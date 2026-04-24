Công an Hà Nội thí điểm UAV giám sát đô thị, hoàn thiện hệ thống Hanoi Smart Police

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc kết luận hội nghị. Ảnh: ANTĐ.

Công an Hà Nội thí điểm UAV, tăng tốc Hanoi Smart Police

Việc thí điểm UAV giám sát trật tự đô thị và xây dựng Hanoi Smart Police đang trả lời câu hỏi: làm thế nào để lực lượng công an nâng cao khả năng phản ứng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực quản lý ngày càng lớn.

Trong tháng 4-2026, Công an Hà Nội được xếp hạng Xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 57 và Đề án 06. Kết quả này phản ánh chiến lược chuyển đổi số có cấu trúc rõ ràng, kết hợp công nghệ, dữ liệu và tổ chức vận hành.

Trọng tâm của hệ thống là mạng lưới 21.671 camera AI đang được triển khai. Các thiết bị này đóng vai trò “mắt thần”, giúp theo dõi giao thông, an ninh và hành vi bất thường theo thời gian thực.

Song song, lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để thí điểm thiết bị bay không người lái tại các khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Tây Hồ. UAV cho phép giám sát từ trên cao, mở rộng góc nhìn mà hệ thống camera mặt đất khó bao phủ.

Sự kết hợp giữa camera cố định và UAV tạo thành hệ thống giám sát đa tầng, giúp tăng tốc độ phát hiện và xử lý tình huống.

Một điểm đáng chú ý là chiến lược huy động dữ liệu từ khu vực tư nhân. 487 doanh nghiệp và tổ chức đã đồng ý chia sẻ dữ liệu camera về Trung tâm Thông tin chỉ huy.

Hiện 130 camera đã được tích hợp lên ứng dụng iHanoi, cho phép người dân tham gia giám sát. Mô hình này mở rộng khái niệm “an ninh nhân dân” sang môi trường số.

Dữ liệu từ nhiều nguồn giúp hệ thống có độ phủ lớn hơn, giảm chi phí đầu tư công, đồng thời tạo ra khả năng phân tích hành vi theo quy mô toàn thành phố.

“Bộ não số” Hanoi Smart Police vận hành ra sao

Hệ thống Hanoi Smart Police được xây dựng như trung tâm điều hành tích hợp. Nền tảng này sử dụng bản đồ số NDAMaps để hiển thị trực quan toàn bộ dữ liệu an ninh.

Các công cụ nội bộ đã được triển khai gồm phần mềm quản lý văn bản, chatbot AI hỗ trợ tra cứu nghiệp vụ và hệ thống nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh.

Về bản chất, đây là mô hình điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực. Thay vì xử lý theo quy trình thủ công, lực lượng công an có thể ra quyết định nhanh hơn nhờ thông tin được tổng hợp và phân tích tự động.

Dù tiến độ nhanh, dự án vẫn đối mặt với các rào cản về cơ sở pháp lý và chuẩn hóa dữ liệu bản đồ. Đây là điều kiện bắt buộc để hệ thống vận hành ổn định ở quy mô lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ các nút thắt này trong quý II-2026, coi đây là giai đoạn “nước rút” để chuyển từ thử nghiệm sang vận hành thực tế.

Một thách thức khác nằm ở yếu tố con người. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi cán bộ sử dụng thành thạo. Một số đơn vị như Hà Đông, Ngọc Hà đã đạt tỷ lệ 100% cán bộ làm chủ kỹ năng AI, trở thành mô hình đào tạo tại chỗ.

Việc triển khai UAV và hệ thống Smart Police có thể thay đổi cách vận hành an ninh đô thị.

Ở cấp độ công nghệ, hệ thống giúp giảm độ trễ trong phát hiện và xử lý sự cố. Ở cấp độ người dùng, người dân tham gia trực tiếp vào mạng lưới giám sát thông qua ứng dụng và camera cá nhân.

Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra yêu cầu về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Đây là yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ khi mở rộng quy mô.

Việc kết hợp UAV, camera AI và dữ liệu xã hội hóa cho thấy Hà Nội đang thử nghiệm mô hình an ninh số toàn diện.

Nếu giải quyết được bài toán pháp lý và vận hành, Hanoi Smart Police có thể trở thành nền tảng mẫu cho các đô thị lớn tại Việt Nam trong quản lý trật tự và an toàn xã hội.