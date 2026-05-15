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Một vòng triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp PLASE SHOW 2026

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:00 | 15/05/2026
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Triển lãm sẽ diễn ra từ 10:00 – 20:00 trong ba ngày 15-16-17/5, đánh dấu gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh, ánh sáng và thiết bị sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam. Năm nay PLASE SHOW SG 2026 quy tụ 27 khu trưng bày rộng lớn, mỗi khu giới thiệu gần 100 thương hiệu và 1 khu trình diễn Line Array ngoài trời với tổng số 14 line array trong đó có nhiều khu demo thiết bị sân khấu, ánh sáng, LED và hiệu ứng đặc biệt, mang đến không gian âm thanh – ánh sáng thực tế nhất cho khách tham quan và các chuyên gia trong ngành.

Trong đó, bao gồm các thương hiệu âm thanh - ánh sáng nổi tiếng như Ba Sao, Sao Mai, Bảo Minh, CKaudio, Yamaha, Techsound, Fill Acoustic, HBK, Hoàng Sa Việt, PGI, DBAcoustic, VietKTV, Bảo Châu đều là những nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thị trường âm thanh chuyên nghiệp cũng như các gương mặt mới như Siêu Thanh, Thiên Vũ, ProAVL, Anh Duy, SSQ, Hoàng Minh, Evohome, Audac, PVsound, KH, MPX. YHX, Elite…

Bên cạnh các thương hiệu nổi bật phải kể đến trong triển lãm gồm: Yamaha, JBL, db technologies, Audio Center, HZ, Sennheiser, FBT, Bose, EAW, Wharfedale, Electro-Voice… sẽ mang đến cho khách tham quan những màn trình diễn đa dạng.

Hãy cùng Điện tử & Ứng dụng dạo một vòng LASE SHOW 2026

Bên cạnh đó thì triển lãm còn có các giải pháp, ứng dụng all in one cũng được Audac và Evohome đem đến Plase show như: AUDAC phát triển giải pháp theo tư duy “end-to-end”, nơi loa, ampli, DSP, nền tảng điều khiển và hệ thống quản lý từ xa được liên kết chặt chẽ.

Bộ điều khiển trung tâm EvoHome HC1 và quản lý nguồn thông minh EvoHome SP1. EvoHome HC1 cũng giữ vai trò xử lý, kết nối và điều khiển toàn bộ hệ thống, trong khi EvoHome SP1 giúp quản lý nguồn, bảo vệ thiết bị và tăng độ ổn định khi vận hành liên tục trong các không gian giải trí chuyên nghiệp.

Triển lãm sẽ diễn ra từ 10:00 - 20:00 trong ba ngày 15-16-17/5 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm PLASE SHOW 2026 PLASE SHOW SG 2026 Triển lãm âm thanh ánh sáng sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam PLASE SHOW 2026 Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC Bình Dương thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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