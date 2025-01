PLASE SHOW 10: 22 dàn loa 'khủng' sẽ phô diễn sức mạnh tại Mỹ Đình

PLASE SHOW là một sự kiện chuyên ngành âm thanh, ánh sáng phục vụ sân khấu ca nhạc, hội trường chức năng, karaoke… được tổ chức thường niên 1 năm 2 lần tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế.

Năm nay, PLASE SHOW lần thứ 10 có quy mô 79 khu trưng bày từ 80 nhà phân phối và sản xuất cùng 22 dàn loa treo (line array full range) mỗi line dự kiến có trọng lượng từ 400kg đến 1 tấn nhằm phô diễn sức mạnh đặc thù của dòng sản phẩm này, trong không gian 10,000m2 của Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Việc duy trì trình diễn luân phiên từng thương hiệu trên dàn loa treo ngoài trời cũng như tại các khu trưng bày nhằm tạo sự tập trung cho khách tham quan đã tạo ra 1 xu hướng hoàn toàn mới trong việc thưởng thức âm nhạc đối với các sự kiện âm thanh và giới thiệu thiết bị 1 cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Sơ đồ bố trí tại Plase show.

Lịch trình từng thương hiệu cũng sẽ được công bố tại các poster, backrop trong khu vực diễn ra sự kiện tạo điều kiện cho khách tham quan trong việc theo dõi thời gian của nhãn hiệu mình quan tâm.

Sự kiện vẫn quy tụ các thương hiệu đình đám thế giới như: JBL, Shure, Yamaha, Bose Professional, Nexo, RCF, Powersoft, Coda, DMX, Reggere, HZ song song với các thương hiệu Việt như: Fill Acoustic, VinaKTV, Việt KTV, Gsound…

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, điểm thêm 1 số sản phẩm tại Plase Show Hà Nội 2024

SRX900 Series bao gồm các dòng loa siêu trầm và array liền công suất, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp phù hợp không gian vừa và nhỏ với chi phí hợp lý mà có thể mở rộng được. Thích hợp nhu cầu của các công ty cho thuê, các dự án lắp đặt cố định và các nhạc sĩ đang tìm kiếm sự kết hợp tuyệt vời giữa hiệu suất và tính linh động.

Digital mixer Yamaha DM3 bao gồm hai mẫu, DM3 Standard và DM3 - mixer nhỏ gọn đầu tiên tương thích với công nghệ Dante, cho phép kết nối nhanh chóng và dễ dàng. DM3 mang đến âm thanh vượt trội, chi tiết với tần số lấy mẫu lên đến 96kHz, độ trễ thấp; được trang bị hai bộ xử lý chất lượng cao cùng với 18 loại hiệu ứng, giao diện người dùng đơn giản, trực quan, màn hình 9inch với khả năng điều khiển cảm ứng đa điểm.

Loa RCF: Khách tham quan sẽ được thưởng thức chất âm đỉnh cao của Thương hiệu 75 năm đình đám Italy. Hầu hết các sản phẩm đều có công suất rất khủng, SPL max trên 130 dB, dải tần xuống sâu 48 Hz, góc phủ âm siêu rộng lan tỏa âm thanh khắp phòng, tích hợp cổng RDnet, công nghệ FIR Phase, LICC, Passive Crossover, chế độ Bi-Amp.

Loa cây Bose L1Pro32 với 32 củ loa được xếp theo trục thẳng đứng và phía trong được bố trí so le, zigzac với nhau để tối ưu hoá góc phủ ngang 180 độ. Mỗi củ loa nhỏ 2”(51mm) với tổng 480W/1 cây cho dải tần mid-hight, Sub 2 củ loa Racetrack 10" x 18" tương đương sub tròn đơn 15" công suất 1000W cho dải âm trầm sâu, mềm đầy ấn tượng.

CiRAY là một trong những sản phẩm thuộc “gia đình VCA” gồm: CiRAY, AiRAY, ViRAY. Điểm đặc biệt của nhóm các sản phẩm thuộc VCA family này là tất cả các mẫu đều được thiết kế với kích thước đồng nhất, dễ dàng lắp đặt kết hợp với nhau một cách linh hoạt.