ an toàn và hiệu quả của các sản phẩm PineCare đã được đảm bảo bởi các giấy phép và chứng nhận uy tín, giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng.

PineCare không chỉ tập trung phát triển các sản phẩm tiêu dùng xanh nhằm nâng tầm giá trị của tinh dầu thông Việt, mà còn tiên phong bảo tồn và phát triển bền vững rừng thông Việt Nam. Doanh nghiệp đã khởi động chương trình bảo tồn giống thông Mã Vĩ bản địa, hiện quản lý hơn 26.000 ha rừng, trong đó có 6.000 ha rừng được phục hồi và 20.000 ha rừng được bảo vệ. Chương trình trồng "100 triệu cây thông" của Pine Care hướng đến mục tiêu tạo ra bể chứa carbon khổng lồ, góp phần chống biến đổi khí hậu, đồng thời cung cấp tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Pine Care đang nỗ lực đạt các chứng nhận danh giá như ESG, FSC, LEED, và Rainforest Alliance Certified Seal. Đây không chỉ là lời khẳng định về chất lượng mà còn là cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho tương lai.