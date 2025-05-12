Cùng Bức Tường ‘GẠCH’ nối tâm hồn

Được biết, sự kiện diễn ra vào ngày 10/5 vừa qua không chỉ là cột mốc đánh dấu hành trình 30 năm hoạt động với hàng loạt dấu ấn của ban nhạc Rock nổi tiếng nhất Việt Nam một thời, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi những giá trị bền vững được tiếp nối bằng niềm đam mê và tinh thần gắn kết.

Sự kiện không chỉ là cột mốc đánh dấu hành trình 30 năm hoạt động của ban nhạc Rock nổi tiếng nhất Việt Nam một thời, mà còn mở ra một chặng đường mới - nơi những giá trị bền vững được tiếp nối bằng niềm đam mê và tinh thần gắn kết.

GẠCH vốn là tên gọi thân mật được dành riêng cho cộng đồng những người hâm mộ Bức Tường với ý nghĩa về sự kết nối bền chặt của những điều nhỏ bé, từ đó tạo nên những giá trị lớn lao. Suốt 3 thập kỷ qua, họ đã cùng nhau xây dựng một cộng đồng lớn mạnh với hàng chục ngàn thành viên, không chỉ chia sẻ về âm nhạc mà còn tạo ra nhiều giá trị nhân văn và và phong cách sống tích cực, đúng như cách mà Bức Tường truyền tải trong các tác phẩm âm nhạc của mình.

Tại sự kiện, các thành viên Bức Tường cũng đã có những chia sẻ đầy cảm hứng về hành trình hoạt động của ban nhạc

“Chúng tôi từng ngồi lại với nhau và tự hỏi: Điều gì đã giúp Bức Tường đứng vững và đi xa đến vậy? Câu trả lời chính là tình yêu với âm nhạc và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của người hâm mộ - những “viên gạch” trách nhiệm, tình cảm và vững chãi. Thương hiệu GẠCH ra đời không chỉ là một dấu mốc mới, mà còn là cách chúng tôi ghi nhận và tri ân sâu sắc tình cảm đó. Chúng tôi mong rằng, từ viên gạch đầu tiên này, một hành trình mới với nhiều điều đẹp đẽ sẽ được mở ra - nơi âm nhạc, cảm xúc và giá trị cộng đồng tiếp tục gắn kết, qua đó lan toả những điều tốt đẹp, ý nghĩa.” Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh Bức Tường chia sẻ.

Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh Bức Tường chia sẻ về GẠCH

Tại sự kiện, các thành viên Bức Tường cũng đã có những chia sẻ đầy cảm hứng về hành trình hoạt động của ban nhạc. Những Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Lưu Quang Minh… cùng nhau giới thiệu “Gạch Ca” - một sáng tác mới của trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng dành riêng cho fan hâm mộ.

Sản phẩm đầu tiên của Bức Tường là chiếc tai bluetooth chất lượng cao, được sản xuất bởi thương hiệu Velasboost với tên GẠCH

Điều đáng chú ý tại sự kiện lần này, đó chính là ra mắt sản phẩm đầu tiên - GẠCH - chiếc tai bluetooth chất lượng cao, được sản xuất bởi thương hiệu Velasboost. Đây là mẫu tai nghe được thiết kế đặc biệt với phần hộp màu đỏ, hình dáng đúng như một viên gạch thật, với các đường nét được thiết kế tỉ mỉ, tạo độ chân thực tối đa. Sản phẩm có in logo kỷ niệm 30 năm Bức Tường, công nghệ xuyên âm, chống ồn chủ động (ANC) cao cấp… giúp mang đến trải nghiệm âm thanh tối ưu cho người hâm mộ.

Tính năng ANC trên tai nghe GẠCH có thể loại bỏ lên tới 30dB tiếng ồn, chủ động chống ồn bằng băng thông rộng

Đại diện Bức Tường cho biết, tính năng ANC trên tai nghe GẠCH có thể loại bỏ lên tới 30dB tiếng ồn, chủ động chống ồn bằng băng thông rộng. Trong khi đó, công nghệ Bluetooth 5.3 đảm bảo kết nối nhanh và ổn định với khoảng cách 10m, không vật cản. Các thao tác như phát/ tạm dừng, điều chỉnh âm lượng, gọi trợ lý ảo… đều có thể thực hiện dễ dàng bằng cảm ứng. và điều đặc biệt là toàn bộ thiết kế tinh chỉnh từ màu sắc tai nghe, logo bên ngoài cũng như phần tune âm thanh và các tính năng điều chỉnh chính được thành viên Bức Tường tham gia thực hiện.

“Bức Tường không chỉ là một ban nhạc rock, họ là một tượng đài, một phần ký ức của rất nhiều người, trong đó có tôi. Âm nhạc của Bức Tường đã đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực. Khi có cơ hội hợp tác cùng Bức Tường, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là dịp để tri ân ban nhạc, góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị âm nhạc tuyệt vời của họ đến với thế hệ trẻ. Hơn nữa, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại của Velasboost và tinh thần rock mãnh liệt của Bức Tường hứa hẹn sẽ tạo ra một sản phẩm độc đáo, mang đậm chất riêng”. Ông Lê Hải Vũ - đại diện thương hiệu Velasboost khẳng định.

GẠCH không chỉ đơn thuần là một thiết bị nghe nhạc, mà còn là biểu tượng kết nối giữa Bức Tường và người hâm mộ

GẠCH không chỉ đơn thuần là một thiết bị nghe nhạc, mà còn là biểu tượng kết nối giữa Bức Tường và người hâm mộ. “Mỗi chiếc tai nghe là một "viên gạch" nhỏ, góp phần xây dựng nên cộng đồng fan vững mạnh, nơi mọi người có thể chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, gắn kết với nhau hơn. Đây cũng là cách Velasboost khẳng định cam kết đồng hành cùng Bức Tường trong việc phát triển những dự án âm nhạc và cộng đồng ý nghĩa trong tương lai.” Ông Hải Vũ khẳng định.

Cùng Bức Tường ‘GẠCH’ nối tâm hồn

Tại sự kiện này, Bức Tường cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Canifa - thương hiệu thời trang gắn bó với họ trong hơn 1 năm qua để ra mắt dòng áo T-shirt GẠCH, mẫu áo với mang phong cách trẻ trung, phóng khoáng phù hợp với tinh thần mạnh mẽ và chất của ban nhạc.