Thương hiệu công nghệ mới Riversong chính thức ra mắt tại Việt Nam

Với chủ đề “Next-gen Time - Sống Trẻ Từng Giây”, sự kiện lời chào chính thức của Riversong sau hơn 3 tháng gia nhập thị trường, đồng thời mở ra một chương mới với việc giới thiệu các dòng sản phẩm mới mang tinh thần trẻ trung, năng động, cùng tham vọng chinh phục người dùng Việt bằng danh mục sản phẩm đa dạng trong tương lai.

Riversong chính thức ra mắt tại Việt Nam

Trước đó, vào tháng 12 năm 2024, Riversong đã hợp tác chiến lược với nhà phân phối PHTD, và nhanh chóng gây ấn tượng với người dùng qua các dòng sản phẩm đồng hồ thông minh như Motive 9 Max, Motive 9 Pro và Glow.

Hướng tới thế hệ GenZ, nhóm người dùng trẻ, yêu thích công nghệ và đề cao cá tính, Riversong mang đến thị trường Việt Nam những sản phẩm công nghệ thông minh cùng phong cách sống năng động, hiện đại và giá thành hấp dẫn.

Với tinh thần thương hiệu “Innovation Inspired - Cảm hứng đổi mới”, Riversong không ngừng mang đến những giải pháp thông minh trong lĩnh vực Giải trí, Sức khỏe, Nhà ở và Du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Ông Shehadeh Mutasem - Phó Chủ Tịch của Riversong chia sẻ tại họp báo ra mắt

“Việt Nam là một thị trường trẻ, đầy tiềm năng với tốc độ phát triển công nghệ ấn tượng và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Chúng tôi đặt trọng tâm chiến lược vào Việt Nam không chỉ để mang đến những sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn nhằm đồng hành cùng phong cách sống hiện đại của người dùng nơi đây. Riversong cam kết đầu tư lâu dài, mang lại giá trị thực sự cho khách hàng Việt”. Phát biểu tại sự kiện, ông SHEHADEH MUTASEM - Phó chủ tịch của Riversong nhấn mạnh.

Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ - Phó Tổng Giám Đốc Petrosetco, Giám đốc PHTD, nhà phân phối chính thức của Riversong tại Việt Nam

Đồng hành cùng Riversong trong hành trình chinh phục thị trường, ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ - Phó Tổng Giám Đốc Petrosetco, Giám đốc PHTD, nhà phân phối chính thức của Riversong tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi được hợp tác cùng Riversong để đưa những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng Việt và đã bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường. PHTD cam kết đồng hành trong việc phân phối và quảng bá, đảm bảo người dùng Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ tiên tiến với trải nghiệm tốt nhất”.

Nhân dịp này, Riversong cũng ra mắt siêu phẩm mới Motive 10GT

Nhân dịp này, Riversong cũng ra mắt siêu phẩm mới Motive 10GT. Đây là mẫu đồng hồ thông minh mới nhất trong dòng Motive, được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Motive 10GT nổi bật với các tính năng ưu việt như màn hình AMOLED 1,43 inch sắc nét: Độ phân giải 446 x 446 pixel (đạt 326 PPI) giúp hiển thị sống động, phù hợp với mọi điều kiện ánh sáng. Tính năng dõi sức khỏe toàn diện như cảm biến đo nhịp tim 24/7, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), theo dõi, phân tích giấc ngủ và hơn 100 chế độ thể thao.

Cùng khả năng định vị chuẩn xác từ 5 hệ thống phổ biến nhất hiện nay (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) giúp theo dõi lộ trình và khoảng cách một cách chính xác nhất.

Motive 10GT còn hỗ trợ Bluetooth 5.3 cho phép nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ, đồng bộ thông báo từ điện thoại nhanh chóng

Ngoài ra Motive 10GT còn hỗ trợ Bluetooth 5.3 cho phép nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ, đồng bộ thông báo từ điện thoại nhanh chóng. Tính năng cá nhân hóa với đa dạng mặt đồng hồ tùy chỉnh, dây đeo thay đổi linh hoạt, phù hợp với phong cách Gen Z. Cùng thời lượng pin lên đến 30 ngày sử dụng.

Tính năng chống nước 3ATM cũng được tích hợp để mang đến một cuộc sống năng động không gián đoạn, phù hợp với người dùng trẻ.

Riversong Motive 10GT chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá 2.590.000 đồng. Đặc biệt, trong dịp ra mắt, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng trị giá 590.000 VND, bao gồm tai nghe AirFly L7 (trị giá 390.000 VND) và dây đeo thời trang (trị giá 200.000 VND). Đi cùng với giá bán là chế độ bảo hành 1 năm chính hãng và 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày sử dụng nếu lỗi phần cứng.

Bên cạnh các dòng đồng hồ thông minh, Riversong cũng mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm các thiết bị cho nhà thông minh (smart home), giải trí và phụ kiện công nghệ, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của người dùng Việt.