Gần 100 thương hiệu âm thanh - ánh sáng hội tụ tại PLASE SHOW SG 2026

PLASE SHOW SG 2026, Ban tổ chức bố trí 27 khu trưng bày, mỗi khu có diện tích 81 m², tổng cộng giới thiệu gần 100 thương hiệu đến từ nhiều phân khúc khác nhau của ngành âm thanh - ánh sáng - sân khấu chuyên nghiệp.

Điểm nhấn của triển lãm là khu trình diễn Line Array ngoài trời quy tụ 14 cụm loa, tạo ra môi trường thử nghiệm âm học thực tế hiếm có tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều khu demo chuyên biệt dành cho thiết bị sân khấu, ánh sáng, màn hình LED và hiệu ứng đặc biệt cũng được vận hành song song trong suốt thời gian triển lãm.

Sự kiện đánh dấu gần một thập kỷ PLASE SHOW đồng hành cùng ngành công nghiệp biểu diễn trong nước. Qua từng lần tổ chức, triển lãm dần trở thành nơi các nhà sản xuất, nhà phân phối và kỹ thuật viên chuyên nghiệp gặp gỡ, giới thiệu công nghệ mới và đánh giá xu hướng của thị trường.

Trong số các thương hiệu tham gia năm nay, những cái tên có thị phần lâu năm như Ba Sao, Sao Mai, Bảo Minh, CK Audio, Yamaha, Techsound, Fill Acoustic, HBK, Hoàng Sa Việt, PGI, DBAcoustic và VietKTV đều xuất hiện. Cùng với đó, thị trường ghi nhận sự góp mặt của các đơn vị đang mở rộng hoạt động gồm Siêu Thanh, Thiên Vũ, ProAVL, Anh Duy, SSQ, Hoàng Minh, Evohome, Audac, PVsound, KH, MPX, YHX và Elite.

Về phía thương hiệu quốc tế, Yamaha, JBL, db technologies, Audio Center, HZ, Sennheiser, FBT, Bose, EAW, Wharfedale và Electro-Voice đều lên kế hoạch trình diễn trực tiếp tại gian hàng, cho phép khách tham quan và chuyên gia nghe – nhìn thiết bị trong điều kiện vận hành thực tế thay vì chỉ xem catalog.

Triển lãm hướng đến ba nhóm đối tượng chính: chuyên gia kỹ thuật âm thanh - ánh sáng, doanh nghiệp tổ chức sự kiện và các đơn vị kinh doanh karaoke chuyên nghiệp đang tìm kiếm giải pháp nâng cấp hệ thống. Ban tổ chức mở cửa tự do cho tất cả khách tham quan trong cả ba ngày diễn ra sự kiện.

Một số sản phẩm đáng chú ý tại PlaseShow lần này:

1. Sản phẩm lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam

Hệ thống line array FBT MYRA – lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam

Sự xuất hiện của NT206L từ thương hiệu EAW - thương hiệu huyền thoại đến từ Bắc Mỹ, nơi khai sinh ra hệ thống loa line array đầu tiên hơn 40 năm trước, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại PLASE Show 2026.

Yamaha tiếp tục khẳng định ưu thế trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp khi mang đến loạt sản phẩm vừa ra mắt toàn cầu: DXR MK3, DXS MK3 và MGX Series hình thành nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho biểu diễn live, sự kiện và production hiện đại.

Là một thương hiệu gạo cội trong phân khúc sản phẩm hi-fi, hi-end, Anh Duy Audio lần đầu tiên góp mặt tại Plase show 2026 và mang đến giải pháp âm thanh chuyên nghiệp từ thương hiệu Sumico.

2. Rất nhiều siêu phẩm line array "đầu bảng:

Siêu phẩm line array “đầu bảng” Avanda. Với sự kết hợp đỉnh cao giữa sức mạnh 5200W và độ chính xác tuyệt đối của bộ lọc FIR 96kHz.

Điểm nhấn nổi bật tại sự kiện chính là hệ thống line array LAV-210, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ, chân thực và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

3. Các sản phẩm giá cả hợp lí thích hợp, mang tính ứng dụng cao như:

Cục đẩy công suất, amply, mixer, vang số, micro không dây cho đến loa sân khấu, subwoofer và linh kiện loa từ DBAcoustic, Felix, KH, Celto, Lea, 4Acoustic.

Giải pháp cho sân khấu động (stage automation) – nơi mọi chuyển động đều được kiểm soát chính xác, mượt mà và đầy tính sáng tạo.

Hàng loạt các dòng loa cột thích nghi các sự kiện nhỏ gọn, tính linh hoạt và dễ dàng lắp ghép từ nhiều thương hiệu: PL Audio, QSC, Vonyx, Sumico….

Crown ComTech D Series: Ampli thế hệ mới với công nghệ Power Sharing & Dante.

Ngoài ra các giải pháp,ứng dụng all in one cũng được Audac và Evohome đem đến Plase show như: AUDAC phát triển giải pháp theo tư duy “end-to-end”, nơi loa, ampli, DSP, nền tảng điều khiển và hệ thống quản lý từ xa được liên kết chặt chẽ. Còn bộ điều khiển trung tâm EvoHome HC1 và quản lý nguồn thông minh EvoHome SP1. EvoHome HC1 giữ vai trò xử lý, kết nối và điều khiển toàn bộ hệ thống, trong khi EvoHome SP1 giúp quản lý nguồn, bảo vệ thiết bị và tăng độ ổn định khi vận hành liên tục trong các không gian giải trí chuyên nghiệp.