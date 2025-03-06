Ford Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi mới

Trong khuôn khổ của chương trình, tất cả khách hàng đặt mua xe trong thời gian này được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, sở hữu các chuyến du lịch nước ngoài hấp dẫn với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Cũng trong tháng 3, chương trình “Ford Everest - Làm chủ mọi điều bất định - Gieo xúc xắc - Nhận quà ngay” cũng sẽ được diễn ra đồng thời từ ngày 6/3 đến ngày 31/3/2025 với hàng trăm Voucher Got It dành tặng cho khách hàng khi kí hợp đồng và hoàn tất các thủ tục mua xe Ford Everest.

Chương trình "Vạn dặm khởi sắc cùng Ford" kéo dài từ ngày 5/3 đến ngày 21/3

Đây là các hoạt động trong tháng 3 với mong muốn được gắn kết lâu dài và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Trong chương trình "Vạn dặm khởi sắc cùng Ford" kéo dài từ ngày 5/3 đến ngày 21/3, tất cả các khách hàng đặt mua xe Ford bất kì tại các đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc sẽ được cấp 01 mã quay thưởng để tham gia rút thăm trúng thưởng trực tuyến với cơ hội sở hữu chuyến du lịch dành cho 2 người đến một trong những quốc gia nổi tiếng như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan hoặc vali du lịch Ford cao cấp. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình “Vạn dặm khởi sắc cùng Ford” lên đến hàng tỷ đồng.

Chi tiết số lượng và giá trị giải thưởng gồm:

STT Giải thưởng Quà tặng Số lượng Giá trị (VNĐ) 1 Giải Nhất Chuyến du lịch Mỹ dành cho 2 người 1 216,000,000 2 Giải Nhì Chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người 2 90,000,000 3 Giải Ba Chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người 3 50,000,000 4 Giải Tư Chuyến du lịch Singapore dành cho 2 người 30 36,000,000 5 Giải Năm Chuyến du lịch Thái Lan dành cho 2 người 30 25,000,000 6 Giải Sáu Vali du lịch Ford 50 1,500,000 TỔNG CỘNG 116

Các giải thưởng của chương trình “Vạn dặm khởi sắc cùng Ford” sẽ được xác định thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng trực tuyến và phát trực tiếp tại Fanpage Facebook của Công ty TNHH Ford Việt Nam vào ngày 22/3/2025.

Ngoài ra, tất cả khách hàng đặt mua xe Ford trong thời gian diễn ra chương trình nhưng chưa may mắn trúng các giải thưởng trên sẽ nhận được túi vải du lịch thời trang và tiện dụng, được thiết kế độc quyền từ Ford.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây.

Chương trình "Ford Everest – Làm chủ mọi điều bất định - Gieo Xúc Xắc - Nhận Quà Ngay" cũng diễn ra từ ngày 6/3 đến 31/3/2025

Một chương trình không kém phần hấp dẫn khác cũng diễn ra trong tháng 3 này đó chính là chương trình "Ford Everest – Làm chủ mọi điều bất định - Gieo Xúc Xắc - Nhận Quà Ngay". Theo đó, các khách hàng khi ký hợp đồng mua xe và hoàn tất các thủ tục mua xe Ford Everest trong thời gian từ 6/3 đến 31/3/2025 trên toàn quốc sẽ được tham gia chương trình “Ford Everest - Làm Chủ Mọi Điều Bất Định - Gieo Xúc Xắc - Nhận Quà Ngay”.

Cụ thể, với mỗi hợp đồng mua xe Ford Everest được ký và hoàn thành sẽ nhận được 01 mã code hợp lệ từ Ford Việt Nam. Mã code sẽ được gửi đến khách hàng qua Email và tin nhắn SMS theo từng đợt, dựa trên thời gian ký Hợp đồng mua xe và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Khách hàng sẽ sử dụng mã code để đăng ký tham gia thử thách chụp ảnh cùng xe Ford Everest, với các chủ đề ngẫu nhiên trên trang web của Chương trình “Ford Everest – Làm chủ mọi điều bất định – Gieo Xúc Xắc – Nhận Quà Ngay”.

Sẽ có 100 Vouchers Got It trị giá 3.000.000 đồng được dành tặng khách hàng, áp dụng theo nguyên tắc ưu tiên người hoàn thành thử thách trước và sẽ kết thúc khi toàn bộ Vouchers đã được trao. Danh sách khách hàng nhận quà sẽ được công bố sau 7 ngày làm việc kể từ hạn chót hoàn thành thử thách vào ngày 15/4/2025.

Thông tin chi tiết về chương trình xem thêm tại đây.

Với cam kết luôn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng, Ford Việt Nam không chỉ tập trung vào sản phẩm chất lượng mà còn liên tục cải tiến dịch vụ hậu mãi, đảm bảo mỗi chuyến đi đều trọn vẹn, mỗi khoảnh khắc cùng Ford đều đáng nhớ. Các chương trình khuyến mãi tháng 3/2025 là một phần trong cam kết này, mang đến sự an tâm và những giá trị thiết thực khi sở hữu xe Ford.

"Tại Ford, khách hàng luôn ở vị trí trung tâm và là động lực để chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi luôn lắng nghe, cải thiện dịch vụ hậu mãi để mỗi khách hàng cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm từ Ford. Hơn hết, qua hai chương trình khuyến mãi lần này, Ford hy vọng tiếp tục truyền cảm hứng để khách hàng tự do di chuyển và theo đuổi ước mơ.” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Thông tin chi tiết về các chương trình của Ford Việt Nam xem thêm tại đây.