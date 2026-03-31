150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

Hoàng Anh

18:12 | 31/03/2026
Rec Room thông báo sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 1/6/2026, khép lại hành trình của một trong những nền tảng game từng được kỳ vọng nhất thế giới.
Game Việt Game Việt 'Tai Ương: Final Chapter' chính thức phát hành trên Steam

Ngày 28/3/2026, Rare Reversee Gaming chính thức phát hành phiên bản hoàn chỉnh của Tai Ương: Final Chapter, đánh dấu cột mốc kết thúc hành ...
Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026 Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/7/2026.
Đấu Trường Chân Lý mùa 17: Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Đấu Trường Chân Lý mùa 17, mang tên “Lãnh Địa Thần Thánh”, dự kiến ra mắt trên máy chủ thử nghiệm vào ngày 31/3/2026.

Rec Room từng sở hữu hơn 150 triệu tài khoản đăng ký, đạt mức định giá 3,5 tỷ USD và được ví như “Roblox thứ hai”, sự sụp đổ của Rec Room trở thành cú sốc lớn đối với ngành game xã hội. Thất bại này không chỉ là câu chuyện của riêng một công ty, mà còn phản ánh những rủi ro mang tính hệ thống của mô hình UGC (user-generated content) trong kỷ nguyên metaverse.

Rec Room sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 1/6/2026. Ảnh: Rec Room

Lớn nhanh nhưng không sống được lâu

Theo thông báo từ nhà phát triển, Rec Room rơi vào vòng xoáy tài chính kéo dài nhiều năm với ba vấn đề cốt lõi.

Rec Room từng sở hữu hơn 150 triệu tài khoản đăng ký trên nền tảng. Ảnh: Rec Room

Trước hết, nền tảng này không thể đạt được lợi nhuận bền vững. Dù sở hữu lượng người chơi khổng lồ, doanh thu vẫn không đủ bù đắp chi phí vận hành. Đây là điểm yếu phổ biến của các nền tảng UGC khi người chơi tạo nội dung miễn phí, nhưng chi phí duy trì hệ thống từ máy chủ, công cụ sáng tạo đến đội ngũ hỗ trợ lại tăng không ngừng.

Thứ hai, chiến lược mở rộng đa nền tảng quá nhanh khiến chi phí bị đẩy lên mức không kiểm soát. Rec Room cùng lúc phát triển trên VR, PC, console và thiết bị di động, kéo theo yêu cầu tối ưu hóa riêng cho từng hệ sinh thái. Điều này khiến chi phí vận hành tăng theo cấp số nhân, trong khi nguồn thu không theo kịp.

Cuối cùng, thị trường VR và game xã hội bước vào giai đoạn hạ nhiệt. Sau làn sóng bùng nổ giai đoạn 2021-2023, người dùng dần thận trọng hơn với các thiết bị đắt đỏ, còn toàn ngành game chịu áp lực từ lạm phát và suy thoái kinh tế. Những yếu tố này khiến Rec Room mất đi động lực tăng trưởng quan trọng.

Dù từng cắt giảm tới 50% nhân sự để duy trì hoạt động, ban lãnh đạo của Rec Room buộc phải thừa nhận không tìm ra được con đường rõ ràng để biến nền tảng thành một doanh nghiệp có lợi nhuận dài hạn.

Vì sao Roblox vẫn sống, còn Rec Room thất bại?

So với Roblox, Rec Room có nhiều điểm tương đồng đó là đều dựa trên nội dung do người dùng tạo, đều hướng đến cộng đồng trẻ và đều xây dựng như một “vũ trụ số” thu nhỏ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở nền tảng kinh tế và chiến lược phát triển.

Roblox xây dựng được một hệ sinh thái kiếm tiền rõ ràng với đồng Robux, cho phép nhà sáng tạo nội dung tạo thu nhập thực sự. Điều này giúp duy trì nguồn cung nội dung chất lượng và giữ chân cộng đồng lâu dài.

Rec Room: Nơi những nụ cười ảo từng rất thật. Ảnh: Rec Room

Bên cạnh đó, Roblox đi theo lộ trình phát triển có trọng tâm khi ưu tiên PC và mobile trước khi mở rộng sang các nền tảng khác. Ngược lại, Rec Room dàn trải ngay từ đầu, khiến nguồn lực bị phân tán.

Quan trọng hơn, Roblox đã đạt được quy mô đủ lớn để tạo ra hiệu ứng mạng lưới bền vững nơi người chơi, nhà sáng tạo và doanh thu tự nuôi dưỡng lẫn nhau. Rec Room, dù tăng trưởng nhanh, lại không kịp xây dựng vòng lặp này trước khi dòng tiền cạn kiệt.

Cộng đồng người chơi mất trắng tài sản số

Việc đóng cửa Rec Room không chỉ là sự kết thúc của một nền tảng, mà còn kéo theo hệ lụy lớn đối với cộng đồng. Hàng triệu người chơi mất đi không gian xã hội quen thuộc, nơi họ từng gặp gỡ bạn bè, tham gia sự kiện và trải nghiệm các mini-game do chính cộng đồng tạo ra.

Nhiều nhà sáng tạo đứng trước nguy cơ mất trắng
Rec Room khiến nhiều nhà sáng tạo đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản số của mình. Ảnh: Rec Room

Đối với các nhà sáng tạo, thiệt hại còn lớn hơn. Nhiều người đã dành hàng nghìn giờ để xây dựng bản đồ, vật phẩm và trải nghiệm trong game. Tuy nhiên, khi nền tảng đóng cửa, phần lớn tài sản số này không thể chuyển đổi hoặc lưu trữ, đồng nghĩa với việc biến mất hoàn toàn.

Thực tế này phơi bày rủi ro cốt lõi của mô hình UGC nơi người dùng đang xây dựng giá trị trên một nền tảng mà họ không sở hữu.

Bài học đắt giá cho ngành game xã hội và VR

Sự sụp đổ của Rec Room đưa ra nhiều cảnh báo rõ ràng cho toàn ngành. Khi tăng trưởng người dùng không thể thay thế cho doanh thu. Một nền tảng có hàng trăm triệu người chơi nhưng không tạo ra dòng tiền ổn định vẫn có thể thất bại.

Cùng với đó có thể thấy rằng, VR vẫn chưa đủ trưởng thành để trở thành trụ cột kinh doanh. Chi phí thiết bị cao và tần suất sử dụng thấp khiến mô hình này khó mở rộng đại chúng trong ngắn hạn. Cuối cùng, mô hình UGC chỉ bền vững khi đi kèm hệ sinh thái kinh tế hiệu quả, nơi nhà sáng tạo có thể kiếm tiền và tái đầu tư vào nội dung.

Một thế giới từng rực rỡ – giờ chỉ còn là bài học đắt giá
Rec Room từng tạo ra thế giới rực rỡ, giờ chỉ còn là bài học đắt giá. Ảnh: Rec Room

Có thể thấy thị trường game đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Những nền tảng không chứng minh được khả năng sinh lời sẽ dần bị loại bỏ, bất kể quy mô người dùng hay mức định giá trước đó.

Rec Room từng đại diện cho tham vọng xây dựng một “metaverse” cho tất cả mọi người. Nhưng sự sụp đổ của Rec Room cho thấy một thực tế khắc nghiệt chính là ý tưởng lớn và tăng trưởng nhanh không thể thay thế cho một mô hình kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh ngành game đang dần hiện nay, câu chuyện của Rec Room trở thành lời nhắc nhở rõ ràng khả năng sống sót mới là thước đo quan trọng nhất của một nền tảng game.

Bài liên quan

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

CORSAIR GALLEON 100 SD: siêu phẩm bàn phím tại CES 2026 chính thức mở bán toàn cầu

CORSAIR GALLEON 100 SD: siêu phẩm bàn phím tại CES 2026 chính thức mở bán toàn cầu

Có thể bạn quan tâm

Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Game news
Đấu Trường Chân Lý mùa 17, mang tên “Lãnh Địa Thần Thánh”, dự kiến ra mắt trên máy chủ thử nghiệm vào ngày 31/3/2026.
Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Game news
Avatar Legends: The Fighting Game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/7/2026.
Game Việt

Game Việt 'Tai Ương: Final Chapter' chính thức phát hành trên Steam

Game news
Ngày 28/3/2026, Rare Reversee Gaming chính thức phát hành phiên bản hoàn chỉnh của Tai Ương: Final Chapter, đánh dấu cột mốc kết thúc hành trình phát triển kéo dài nhiều năm của một trong những tựa game kinh dị “made in Vietnam”.
Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Game news
Valve Corporation, công ty sở hữu nền tảng phân phối game Steam, đang liên tiếp vướng vào các tranh chấp pháp lý ngay trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong ba tháng, Valve đã phải xử lý ba vụ kiện khác nhau, mới nhất là vụ kiện liên quan đến bản quyền âm nhạc tại Vương quốc Anh.
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

Game news
Tựa game indie Việt Nam Hoa chính thức trở lại với phần tiếp theo, đánh dấu bước tiến mới của ngành game Việt khi một sản phẩm từng gây tiếng vang quốc tế tiếp tục được mở rộng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hải Phòng sẵn sàng đón làn sóng FDI công nghệ

Hải Phòng sẵn sàng đón làn sóng FDI công nghệ

Kiehl

Kiehl's ra mắt tinh chất chống nắng công nghệ Micro-Mesh, tích hợp collagen

Khuyến khích sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí túi giấy

Khuyến khích sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí túi giấy

Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Chuyến trở lại Mặt Trăng: Liệu Artemis II có thể tái tạo

Chuyến trở lại Mặt Trăng: Liệu Artemis II có thể tái tạo 'cơn sốt' Apollo?

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh

Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh

Sản xuất Trung Quốc tăng tốc trở lại, PMI đạt mức cao nhất trong một năm

Sản xuất Trung Quốc tăng tốc trở lại, PMI đạt mức cao nhất trong một năm

Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế