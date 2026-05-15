Một vòng triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp PLASE SHOW 2026

Trong đó, bao gồm các thương hiệu âm thanh - ánh sáng nổi tiếng như Ba Sao, Sao Mai, Bảo Minh, CKaudio, Yamaha, Techsound, Fill Acoustic, HBK, Hoàng Sa Việt, PGI, DBAcoustic, VietKTV, Bảo Châu đều là những nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thị trường âm thanh chuyên nghiệp cũng như các gương mặt mới như Siêu Thanh, Thiên Vũ, ProAVL, Anh Duy, SSQ, Hoàng Minh, Evohome, Audac, PVsound, KH, MPX. YHX, Elite…

Bên cạnh các thương hiệu nổi bật phải kể đến trong triển lãm gồm: Yamaha, JBL, db technologies, Audio Center, HZ, Sennheiser, FBT, Bose, EAW, Wharfedale, Electro-Voice… sẽ mang đến cho khách tham quan những màn trình diễn đa dạng.

Hãy cùng Điện tử & Ứng dụng dạo một vòng LASE SHOW 2026

Bên cạnh đó thì triển lãm còn có các giải pháp, ứng dụng all in one cũng được Audac và Evohome đem đến Plase show như: AUDAC phát triển giải pháp theo tư duy “end-to-end”, nơi loa, ampli, DSP, nền tảng điều khiển và hệ thống quản lý từ xa được liên kết chặt chẽ.

Bộ điều khiển trung tâm EvoHome HC1 và quản lý nguồn thông minh EvoHome SP1. EvoHome HC1 cũng giữ vai trò xử lý, kết nối và điều khiển toàn bộ hệ thống, trong khi EvoHome SP1 giúp quản lý nguồn, bảo vệ thiết bị và tăng độ ổn định khi vận hành liên tục trong các không gian giải trí chuyên nghiệp.

Triển lãm sẽ diễn ra từ 10:00 - 20:00 trong ba ngày 15-16-17/5 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.