70% Giám đốc dữ liệu dẫn dắt chiến lược AI doanh nghiệp

Thông báo mới nhất của Gartner cho biết, giám đốc dữ liệu và phân tích (CDAO) đang trở thành nhân vật then chốt trong việc định hình tương lai AI của doanh nghiệp. Cuộc khảo sát mới nhất của Gartner cho thấy 70% CDAO hiện giữ trách nhiệm chính trong việc xây dựng chiến lược AI và mô hình vận hành cho tổ chức.

Giám đốc phân tích cấp cao Sarah James cho biết vai trò của CDAO đang có sự thay đổi tại Hội nghị thượng đỉnh D&A của Gartner ở London. Ảnh: Gartner

Khảo sát Chương trình nghị sự CDAO của Gartner cho năm 2025 được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, với sự tham gia của 504 lãnh đạo điều hành dữ liệu và phân tích trên toàn thế giới.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Dữ liệu & Phân tích của Gartner diễn ra tại London, Sarah James, Giám đốc phân tích cấp cao tại Gartner cho hay: "Năm 2025 là năm then chốt đối với các CDAO, khi AI mang đến cơ hội mới để họ khẳng định vị thế trong vai trò lãnh đạo AI".

"Tầm ảnh hưởng của CDAO trong tổ chức, kết hợp với chuyên môn dữ liệu sẵn sàng cho AI, đặt họ vào vị trí độc đáo để lãnh đạo, hướng dẫn và thách thức tổ chức thành công trong việc tạo ra giá trị từ AI. Điều này khiến vai trò của CDAO trở nên then chốt đối với thành công của AI. Không có vai trò nào khác có cơ hội tạo ra các kết nối cần thiết và đứng ở trung tâm của liên minh D&A và AI," James nhấn mạnh.

Gartner dự đoán rằng đến năm 2027, 75% CDAO không được xem là thiết yếu đối với thành công AI của tổ chức sẽ mất vị trí cấp C của họ.

Vai trò CDAO ngày càng quan trọng

Vai trò CDAO trở nên bền vững và mang tính chiến lược hơn do tính phức tạp và phổ biến của dữ liệu, cách sử dụng và giá trị của nó. Cuộc khảo sát cho thấy số CDAO báo cáo trực tiếp cho CEO tăng lên 36% vào năm 2025, so với 21% vào năm 2024.

Tuy nhiên, vai trò của CDAO đang phát triển do việc ưu tiên AI trong các tổ chức. Mặc dù vị trí CDAO vẫn vững chắc, các tổ chức đang khám phá các cấu trúc khác nhau cho vai trò lãnh đạo AI.

Các nhà phân tích của Gartner dự đoán vai trò CDAO sẽ phát triển theo ba hướng riêng biệt:

Nhà lãnh đạo D&A chuyên gia: Trong vai trò này, nhà lãnh đạo dữ liệu và phân tích (D&A) đóng vai trò là chuyên gia dữ liệu trung tâm, liên chức năng trong tổ chức, có thể là vai trò phó chủ tịch hoặc trưởng bộ phận dữ liệu báo cáo cho IT. Vai trò này nắm giữ tầm nhìn toàn diện về dữ liệu trong toàn tổ chức và đóng góp chuyên môn của họ trên các lĩnh vực kinh doanh, giám sát trí tuệ kinh doanh toàn cầu (BI), quản lý dữ liệu chủ (MDM), báo cáo và nền tảng dữ liệu.

CDAO kết nối: Trong vai trò này, CDAO điều phối các kết nối thiết yếu để đảm bảo phân phối hiệu quả. Họ tích hợp giải pháp D&A vào sản phẩm và dịch vụ thông minh cho các giám đốc cấp cao, bắc cầu giữa các giám đốc cấp cao và lĩnh vực dữ liệu, phân tích và AI. Vai trò này thúc đẩy chương trình nghị sự AI của tổ chức, định vị cá nhân đó như một nhà lãnh đạo AI, nếu không phải là nhà lãnh đạo AI.

CDAx tiên phong: Chữ "x" đại diện cho tổng hợp các vai trò và trách nhiệm của giám đốc dữ liệu (CDO), CDAO và giám đốc dữ liệu và AI (CDAIO). Vai trò này hoạt động như một tác nhân chuyển đổi và thay đổi, áp dụng công nghệ theo chức năng chéo. Nhà điều hành này, có thể là một nhà lãnh đạo AI, ủng hộ các giải pháp cho các mối quan tâm và vấn đề D&A và AI, duy trì các nguyên tắc đạo đức và quản trị mạnh mẽ trong toàn tổ chức.

"Vai trò lãnh đạo D&A sẽ tiếp tục phân hóa trong tương lai gần và các CDAO hiện tại và tương lai cần phát triển kỹ năng và chuyên môn phù hợp với con đường họ chọn. Điều này sẽ giúp họ nâng cao vai trò và vị trí của mình trong lãnh đạo AI", James kết luận.