Top 10 công ty blockchain dẫn đầu thế giới năm 2025

Công nghệ blockchain, vốn là nền tảng cho tiền điện tử, hiện tạo ra cuộc cách mạng trong ngành tài chính, chuỗi cung ứng và y tế. Nhiều tổ chức tìm kiếm sự minh bạch, bảo mật và vận hành hiệu quả cao hơn qua công nghệ này.

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng giới thiệu 10 công ty dẫn đầu thế giới trong việc ứng dụng blockchain.

Các công ty này không chỉ áp dụng blockchain mà còn định hình tương lai của nó, thúc đẩy các tiêu chuẩn mới về sự tin cậy và trao đổi giá trị kỹ thuật số, đồng thời cho phép làn sóng ứng dụng phi tập trung tiếp theo định hình tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số.

1. IBM

Chủ tịch và CEO: Arvind Krishna | Trụ sở: New York, Hoa Kỳ | Nhân viên: 300.000

IBM vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain doanh nghiệp nhờ đóng góp sớm vào dự án Hyperledger Fabric cho mạng blockchain được cấp phép. Công ty cung cấp giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp tài chính, chuỗi cung ứng và y tế xây dựng ứng dụng sổ cái phân tán. Chiến lược của IBM tập trung vào nền tảng cấp doanh nghiệp với bảo mật cao, khả năng truy xuất nguồn gốc và tạo cơ hội kiếm tiền mới qua ứng dụng token hóa tài sản.

2. Microsoft

Chủ tịch & CEO: Satya Nadella | Trụ sở: Washington, Hoa Kỳ | Nhân viên: 225.000

Microsoft phát triển mạnh blockchain qua nền tảng đám mây Azure với dịch vụ BaaS (Blockchain-as-a-Service). Ưu tiên của tập đoàn nằm ở Azure Blockchain Service dựa trên Quorum, Azure Managed Confidential Consortium Framework cho ứng dụng phi tập trung và Azure confidential ledger lưu trữ dữ liệu bảo mật. Microsoft chú trọng tích hợp blockchain vào hệ thống doanh nghiệp sẵn có, đặc biệt trong quản lý chuỗi cung ứng với hợp đồng thông minh tăng tính minh bạch.

3. JPMorgan Chase

CIO Toàn cầu: Lori Beer | Trụ sở: New York, Hoa Kỳ | Nhân viên: 309.000

JPMorgan Chase áp dụng blockchain vào lĩnh vực tài chính, xử lý hàng nghìn tỷ đô la qua nền tảng Kinexys (trước đây là Onyx). Ngân hàng này phát triển Liink - mạng blockchain cho trao đổi thông tin giữa các ngân hàng, và JPM Coin - stablecoin hỗ trợ thanh toán tức thời. JPMorgan Chase còn tham gia Partior, mạng lưới liên ngân hàng giúp chuyển tiền xuyên biên giới nhanh hơn.

4. Accenture

Chủ tịch và CEO: Julie Sweet | Trụ sở: Dublin, Ireland | Nhân viên: 774.000

Accenture thúc đẩy áp dụng blockchain toàn cầu qua dịch vụ tư vấn và giải pháp tùy biến. Công ty tạo hệ thống đa bên nâng cao chia sẻ dữ liệu, nhận dạng kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng tài chính. Sáng kiến tiêu biểu Accenture Blockchain for Contracts xây dựng trên R3 Corda, lưu trữ trên Microsoft Azure, số hóa toàn bộ chu trình hợp đồng. Accenture còn là đối tác sáng lập ID2020, ứng dụng blockchain tạo nhận dạng kỹ thuật số an toàn phục vụ mục tiêu xã hội.

5. Alibaba

CIO của Alibaba Cloud: Linquan Jiang | Trụ sở: Hàng Châu, Trung Quốc | Nhân viên: 205.000

Alibaba tận dụng blockchain qua Alibaba Cloud với nền tảng BaaS hỗ trợ Hyperledger Fabric và Ant Blockchain. Ant Group phát triển AntChain xử lý hàng tỷ giao dịch hàng ngày trong lĩnh vực hậu cần, thanh toán xuyên biên giới và tài chính chuỗi cung ứng. Alibaba tích hợp blockchain với IoT và AI tạo giải pháp tiên tiến cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

6. HSBC

CEO Tập đoàn: Georges Elhedery | Trụ sở: London, Vương quốc Anh | Nhân viên: 220.000

HSBC triển khai blockchain cách mạng hóa tài chính thương mại và quản lý tài sản số. Ngân hàng này đóng vai trò quan trọng phát triển nền tảng Contour trên Corda của R3 và Voltron số hóa quy trình tài chính giảm chi phí, thời gian thanh toán. Nền tảng Orion của HSBC phát hành trái phiếu số và quyền sở hữu vàng token hóa. HSBC TradePay ứng dụng token hóa và blockchain tối ưu thanh toán thuế nhập khẩu.

7. Alphabet

CEO của Google Cloud: Thomas Kurian | Trụ sở: California, Hoa Kỳ | Nhân viên: 183.000

Alphabet đầu tư lớn vào hạ tầng Web3 và phân tích blockchain qua Google Cloud. Blockchain Node Engine cung cấp dịch vụ lưu trữ nút cho Ethereum đơn giản hóa phát triển Web3. Nền tảng này truyền dữ liệu theo thời gian thực vào BigQuery phân tích chuyên sâu hoạt động trên chuỗi. Google Cloud hợp tác với Coinbase, BNB Chain và xuất hiện trong danh sách Blockchain 50 của Forbes nhờ giúp dữ liệu tiền điện tử dễ tiếp cận.

8. Samsung Electronics

Phó Chủ tịch Samsung Electronics: Jun Young-hyun | Trụ sở: Suwon, Hàn Quốc | Nhân viên: 267.000

Samsung Electronics tích hợp blockchain từ phần cứng đến phần mềm doanh nghiệp. Samsung Blockchain Keystore và Wallet lưu trữ an toàn tài sản ảo trên di động với bảo mật Knox. Samsung SDS cung cấp Nexledger Universal xử lý dữ liệu tốc độ cao với bảo mật nâng cao qua mật mã hộp trắng. Hãng mở rộng hệ thống Knox Matrix sang thiết bị gia dụng AI đảm bảo khả năng tương tác an toàn.

9. Walmart

Chủ tịch và CEO: Doug McMillon | Trụ sở: Arkansas, Hoa Kỳ | Nhân viên: 2,1 triệu

Walmart tiên phong áp dụng blockchain tăng tính minh bạch chuỗi cung ứng và an toàn thực phẩm. Hợp tác IBM, Walmart triển khai hệ thống theo dõi thực phẩm từ trang trại đến cửa hàng, giảm thời gian truy xuất nguồn gốc. Giải pháp này cải thiện an toàn người tiêu dùng, giảm chi phí xử lý sự cố. Walmart dùng sức mua lớn thúc đẩy nhà cung cấp áp dụng công nghệ, minh chứng giá trị thiết thực của blockchain.

10. Amazon

CEO của AWS: Matt Garman | Trụ sở: Washington, Hoa Kỳ | Nhân viên: 1,6 triệu

Amazon qua AWS cung cấp hạ tầng phát triển blockchain với dịch vụ Amazon Managed Blockchain hỗ trợ Hyperledger Fabric và Ethereum. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp tạo và quản lý mạng blockchain mở rộng. AWS còn cung cấp Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) - cơ sở dữ liệu sổ cái minh bạch, bất biến cho ứng dụng cần lịch sử kiểm toán trong tài chính và chuỗi cung ứng.

Theo thông báo của Ericsson, công nghệ blockchain sẽ tiếp tục định hình tương lai kinh tế số thông qua việc thúc đẩy tiêu chuẩn mới về tin cậy và trao đổi giá trị kỹ thuật số.