Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Lấy đổi mới sáng tạo làm trụ cột, kiến tạo động lực phát triển mới

Hậu Thạch

Hậu Thạch

13:51 | 21/04/2026
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Sáng 21/4 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026, khẳng định quyết tâm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
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Năm nay, sự kiện được triển khai với hai chủ đề xuyên suốt: “Đổi mới sáng tạo - Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” và “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực”. Các thông điệp này nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy sang hành động, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng và thương mại hóa, tạo ra những kết quả cụ thể, có khả năng lan tỏa trong xã hội.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động hưởng ứng được thiết kế theo hướng thiết thực, lấy hiệu quả và tác động làm thước đo, qua đó thúc đẩy sự tham gia chủ động của các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu khai mạc buổi lễ.

Một nội dung trọng tâm được đặt ra là phát huy vai trò của các chủ thể trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong đó, các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ nhà khoa học giữ vai trò nòng cốt trong tạo lập tri thức mới, phát triển công nghệ nguồn và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Cộng đồng doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống, đóng vai trò hấp thụ, làm chủ và thương mại hóa công nghệ, đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế mà còn phải chủ động dẫn dắt, tổ chức thực thi hiệu quả, xác định các bài toán phát triển cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong tiến trình này, các trung tâm đổi mới sáng tạo đóng vai trò hạt nhân kết nối cung cầu công nghệ, tổ chức thử nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định khẳng định, việc tham gia Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng sáng kiến toàn cầu mà còn thể hiện rõ định hướng chiến lược của Việt Nam trong phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, hệ thống chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện; hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển; nhiều chương trình công nghệ trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học được triển khai, cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy phát triển dàn trải sang có trọng tâm, từ tiếp nhận sang làm chủ công nghệ.

bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hiệp quốc và Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hiệp quốc tại Việt Nam.
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hiệp quốc và Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp hay khai thác tài nguyên. Đổi mới sáng tạo, cùng với khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, được xác định là con đường tất yếu để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Tại buổi lễ, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hiệp quốc và Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hiệp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò then chốt của sáng tạo và đổi mới trong phát triển, gắn với tầm nhìn toàn cầu và Nghị quyết 57-NQ/TW của Việt Nam. Theo bà Pauline Tamesis, đổi mới không phải lựa chọn mà là tất yếu, giúp biến thách thức thành cơ hội. Cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ để biến ý tưởng thành giải pháp và đưa Việt Nam trở thành điểm sáng sáng tạo toàn cầu.

Việc tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, mà còn góp phần định hình tư duy hành động, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực xuyên suốt của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lễ hưởng ứng Động lực phát triển thương mại hóa công nghệ Nghị quyết 57-NQ/TW

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu