Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Chương trình do Goethe-Institut phối hợp với Max Planck Society và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) tổ chức, mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 24/3 đến 23/4/2026, trong khung giờ 8h00 đến 18h00 hằng ngày.

Nghi thức cắt băng khánh thành triển lãm diễn ra sáng 24/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Lấy chủ đề “Chúng ta đến từ đâu? Và chúng ta đi đâu?”, triển lãm dẫn dắt người xem qua năm lĩnh vực gồm: Vũ trụ, lịch sử loài người, bộ não, Kỷ Nhân sinh (Anthropocene) và trí tuệ nhân tạo. Hơn 100 bảng trưng bày được thiết kế kết hợp hình ảnh, đồ họa, phim tư liệu, podcast và các ứng dụng tương tác, giúp người xem tiếp cận các thành tựu nghiên cứu khoa học hiện đại của Đức từ mức độ phổ thông đến chuyên sâu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Sabine Wilmes, Trưởng bộ phận Ngôn ngữ của Goethe-Institut Hà Nội, cho biết triển lãm thể hiện vai trò của nghiên cứu khoa học trong đời sống văn hóa Đức, đồng thời phản ánh sự kết nối trong mạng lưới hợp tác quốc tế. Theo bà, hoạt động này góp phần khơi gợi sự quan tâm của giới trẻ đối với khoa học, đặc biệt là những người đang học tiếng Đức và có định hướng học tập, nghiên cứu tại Đức trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Đắc Trung, Trưởng Ban Hợp tác và Kết nối của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định triển lãm mang lại giá trị thiết thực cho giảng viên, sinh viên cũng như những người yêu khoa học. Đây được kỳ vọng là không gian truyền cảm hứng, thúc đẩy tư duy sáng tạo và khuyến khích tiếp tục tìm hiểu các vấn đề lớn của thời đại.

Hà Nội là điểm đến đầu tiên của triển lãm UMI tại Việt Nam. Trước đó, chương trình đã được giới thiệu tại nhiều thành phố ở châu Âu và châu Á từ năm 2021. Trong năm 2026, triển lãm dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với cách tiếp cận trực quan, hiện đại và giàu tính tương tác, triển lãm không chỉ góp phần phổ biến kiến thức khoa học mà còn tăng cường kết nối văn hóa và khoa học giữa Việt Nam và Đức, hướng tới đối tượng công chúng trẻ quan tâm đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khám phá vũ trụ.