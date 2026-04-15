Xanh SM đổi tên thành Green SM, điều chỉnh để định vị thương hiệu

Chuẩn hóa nhận diện, hướng tới thị trường toàn cầu

Theo GSM, việc chuyển đổi sang tên gọi Green SM nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu tại tất cả các thị trường mà doanh nghiệp đang hiện diện. Thay đổi này giúp tạo trải nghiệm liền mạch cho người dùng khi sử dụng dịch vụ xuyên biên giới, đồng thời giảm rào cản ngôn ngữ trong quá trình mở rộng quốc tế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh GSM tròn 3 năm vận hành và đang tăng tốc mở rộng tại khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp hiện có mặt tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines, với quy mô hơn 186.000 phương tiện điện. Hệ sinh thái đã ghi nhận 620 triệu chuyến xe, tổng quãng đường 4,2 tỷ km, góp phần cắt giảm hàng trăm nghìn tấn CO₂.

Xanh SM chính thức đổi tên thành Green SM

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc chuẩn hóa thương hiệu là nền tảng để mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải tại các thị trường mới.

Việc lựa chọn tên gọi Green SM thay vì các phương án khác không đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ. Doanh nghiệp xác định “green” là từ khóa mang tính toàn cầu, đại diện cho xu hướng phát triển bền vững và lối sống có trách nhiệm.

Trong khi màu xanh dương - gam màu chủ đạo của phương tiện - gợi liên tưởng đến công nghệ, sự tin cậy và tính chuyên nghiệp, thì “green” lại truyền tải thông điệp về môi trường và tương lai dài hạn. Sự kết hợp này giúp thương hiệu định vị ở giao điểm giữa công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Với Green SM, “green” là từ khóa mang tính toàn cầu

Cách tiếp cận này cũng phản ánh sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng. Khách hàng không chỉ tìm kiếm phương tiện di chuyển, mà còn quan tâm đến giá trị mà lựa chọn đó mang lại. Khi sử dụng dịch vụ, người dùng không đơn thuần thực hiện một chuyến đi, mà tham gia vào một hệ giá trị gắn với giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, tại các thị trường quốc tế, tên gọi “Green SM” giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp ngay lập tức mà không cần giải thích. Nếu “Xanh SM” có thể gây khó hiểu với người dùng nước ngoài, thì “Green” đóng vai trò như một “ngôn ngữ chung”, giúp thương hiệu nhanh chóng tiếp cận xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu.

Mở rộng hệ sinh thái, nâng cấp công nghệ và trải nghiệm người dùng

Sau 3 năm hoạt động, Green SM không chỉ xây dựng mạng lưới vận tải điện mà còn hình thành hệ sinh thái hợp tác rộng lớn. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho hàng trăm nghìn tài xế, đồng hành cùng gần 100 đơn vị vận tải và 11 hãng xe buýt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình vận hành thân thiện môi trường.

Sáng kiến liên minh doanh nghiệp xanh do GSM khởi xướng đã thu hút hơn 400 đối tác tham gia, tạo nền tảng hợp tác đa ngành. Mô hình này hướng tới việc chia sẻ nguồn lực, tiêu chuẩn hóa vận hành và thúc đẩy chuyển đổi xanh trên quy mô lớn.

Việc đổi tên thành Green SM nhằm gia tăng độ nhận diện thương hiệu

Giới chuyên gia đánh giá, việc đổi tên thương hiệu lần này cho thấy GSM không còn định vị mình đơn thuần là nền tảng gọi xe, mà đang hướng tới vai trò dẫn dắt xu hướng di chuyển bền vững. Thay vì cạnh tranh bằng giá hoặc quy mô, doanh nghiệp lựa chọn xây dựng lợi thế dựa trên giá trị dài hạn và trách nhiệm môi trường.

Song song với thay đổi nhận diện, GSM triển khai phiên bản mới của ứng dụng Green SM với giao diện tối giản, đồng bộ trên tất cả quốc gia. Ứng dụng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép cá nhân hóa hành trình, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và tối ưu trải nghiệm xuyên suốt.

GSM tiếp tục phát triển mô hình kinh tế chia sẻ Green SM Platform

Tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đưa vào vận hành tổng đài 1555 thay thế đầu số cũ, đồng thời duy trì phương thức đón xe truyền thống. Cách tiếp cận này giúp mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng chưa quen với ứng dụng số.

Ngoài ra, GSM tiếp tục phát triển mô hình kinh tế chia sẻ Green SM Platform, cho phép cá nhân và doanh nghiệp sở hữu xe điện tham gia vận hành dịch vụ theo tiêu chuẩn chung. Sau khi chứng minh hiệu quả tại Việt Nam, mô hình này đã được triển khai tại Indonesia và Philippines, góp phần giảm chi phí gia nhập, tối ưu vận hành và tạo nguồn thu nhập ổn định cho tài xế.

Bước chuyển từ dịch vụ sang hệ giá trị

Việc chuyển từ Xanh SM sang Green SM thể hiện rõ định hướng chiến lược của GSM: đưa “di chuyển xanh” trở thành một lựa chọn phổ biến trong đời sống đô thị. Thương hiệu không chỉ cung cấp dịch vụ vận tải, mà còn góp phần định hình thói quen tiêu dùng và nhận thức của người dùng.

Green SM đang từng bước xây dựng vị thế khu vực

Trong bối cảnh các đô thị lớn đối mặt với áp lực ô nhiễm và biến đổi khí hậu, xu hướng chuyển sang phương tiện điện và mô hình vận tải bền vững ngày càng rõ nét. Với nền tảng đã xây dựng, Green SM đang tận dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng, đồng thời đặt mục tiêu thiết lập chuẩn mực mới cho ngành.

Động thái đổi tên vì vậy không mang tính hình thức, mà phản ánh quá trình tái cấu trúc chiến lược. Từ một thương hiệu nội địa, Green SM đang từng bước xây dựng vị thế khu vực, hướng tới trở thành biểu tượng cho mô hình di chuyển xanh trong tương lai.