150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

Rec Room từng sở hữu hơn 150 triệu tài khoản đăng ký, đạt mức định giá 3,5 tỷ USD và được ví như “Roblox thứ hai”, sự sụp đổ của Rec Room trở thành cú sốc lớn đối với ngành game xã hội. Thất bại này không chỉ là câu chuyện của riêng một công ty, mà còn phản ánh những rủi ro mang tính hệ thống của mô hình UGC (user-generated content) trong kỷ nguyên metaverse.

Rec Room sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 1/6/2026. Ảnh: Rec Room

Lớn nhanh nhưng không sống được lâu

Theo thông báo từ nhà phát triển, Rec Room rơi vào vòng xoáy tài chính kéo dài nhiều năm với ba vấn đề cốt lõi.

Rec Room từng sở hữu hơn 150 triệu tài khoản đăng ký trên nền tảng. Ảnh: Rec Room

Trước hết, nền tảng này không thể đạt được lợi nhuận bền vững. Dù sở hữu lượng người chơi khổng lồ, doanh thu vẫn không đủ bù đắp chi phí vận hành. Đây là điểm yếu phổ biến của các nền tảng UGC khi người chơi tạo nội dung miễn phí, nhưng chi phí duy trì hệ thống từ máy chủ, công cụ sáng tạo đến đội ngũ hỗ trợ lại tăng không ngừng.

Thứ hai, chiến lược mở rộng đa nền tảng quá nhanh khiến chi phí bị đẩy lên mức không kiểm soát. Rec Room cùng lúc phát triển trên VR, PC, console và thiết bị di động, kéo theo yêu cầu tối ưu hóa riêng cho từng hệ sinh thái. Điều này khiến chi phí vận hành tăng theo cấp số nhân, trong khi nguồn thu không theo kịp.

Cuối cùng, thị trường VR và game xã hội bước vào giai đoạn hạ nhiệt. Sau làn sóng bùng nổ giai đoạn 2021-2023, người dùng dần thận trọng hơn với các thiết bị đắt đỏ, còn toàn ngành game chịu áp lực từ lạm phát và suy thoái kinh tế. Những yếu tố này khiến Rec Room mất đi động lực tăng trưởng quan trọng.

Dù từng cắt giảm tới 50% nhân sự để duy trì hoạt động, ban lãnh đạo của Rec Room buộc phải thừa nhận không tìm ra được con đường rõ ràng để biến nền tảng thành một doanh nghiệp có lợi nhuận dài hạn.

Vì sao Roblox vẫn sống, còn Rec Room thất bại?

So với Roblox, Rec Room có nhiều điểm tương đồng đó là đều dựa trên nội dung do người dùng tạo, đều hướng đến cộng đồng trẻ và đều xây dựng như một “vũ trụ số” thu nhỏ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở nền tảng kinh tế và chiến lược phát triển.

Roblox xây dựng được một hệ sinh thái kiếm tiền rõ ràng với đồng Robux, cho phép nhà sáng tạo nội dung tạo thu nhập thực sự. Điều này giúp duy trì nguồn cung nội dung chất lượng và giữ chân cộng đồng lâu dài.

Rec Room: Nơi những nụ cười ảo từng rất thật. Ảnh: Rec Room

Bên cạnh đó, Roblox đi theo lộ trình phát triển có trọng tâm khi ưu tiên PC và mobile trước khi mở rộng sang các nền tảng khác. Ngược lại, Rec Room dàn trải ngay từ đầu, khiến nguồn lực bị phân tán.

Quan trọng hơn, Roblox đã đạt được quy mô đủ lớn để tạo ra hiệu ứng mạng lưới bền vững nơi người chơi, nhà sáng tạo và doanh thu tự nuôi dưỡng lẫn nhau. Rec Room, dù tăng trưởng nhanh, lại không kịp xây dựng vòng lặp này trước khi dòng tiền cạn kiệt.

Cộng đồng người chơi mất trắng tài sản số

Việc đóng cửa Rec Room không chỉ là sự kết thúc của một nền tảng, mà còn kéo theo hệ lụy lớn đối với cộng đồng. Hàng triệu người chơi mất đi không gian xã hội quen thuộc, nơi họ từng gặp gỡ bạn bè, tham gia sự kiện và trải nghiệm các mini-game do chính cộng đồng tạo ra.

Rec Room khiến nhiều nhà sáng tạo đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản số của mình. Ảnh: Rec Room

Đối với các nhà sáng tạo, thiệt hại còn lớn hơn. Nhiều người đã dành hàng nghìn giờ để xây dựng bản đồ, vật phẩm và trải nghiệm trong game. Tuy nhiên, khi nền tảng đóng cửa, phần lớn tài sản số này không thể chuyển đổi hoặc lưu trữ, đồng nghĩa với việc biến mất hoàn toàn.

Thực tế này phơi bày rủi ro cốt lõi của mô hình UGC nơi người dùng đang xây dựng giá trị trên một nền tảng mà họ không sở hữu.

Bài học đắt giá cho ngành game xã hội và VR

Sự sụp đổ của Rec Room đưa ra nhiều cảnh báo rõ ràng cho toàn ngành. Khi tăng trưởng người dùng không thể thay thế cho doanh thu. Một nền tảng có hàng trăm triệu người chơi nhưng không tạo ra dòng tiền ổn định vẫn có thể thất bại.

Cùng với đó có thể thấy rằng, VR vẫn chưa đủ trưởng thành để trở thành trụ cột kinh doanh. Chi phí thiết bị cao và tần suất sử dụng thấp khiến mô hình này khó mở rộng đại chúng trong ngắn hạn. Cuối cùng, mô hình UGC chỉ bền vững khi đi kèm hệ sinh thái kinh tế hiệu quả, nơi nhà sáng tạo có thể kiếm tiền và tái đầu tư vào nội dung.

Rec Room từng tạo ra thế giới rực rỡ, giờ chỉ còn là bài học đắt giá. Ảnh: Rec Room

Có thể thấy thị trường game đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Những nền tảng không chứng minh được khả năng sinh lời sẽ dần bị loại bỏ, bất kể quy mô người dùng hay mức định giá trước đó.

Rec Room từng đại diện cho tham vọng xây dựng một “metaverse” cho tất cả mọi người. Nhưng sự sụp đổ của Rec Room cho thấy một thực tế khắc nghiệt chính là ý tưởng lớn và tăng trưởng nhanh không thể thay thế cho một mô hình kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh ngành game đang dần hiện nay, câu chuyện của Rec Room trở thành lời nhắc nhở rõ ràng khả năng sống sót mới là thước đo quan trọng nhất của một nền tảng game.