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Tựa game Call of Duty lên màn ảnh rộng, ấn định ngày công chiếu 2028

Hoàng Anh

Hoàng Anh

19:59 | 17/04/2026
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Sau nhiều đồn đoán, dự án phim điện ảnh chuyển thể từ loạt game bắn súng nổi tiếng Call of Duty đã chính thức ấn định ngày ra rạp vào 30/6/2028.
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Tựa game game bắn súng nổi tiếng Call of Duty đã chính thức ấn định ngày ra rạp chiếu phim vào 30/6/2028. Dù thời gian chờ đợi còn khá dài, thông tin này vẫn đủ khiến cộng đồng người hâm mộ kỳ vọng vào một bom tấn hành động quy mô lớn.

Thông báo được công bố thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức của Call of Duty và tại sự kiện CinemaCon 2026 của Paramount Pictures. Bộ phim là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Activision là đơn vị phát triển thương hiệu game (hiện thuộc Microsoft) và Paramount Pictures, với mục tiêu đưa vũ trụ Call of Duty lên màn ảnh rộng.

Tựa game Call of Duty lên màn ảnh rộng, ấn định ngày công chiếu 2028
Call of Duty ấn định ngày ra rạp chiếu phim vào 30/6/2028

Dự án lần đầu được hé lộ vào tháng 9/2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ hai tên tuổi lớn của dòng phim hành động. Taylor Sheridan, nhà sáng tạo của series Yellowstone, và Peter Berg đạo diễn của Lone Survivor, Deepwater Horizon và Friday Night Lights chính thức tham gia từ tháng 10/2025.

Trong đó, Peter Berg đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch, còn Taylor Sheridan tham gia viết kịch bản và đồng sản xuất. Cả hai đều có kinh nghiệm xây dựng những câu chuyện giàu kịch tính, mang màu sắc hiện thực và chiều sâu tâm lý, phù hợp với tinh thần của Call of Duty.

Hiện tại, thông tin về dàn diễn viên cũng như nội dung cụ thể vẫn được giữ kín. Chưa rõ bộ phim sẽ khai thác bối cảnh từ các phần quen thuộc như Modern Warfare, Black Ops hay lựa chọn một câu chuyện hoàn toàn mới. Với lịch phát hành vào mùa hè 2028, ê-kíp có thêm thời gian để hoàn thiện kịch bản và đầu tư cho khâu sản xuất quy mô lớn.

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Ra mắt lần đầu vào năm 2003, Call of Duty đã trở thành một trong những thương hiệu game thành công nhất thế giới, với hơn 30 tựa game, doanh thu hàng tỷ USD và cộng đồng người chơi rộng khắp toàn cầu. Việc chuyển thể sang điện ảnh được xem là bước đi hợp lý nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu, đồng thời khai thác tiềm năng kể chuyện ở một hình thức mới.

Giới chuyên môn nhận định, nếu được đầu tư đúng hướng, đây có thể trở thành một bom tấn mùa hè tiêu biểu với các trường đoạn chiến đấu hoành tráng, kỹ xảo hiện đại và cốt truyện đủ sức giữ chân khán giả đại chúng. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ khi nhiều dự án chuyển thể từ game trước đây chưa thực sự thành công như kỳ vọng.

Dù vậy, sự kết hợp giữa Peter Berg người có thế mạnh về phim chiến tranh hiện đại và Taylor Sheridan cây bút nổi bật trong việc xây dựng xung đột và thế giới nhân vật vẫn mang lại niềm tin nhất định cho người hâm mộ. Nếu giữ được nhịp độ dồn dập đặc trưng của game, đồng thời phát triển chiều sâu nhân vật, Call of Duty hoàn toàn có thể trở thành một trong những dự án chuyển thể đáng chú ý nhất khi ra mắt.

Call of Duty Chuyển thể thành phim game Activision Paramount Pictures

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu