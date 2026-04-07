Meta ra mắt trợ lý kinh doanh trên Messenger, doanh nghiệp Việt tăng 20% chuyển đổi

Đại diện Meta cho biết Việt Nam được chọn triển khai sớm bộ công cụ kinh doanh tích hợp trí tuệ nhân tạo (Business AI) nhờ mức độ tiếp nhận công nghệ cao, thể hiện qua việc 93% doanh nghiệp đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, đồng thời người dùng duy trì thói quen tương tác và mua sắm qua tin nhắn, livestream, từ đó tạo nền tảng thuận lợi để các giải pháp mới nhanh chóng đi vào thực tế.

Theo nghiên cứu năm 2025, 89% người trưởng thành tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp mỗi tuần và 78% đánh giá tích cực phản hồi từ hệ thống trả lời tự động (Chatbot). Ở phía doanh nghiệp, 86% đơn vị vừa và nhỏ ghi nhận doanh thu tăng khi dùng quảng cáo cá nhân hóa.

Dữ liệu của Kantar và Deloitte cho thấy thương mại hội thoại tại Việt Nam đã hình thành thói quen tiêu dùng và thương mại hội thoại đã trở thành kênh bán hàng chính, hành vi mua sắm gắn chặt với tin nhắn và nội dung trên nền tảng số.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam cho biết, các giải pháp mới được công bố bao gồm Trợ lý kinh doanh Business AI trên Messenger và Trợ lý Quảng cáo Meta AI cho doanh nghiệp bằng tiếng Việt (bản Beta) giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên AI.

"Meta giới thiệu bộ giải pháp AI toàn diện, được thiết kế phù hợp với đặc thù vận hành của doanh nghiệp tại Việt Nam", ông Khôi Lê nhấn mạnh.

Trọng tâm của đợt triển khai nằm ở trợ lý kinh doanh trên Messenger, công cụ hoạt động liên tục, trả lời khách hàng theo ngữ cảnh thay vì kịch bản cứng.

Đại diện Meta tại Việt Nam cho biết, để triển khai tại doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ cần bật tính năng trên hệ thống quản lý, không cần đội ngũ kỹ thuật riêng.

Cách vận hành này khác với chatbot truyền thống, trợ lý mới xử lý câu hỏi linh hoạt, phản hồi nhanh, đưa thông tin giá, sản phẩm và tư vấn sát nhu cầu.

Hệ thống học từ dữ liệu sẵn có gồm tin nhắn, website và danh mục sản phẩm. Sau một lần thiết lập, công cụ ghi nhớ cách trả lời, giá bán và quy trình tư vấn. Người vận hành kiểm tra và điều chỉnh khi cần.

Trợ lý kinh doanh Business AI trên Messenger

Trợ lý vận hành ngay trên Messenger, thói quen người Việt đã trao đổi và mua hàng qua tin nhắn, đồng thời hệ thống chủ động khai thác dữ liệu hành vi, hồ sơ khách hàng và toàn bộ nội dung doanh nghiệp đã có trên nền tảng để đưa ra phản hồi sát nhu cầu.

Doanh nghiệp chỉ cần kích hoạt là có thể sử dụng, không phải xây dựng hệ thống mới, không phải thay đổi quy trình bán hàng hiện tại, bởi công cụ bám trực tiếp vào luồng hội thoại sẵn có và vận hành như một phần tự nhiên của hoạt động kinh doanh.

Trước đây, doanh nghiệp ứng dụng nhiều công cụ rời rạc không tạo ra hiệu quả khi vận hành riêng lẻ, giải pháp của Meta đưa trợ lý AI vào toàn bộ chu trình từ quảng cáo, tương tác đến chốt đơn, qua đó hình thành một dòng vận hành liền mạch và dễ kiểm soát.

Cách tiếp cận này giữ nguyên quy trình bán hàng hiện tại, doanh nghiệp không phải thay đổi cấu trúc vận hành.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, chia sẻ: “Tầm nhìn của chúng tôi là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi với AI. Cũng như việc tăng cường hiện diện trên Facebook và Instagram, chúng tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp đều nên sở hữu một trợ lý AI riêng. Nhắn tin hiện vẫn là kênh tương tác được người Việt ưu tiên khi kết nối với thương hiệu. Thông qua việc ra mắt Business AI trên Messenger, chúng tôi đang đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với mọi doanh nghiệp. Không chỉ tương tác với khách hàng 24/7, đơn giản hoá trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, công cụ này còn đóng vai trò như một phần của doanh nghiệp, phản ánh hiểu biết kinh doanh và tiếng nói thương hiệu, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả, mở rộng quy mô và phát huy tối đa tiềm năng.”

Đại diện Meta tại Việt Nam đưa ra ví dụ một doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi tăng từ khoảng 10% lên 20%. Khả năng xử lý tin nhắn tăng gấp đôi. Khả năng xử lý tin nhắn tăng gấp đôi và giá trị đơn hàng trung bình cũng cải thiện nhờ tư vấn kịp thời.

Mô hình vận hành thay đổi theo hướng mở rộng quy mô, một hệ thống bán hàng trước đây xử lý 100 đơn có thể nâng lên 1.000 đơn mà không tăng tương ứng chi phí nhân sự.

Trợ lý quảng cáo Meta AI

Song song với trợ lý bán hàng, Meta triển khai công cụ hỗ trợ quảng cáo bằng tiếng Việt, cho phép hệ thống phân tích dữ liệu chiến dịch, chủ động đưa ra gợi ý điều chỉnh và giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, từ đó ra quyết định phân bổ ngân sách dựa trên dữ liệu thay vì kinh nghiệm, đồng thời khi áp dụng các tính năng tối ưu, hiệu quả chi tiêu quảng cáo tăng trung bình 20%, qua đó cho thấy trọng tâm không còn nằm ở cắt giảm chi phí mà chuyển sang khai thác công cụ để gia tăng doanh thu ngay trên cùng một nền tảng vận hành.

Công cụ mới hướng đến nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, trong bối cảnh nguồn lực cho bán hàng, nội dung và phân tích dữ liệu còn thiếu, nên khi triển khai trợ lý, một người có thể xử lý khối lượng công việc lớn hơn và nâng hiệu quả bán hàng mà chưa cần tăng nhân sự, đồng thời nguồn lực được chuyển sang các hoạt động có giá trị cao hơn như phát triển sản phẩm và xây dựng chiến lược.

Trung tâm Quảng cáo Hợp tác (Partnership Ads Hub)

Meta áp dụng cơ chế kiểm soát nội dung theo ba hướng gồm xóa nội dung vi phạm, hạn chế phân phối với nội dung chưa kiểm chứng và gắn nhãn nhận diện, qua đó tăng mức độ minh bạch và giúp người dùng chủ động đánh giá thông tin.

Hiệu quả của công cụ phụ thuộc vào cách doanh nghiệp tích hợp vào quy trình hiện có và xác định đúng mục tiêu vận hành, bởi công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn kết quả kinh doanh phụ thuộc vào chiến lược và khả năng khai thác dữ liệu khách hàng, trong bối cảnh cạnh tranh tăng khi chi phí tiếp cận công nghệ giảm và doanh nghiệp nhỏ có cơ hội thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp lớn.