PHTD phân phối độc quyền các sản phẩm camera an ninh của Tiandy tại Việt Nam

Tiandy là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giám sát và bảo mật tại Trung Quốc, hiện đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới và nay đã chính thức được bán chính hãng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ của sự kiện, PHTD cùng Tiandy và Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động cũng tiến hành ký kết thỏa thuận chung về việc mở bán - phân phối các thiết bị camera Tiandy chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ - Giám đốc PHTD - cho biết: “Việc PHTD trở thành nhà phân phối sản phẩm camera của thương hiệu Tiandy và mở bán lần đầu tiên trên kênh chuỗi của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động sẽ tạo ra sự đa dạng sản phẩm, cũng như mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn mới. Trong tương lai, PHTD sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển và cung cấp những giải pháp công nghệ thông minh tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cuộc sống cũng như nhu cầu công việc của người tiêu dùng”.

Với sự hợp tác này, PHTD và Tiandy đặt mục tiêu tạo ra sự an toàn và hiệu quả trong lĩnh vực giám sát an ninh tại Việt Nam, đồng thời, cung cấp các sản phẩm camera chất lượng, nhằm mang lại nhiều lợi ích và giá trị cho các tổ chức doanh nghiệp cũng như người dùng.

Cũng tại buổi lễ công bố này, đại diện Tiandy đã giới thiệu các dòng sản phẩm camera an ninh đa dạng với nhiều mẫu mã, được tính hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang đến những công năng thiết thực. Trong đó có dòng đầu ghi NVR chất lượng cao và 4 dòng sản phẩm camera an ninh là Spark Series, Lite Series, Pro Series và Ultra Series. Tất cả các dòng sản phẩm này đều đáp ứng được mọi nhu cầu và mục đích sử dụng, từ các hộ gia đình, doanh nghiệp - nhà xưởng, cho tới phục vụ các dự án an toàn - an ninh ở nhiều quy mô.

Dù được định vị trong phân khúc sản phẩm phổ thông, tầm trung với mức giá dễ tiếp cận, camera của Tiandy vẫn sở hữu chất lượng vượt trội nhờ được sản xuất trên quy trình chất lượng cao, được chọn lọc khắt khe và trải qua nhiều bước thử nghiệm như tiêu chuẩn kháng bụi/kháng nước IP67 (có khả năng chống bụi và kháng nước trong 30 phút ở độ sâu 1 mét); có thể hoạt động bình thường trong mức nhiệt độ môi trường từ -30 độ C đến 80 độ C và ở điều kiện rung tần số cao trong 12 giờ đồng hồ;...

Các sản phẩm camera an ninh của Tiandy cũng được trang bị tất cả các sản phẩm những giải pháp công nghệ và cơ chế bảo mật tiên tiến như: Super Starlight, Color Maker, AEW, VMS, TurboAI, Panoramic, S+265,...

Bên cạnh đó, với định hướng đổi mới bền vững, Tiandy cũng đã tập trung nguồn lực khám phá và ứng dụng công nghệ mới vào toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của hãng, thông qua A (trí tuệ nhân tạo), B (Blockchain), C (Cloud), D (Dữ liệu lớn) và E (Sinh thái). Nhờ đó, những sản phẩm camera và đầu ghi của hãng đều đảm bảo tính thân thiện với môi trường và phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của người sử dụng.

Các sản phẩm camera an ninh của Tiandy sẽ được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam thông qua PHTD và được bán ra bởi các đối tác/hệ thống bán lẻ như Thế giới Di động.

Đán chú ý, Thế Giới Di Động sẽ là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam mở bán dòng sản phẩm camera Tiandy từ ngày 15.12.2023 với chương trình ưu đãi, tặng thẻ nhớ 32GB và hỗ trợ lắp đặt hoàn toàn miễn phí.

Chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi xem thêm tại https://www.thegioididong.com/camera-giam-sat-tiandy