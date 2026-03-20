Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững, giảm phát thải carbon. Hai bên đã thảo luận về xu hướng phát triển năng lượng sạch trên thế giới, trong đó phía Siemens Energy cho biết tập đoàn có khả năng tham gia toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát điện, truyền tải đến tích hợp hệ thống năng lượng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân làm việc với ông Thorbjörn Fors, đại diện Siemens Energy

Các nội dung trao đổi tập trung vào một số công nghệ như tua-bin khí, tua-bin gió, hệ thống lưới điện thông minh và công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC). Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, hai bên nhận định nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đòi hỏi đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt từ điện gió và điện mặt trời. Trong đó, điện gió ngoài khơi được đánh giá có nhiều tiềm năng, song cũng đặt ra yêu cầu cao về công nghệ và vốn đầu tư so với điện gió trên bờ.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên cho rằng việc tiếp nhận công nghệ cần đi kèm với nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, từ đó hướng tới phát triển bền vững. Kinh nghiệm hợp tác quốc tế cũng được chia sẻ, đặc biệt trong kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình chuyển giao.

Toàn cảnh buổi làm việc của hai bên

Thứ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, trong đó xác định năng lượng mới là một trong những lĩnh vực công nghệ ưu tiên. Bộ đang xây dựng bản đồ công nghệ, đánh giá năng lực doanh nghiệp trong nước, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển chuỗi giá trị nội địa.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ HVDC trong truyền tải điện quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu quả tích hợp năng lượng tái tạo và phát triển hệ thống điện dài hạn. Phía Việt Nam đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa mở rộng hợp tác quốc tế và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân trao quà lưu niệm tới ông Thorbjörn Fors, đại diện Siemens Energy

Buổi làm việc thể hiện định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn, qua đó nâng cao năng lực ngành năng lượng, phục vụ mục tiêu chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xã hội bền vững.