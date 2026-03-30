Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Hoàng Anh

17:31 | 30/03/2026
Đấu Trường Chân Lý mùa 17, mang tên “Lãnh Địa Thần Thánh”, dự kiến ra mắt trên máy chủ thử nghiệm vào ngày 31/3/2026.
LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026 LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Năm 2026 đánh dấu một chu kỳ sôi động của thể thao điện tử toàn cầu khi Riot Games công bố đầy đủ kế hoạch ...
Game Việt Game Việt 'Tai Ương: Final Chapter' chính thức phát hành trên Steam

Ngày 28/3/2026, Rare Reversee Gaming chính thức phát hành phiên bản hoàn chỉnh của Tai Ương: Final Chapter, đánh dấu cột mốc kết thúc hành ...
Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026 Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/7/2026.

Đấu Trường Chân Lý mùa 17 với chủ đề xoay quanh các vị thần vũ trụ, mùa giải mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển đáng kể cả về lối chơi lẫn chiều sâu chiến thuật. Điểm nhấn lớn nhất của Đấu Trường Chân Lý mùa 17 là việc loại bỏ hoàn toàn cơ chế vòng chọn chung, yếu tố đã gắn bó với trò chơi qua nhiều mùa. Thay thế cho cơ chế này là hệ thống mới mang tên “dâng lễ vật”. Theo đó, mỗi trận đấu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 9 vị thần, và người chơi được lựa chọn một trong hai vị thần được đưa ra ở từng thời điểm nhất định.

Mỗi vị thần sẽ ban cho người chơi những lợi ích khác nhau tùy theo giai đoạn trận đấu, bao gồm vàng, trang bị, hoặc các hiệu ứng tăng sức mạnh đặc biệt. Cơ chế này không chỉ tạo ra sự đa dạng trong cách xây dựng đội hình mà còn mở ra yếu tố đối đầu gián tiếp, khi lựa chọn của người chơi có thể ảnh hưởng đến nhịp độ và chiến thuật chung của trận đấu.

Bên cạnh đó, tính năng hiến tế thần linh cũng được hé lộ như một cơ chế phụ trợ quan trọng, hứa hẹn mang lại những phần thưởng có tính đột biến cao. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về hệ thống này vẫn đang chờ được công bố đầy đủ trên máy chủ thử nghiệm.

Về mặt tướng, Đấu Trường Chân Lý mùa 17 đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc như Kiếm Sư Wuju, Sát Thủ Vùng Nước Đen và Cổ Thụ Ma Pháp. Đáng chú ý, một số vị tướng lần đầu tiên xuất hiện ở mốc 5 vàng gồm Graves, Fiora, Shen, Vex và Blitzcrank, hứa hẹn đóng vai trò chủ lực trong các đội hình giai đoạn cuối trận.

Ngoài ra, nhà phát triển cũng đưa trở lại hai tộc hệ từng rất được ưa chuộng là Siêu Thú và Hắc Tinh. Việc tái xuất của các hệ này được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều biến thể đội hình hấp dẫn, đồng thời gợi lại những lối chơi quen thuộc từng làm nên sức hút của trò chơi ở các mùa trước.

Hệ thống nâng cấp cũng tiếp tục được mở rộng với sự xuất hiện của nhiều nâng cấp tướng và các nâng cấp có khả năng tạo đột biến mạnh. Những lựa chọn này cho phép người chơi linh hoạt điều chỉnh chiến thuật trong suốt trận đấu, đặc biệt ở giai đoạn giữa và cuối, nơi các quyết định mang tính bước ngoặt thường được định đoạt.

Với hàng loạt thay đổi mang tính nền tảng, từ cơ chế vận hành đến hệ thống tướng và tộc hệ, mùa 17 được đánh giá là một trong những mùa có mức độ làm mới lớn nhất trong thời gian gần đây. Khi máy chủ thử nghiệm chính thức mở, cộng đồng người chơi sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm và kiểm chứng hiệu quả của những cải tiến này trước khi mùa giải được phát hành chính thức.

Bài liên quan

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Có thể bạn quan tâm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Game news
Avatar Legends: The Fighting Game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/7/2026.
Game Việt

Game Việt 'Tai Ương: Final Chapter' chính thức phát hành trên Steam

Game news
Ngày 28/3/2026, Rare Reversee Gaming chính thức phát hành phiên bản hoàn chỉnh của Tai Ương: Final Chapter, đánh dấu cột mốc kết thúc hành trình phát triển kéo dài nhiều năm của một trong những tựa game kinh dị “made in Vietnam”.
Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Game news
Valve Corporation, công ty sở hữu nền tảng phân phối game Steam, đang liên tiếp vướng vào các tranh chấp pháp lý ngay trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong ba tháng, Valve đã phải xử lý ba vụ kiện khác nhau, mới nhất là vụ kiện liên quan đến bản quyền âm nhạc tại Vương quốc Anh.
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

Game news
Tựa game indie Việt Nam Hoa chính thức trở lại với phần tiếp theo, đánh dấu bước tiến mới của ngành game Việt khi một sản phẩm từng gây tiếng vang quốc tế tiếp tục được mở rộng.
Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Game news
Tập đoàn game Valve đang trở thành tâm điểm của một vụ kiện quy mô lớn tại bang New York, sau khi Tổng chưởng lý bang đệ đơn cáo buộc cơ chế “loot box” trong các trò chơi của hãng mang bản chất cờ bạc trái phép.
Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu