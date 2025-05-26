Điện tử tiêu dùng
Soundcore Liberty 5: bạn đồng hành lý tưởng

Nguyên Anh

Nguyên Anh

11:58 | 26/05/2025
Để tìm kiếm một chiếc tai nghe có thể đồng hành cùng người dùng mọi lúc mọi nơi đôi khi tưởng dễ mà lại không dễ chút nào.
Chính thức ra đời vào năm 2017, Soundcore đã tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường thiết bị đeo vốn bị thống trị bởi các tên tuổi lâu đời. Chỉ sau 8 năm, Soundcore đã vươn lên top 3 toàn cầu.

Bởi ngoài khả năng khử tiếng ồn tốt, chất âm trung thực, thời lượng pin lâu thì chiếc tai nghe đó còn phải mang đến cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Mới đây, thương hiệu âm thanh không dây Top 3 toàn cầu - Soundcore - đã ra mắt chiếc tai nghe không dây Liberty 5. Theo nhà sản xuất Soundcore thì sản phẩm đột phá mới nhất của hãng mang tên Liberty 5 được định vị là “Tai nghe chống ồn giọng nói tốt nhất” nhờ được tích hợp công nghệ Adaptive ANC 3.0 tiên tiến cùng âm thanh Dolby, bên cạnh khả năng khử tiếng ồn vượt trội, đúng với slogan “Liberty On, Noise Off”.

Soundcore Liberty 5
Soundcore Liberty 5 với khả năng khử tiếng ồn vượt trội

“Việc Soundcore góp mặt trong top 3 thế giới là minh chứng cho sứ mệnh của Anker Innovations: Khơi nguồn tiềm năng qua đổi mới đột phá. Chúng tôi luôn đặt người dùng làm trung tâm. Nhờ hệ sinh thái hợp tác chiến lược, từ công nghệ sạc đột phá của Anker Innovations đến giải pháp nhà thông minh từ eufy, chúng tôi kiến tạo những công nghệ phù hợp với nhịp sống hiện đại, thay vì bắt con người phải thích nghi với công nghệ”, ông Leon Wu, Tổng Giám đốc Anker Innovations khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Liberty 5 là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng Liberty 4 vốn đã gặt hái thành công tại Đông Nam Á nhờ vào khả năng chống ồn tốt, chất âm rõ nét, pin lâu cùng mức giá hợp lý.

Soundcore Liberty 5
Soundcore sử dụng thuật toán Adaptive ANC 3.0 kết hợp thiết kế buồng âm độc quyền và bộ xử lý hiện đại mang đến không gian yên tĩnh tuyệt đối

Ở bản nâng cấp toàn diện này, Soundcore đã sử dụng thuật toán Adaptive ANC 3.0 kết hợp thiết kế buồng âm độc quyền và bộ xử lý hiện đại, giúp tai nghe khử tiếng ồn tốt hơn gấp đôi so với thế hệ trước. Hệ thống tập trung vào dải tần giọng nói từ 300Hz–3kHz, nơi chứa nhiều năng lượng âm thanh nhất, giúp nhận diện và loại bỏ tiếng nói nền hiệu quả.

Soundcore Liberty 5
Soundcore Liberty 5

Âm bass mạnh mẽ, tiếng hội thoại sắc nét trong trẻo

Ngoài ra, Soundcore cũng tập trung vào công nghệ quét môi trường 180 lần mỗi phút để điều chỉnh chống ồn theo thời gian thực, nhờ đó mà Liberty 5 có thể mang đến cho bạn một hành trình yên tĩnh gần như tuyệt đối khi di chuyển trên các phương tiện công cộng.

Đáng chú ý khi có cuộc gọi, toàn bộ 6 micro tích hợp của Liberty 5 sẽ được kích hoạt đồng thời để thu âm giọng nói, giúp cho cuộc hội thoại của bạn diễn ra rõ nét và lọc tạp âm xung quanh một cách hoàn hảo.

Soundcore Liberty 5
Soundcore Liberty 5

Liberty 5 cũng mang đến trải nghiệm nghe nhạc, xem phim vô cùng ấn tượng

Được hỗ trợ bởi công nghệ Dolby Audio, Liberty 5 cũng mang đến trải nghiệm nghe nhạc, xem phim vô cùng ấn tượng. Người dùng có thể tùy chỉnh môi trường âm thanh qua ứng dụng Soundcore, với ba chế độ tối ưu phù hợp với từng nội dung Âm nhạc, Phim ảnh và Podcast.

Chưa dừng lại ở đó, với driver mới 9.2mm được làm từ vật liệu len và giấy ép, vừa giúp giảm hiện tượng méo tiếng, vừa tăng gấp ba lần độ rõ của dải trung – cao so với các tai nghe không dây thông thường. Đồng thời, công nghệ truyền dẫn âm thanh độ phân giải cao LDAC (bitrate gấp 3 lần codec chuẩn) cùng chứng nhận Hi-Res Wireless cũng góp phần tái hiện chi tiết âm thanh chuẩn phòng thu ở mọi thể loại nhạc. Trong khi hệ thống ống dẫn bass kép tăng cường độ cộng hưởng, tối ưu luồng khí, giúp dải âm trầm trở nên sâu, tự nhiên mà vẫn hoà quyện hài hòa cùng tổng thể.

Soundcore Liberty 5
Soundcore Liberty 5

Liberty 5 được thiết kế nhỏ gọn, chuẩn chống nước và bụi IP55 để phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng

Là một mẫu tai nghe không dây thế hệ mới, Liberty 5 được thiết kế nhỏ gọn, chuẩn chống nước và bụi IP55 để phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng. Tính năng sạc nhanh ngay trong hộp sạc cho phép Liberty 5 chỉ với 10 phút sạc là đã có thể nghe nhạc liên tục lên đến 5 giờ. Cùng với khả năng phát liên tục 12 giờ nếu tắt ANC và 8 giờ khi bật ANC, nâng tổng thời lượng sử dụng khi đi cùng hộp sạc là 48 giờ (nếu tắt ANC) và 32 giờ (nếu bật ANC).

Kết nối Bluetooth 5.4 cũng giúp Liberty 5 hoạt động ổn định trong phạm vi 15 mét, đồng thời tương thích Google Fast Pair để sẵn sàng giúp ghép nối nhanh chỉ qua một cửa sổ thông báo nhỏ trên điện thoại, giúp gia tăng tiện lợi cho người dùng.

Liberty 5 sẽ được bán ra từ hôm nay trên các nền tảng TMĐT Shopee, Lazada, Tiktok Shop và hệ thống đại lý uỷ quyền với giá bán lẻ đề nghị 2.490.000 đồng. Giá ưu đãi trong giai đoạn mở bán là 2.090.000 đồng.
Soundcore tai nghe không dây Anker Innovations Liberty 5 Liberty 4 công nghệ Dolby Audio cứng nhận Hi-Res Wireless

