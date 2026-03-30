Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Hoàng Anh

12:35 | 30/03/2026
Sau nhiều năm chờ đợi, cộng đồng người hâm mộ của Avatar: The Last Airbender và The Legend of Korra cuối cùng cũng đón nhận tin vui khi Avatar Legends: The Fighting Game chính thức ấn định ngày phát hành vào 2/7/2026. Thông tin này được công bố qua trailer tại Evo Awards cuối tuần qua, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ.

Avatar Legends: The Fighting Game sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2026

Theo bài viết của Varun Mirchandani trên Digital Trends ngày 29/3/2026, trò chơi sẽ ra mắt trên nhiều nền tảng gồm PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 và PC (Steam), với mức giá khởi điểm 29,99 USD ( tương đương 780.000 đồng tiền Việt Nam).

Ngay khi phát hành, game sẽ có 12 nhân vật điều khiển được, lấy cảm hứng từ cả hai series gốc. Người chơi có thể lựa chọn những gương mặt quen thuộc như Aang hay Korra, kết hợp cùng hệ thống nhân vật hỗ trợ để tạo ra nhiều phong cách chiến đấu đa dạng và linh hoạt.

Điểm nổi bật của trò chơi nằm ở phong cách đồ họa 2D vẽ tay, tái hiện khá sát tinh thần hoạt hình nguyên bản. Không chỉ dừng lại ở phần nhìn, lối chơi cũng được xây dựng với trọng tâm là “Hệ thống Flow” cơ chế đề cao chuyển động mượt mà, kiểm soát vị trí và khả năng thể hiện phong cách chơi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác bấm nút liên tục. Người chơi có thể tận dụng nút Flow để thực hiện các kỹ năng di chuyển đặc trưng, phản đòn tự động và kết hợp nguyên tố trong các chuỗi đòn đánh.

Cảnh đối kháng giữa các nhân vật trong Avatar Legends: The Fighting Game được công bố vào cuối tuần qua

Bên cạnh đó, hệ thống nhân vật hỗ trợ giúp mỗi trận đấu một đấu một trở nên biến hóa hơn, tạo cảm giác như những màn giao tranh nguyên tố nhiều lớp, thay vì chỉ là đối kháng đơn thuần. Về mặt kỹ thuật, trò chơi do Gameplay Group International phát triển, phối hợp cùng Paramount. Nhà phát triển cho biết họ đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm cộng đồng khi tích hợp công nghệ mạng đồng bộ ngược và hỗ trợ chơi chéo giữa các nền tảng, giúp các trận đấu trực tuyến ổn định và công bằng hơn.

Ngoài các chế độ quen thuộc như chế độ Arcade, luyện tập và đối kháng, game còn có chế độ cốt truyện hoàn toàn mới, mở rộng thêm nội dung cho vũ trụ Avatar. Đồng thời, kế hoạch phát hành nội dung tải thêm trong tương lai cũng đã được hé lộ, hứa hẹn bổ sung thêm nhiều nhân vật và nội dung mới.

Với sự kết hợp giữa bản sắc của nguyên tác, từ hệ thống bốn nguyên tố đến phong cách chiến đấu uyển chuyển và tiêu chuẩn của dòng game đối kháng hiện đại, Avatar Legends: The Fighting Game không chỉ hướng tới yếu tố hoài niệm mà còn đặt mục tiêu trở thành một tựa game có tính cạnh tranh lâu dài.

Nếu những gì đã được giới thiệu phản ánh đúng chất lượng cuối cùng, đây có thể sẽ là tựa game Avatar đáng chú ý nhất từ trước đến nay, mang đến những trận đấu giàu tính chiến thuật và đậm chất nguyên tố vào mùa hè 2026.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

