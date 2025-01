PHTD chính thức phân phối các sản phẩm của Riversong tại thị trường Việt Nam

Theo dó, loạt sản phẩm mới được chào sân thị trường Việt Nam lần này sẽ tập trung vào thiết kế thời trang, giá cả hợp lý và các tính năng tiên tiến như theo dõi sức khỏe, điều khiển điện thoại thông minh bằng giọng nói…

Cũng nhân sự kiện này, thương hiệu Riversong cũng cho biết đã lựa chọn nữ diễn viên kiêm MC Gen Z tài năng Nguyễn Lâm Thảo Tâm làm Friend of The House - Bạn thân thương hiệu - đồng hành trong các chiến dịch quảng bá và hoạt động cộng đồng của hãng trong thời gian tới.

Được biết, Riversong là một trong những thương hiệu công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các sản phẩm thông minh kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế ấn tượng, với dải sản phẩm đa dạng trong hệ sinh thái AIoT từ đồng hồ thông minh, thiết bị nghe thông minh, phụ kiện điện thoại và thiết bị nhà thông minh smart home,...

Chính thức thành lập vào năm 2015, Riversong đã nhanh chóng vươn lên trở thành cái tên nổi bật, có mạng lưới phân phối tại hơn 60 quốc gia nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào tính năng thân thiện với người dùng và giá cả phải chăng.

Hiện tại, Riversong đã có mặt trong top các hãng công nghệ tiêu dùng hàng đầu tại các khu vực như châu Âu, Mỹ Latinh, Đông Nam Á. Và các dòng sản phẩm của Riversong, đặc biệt là đồng hồ thông minh và tai nghe không dây, đang được người dùng đánh giá cao về tính năng theo dõi sức khỏe, độ bền vượt trội, kết nối liền mạch và thiết kế thẩm mỹ, hiện đại, phù hợp đa dạng phong cách.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Haitham Kalakesh - CEO Riversong cho biết: “Việt Nam là một thị trường tiềm năng với sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp người tiêu dùng trẻ yêu công nghệ và có yêu cầu cao về tính thẩm mỹ và sự tiện dụng cho lối sống năng động. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt trên kỳ vọng của người dùng Việt về thiết kế, sự tiện dụng và mức giá hấp dẫn, cùng với đó là sự hỗ trợ đắc lực từ kinh nghiệm và mạng lưới phân phối mạnh mẽ của đối tác PHTD.”

Đại diện nhà phân phối PHTD, ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ - Phó Tổng Giám Đốc Petrosetco, Giám đốc PHTD, nhấn mạnh: “Việc hợp tác với Riversong là cơ hội để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh kết nối người tiêu dùng Việt với những thương hiệu công nghệ chất lượng hàng đầu thế giới. Chúng tôi tự tin rằng với mạng lưới phân phối rộng khắp và sự thấu hiểu thị trường địa phương, Riversong sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng Việt với dải sản phẩm thông minh đa dạng và dễ tiếp cận.”

Nhân dịp này, Riversong đã triển khai một chiến lược toàn diện:

Tập trung vào phân khúc giá hợp lý: Các sản phẩm đồng hồ thông minh sẽ có mức giá dao động từ 1 đến 4 triệu đồng, phù hợp với thu nhập trung bình nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội.

Định hướng thiết kế trẻ trung: Các sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, đa dạng màu sắc và phong cách như màn hình không viền, hơn 100 thiết kế mặt đồng hồ tuỳ chỉnh, đa dạng lựa chọn dây đeo, nhắm đến thế hệ Gen Z và Millennials với sự cá tính và sáng tạo.

Ưu tiên tính năng phù hợp: Riversong mang đến những công nghệ tiên tiến như theo dõi sức khỏe (nhịp tim, giấc ngủ), AI Chat Voice, màn hình AMOLED bền bỉ, thời lượng pin dài lên tới 14 ngày, và khả năng kết nối liền mạch với các thiết bị khác.

Chiến dịch tiếp thị đa kênh: Riversong sẽ triển khai một kế hoạch truyền thông bài bản, kết hợp giữa các hoạt động online và offline nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và xây dựng mối liên kết sâu sắc với người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam, từ các chiến dịch hướng tới cộng đồng genZ, đồng hành cùng KOL, gameshow cho giới trẻ hay các hoạt động tại các điểm trường,...xuyên suốt trong năm tới.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm, sẽ là gương mặt Bạn Thân Thương Hiệu (Friend of the House) đầu tiên của Riversong tại Việt Nam

“Riversong sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ những bạn trẻ lần đầu làm quen với đồng hồ thông minh hay các sản phẩm công nghệ. Tâm tin rằng, nếu chúng ta có thể tạo ấn tượng đầu tiên thật mạnh mẽ và ý nghĩa với nhóm khách hàng này, hành trình phía trước chắc chắn sẽ đầy triển vọng. Được đồng hành cùng Riversong là một cơ hội tuyệt vời để tôi lan tỏa thông điệp ‘Living the youth to the fullest – Sống trọn thanh xuân’, một tinh thần mà tôi thấy rất đồng điệu với giá trị của thương hiệu.” Nguyễn Lâm Thảo Tâm bày tỏ.