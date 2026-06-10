Bất chấp những biến động mạnh của thị trường tiền mã hóa trong thời gian gần đây, Strategy, doanh nghiệp được biết đến nhiều nhất với chiến lược tích lũy Bitcoin quy mô lớn, tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Theo thông báo mới nhất từ Chủ tịch điều hành Michael Saylor ngày 8/6, công ty đã mua thêm 1.550 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 101 triệu USD. Thương vụ này giúp lượng Bitcoin do Strategy sở hữu tăng lên 845.256 BTC, củng cố vị thế là doanh nghiệp niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn nhất toàn cầu.

Động thái mua vào diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Giá Bitcoin có thời điểm giảm khoảng 15%, rơi xuống dưới ngưỡng 60.000 USD trước khi phục hồi trở lại vùng giá trên 62.000 USD.

Chủ tịch điều hành Strategy Michael Saylor

Đáng chú ý, thương vụ mới được thực hiện chỉ ít ngày sau khi ông Michael Saylor bán 32 Bitcoin vào đầu tháng 6. Đây cũng là lần đầu tiên Strategy quay trở lại mua ròng Bitcoin kể từ giao dịch bán ra nói trên.

Theo công bố của doanh nghiệp, số Bitcoin mới được mua với mức giá bình quân khoảng 65.332 USD mỗi đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá vốn bình quân của toàn bộ danh mục Bitcoin mà công ty đang nắm giữ, hiện ở mức khoảng 75.680 USD/BTC.

Không chỉ mở rộng danh mục tài sản số, Strategy còn tăng cường khả năng thanh khoản khi bổ sung thêm khoảng 100 triệu USD tiền mặt, nâng tổng dự trữ tiền mặt lên khoảng 1 tỷ USD.

Để có nguồn lực tài chính phục vụ cả hai mục tiêu trên, công ty đã phát hành khoảng 181 triệu USD cổ phiếu phổ thông trong thời gian gần đây. Chiến lược này phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Strategy khi sử dụng thị trường vốn để huy động nguồn tiền phục vụ hoạt động mua Bitcoin.

Sau giao dịch mới nhất, tổng số Bitcoin mà Strategy sở hữu được mua với chi phí xấp xỉ 64 tỷ USD. Với quy mô nắm giữ ngày càng lớn, công ty tiếp tục được xem là một trong những tổ chức có ảnh hưởng đáng kể tới thị trường Bitcoin toàn cầu.

Việc Strategy tiếp tục mua vào trong giai đoạn giá giảm cũng cho thấy niềm tin dài hạn của ban lãnh đạo công ty đối với Bitcoin, bất chấp những lo ngại về biến động giá và rủi ro của thị trường tiền mã hóa. Động thái này đồng thời củng cố chiến lược mà Michael Saylor theo đuổi trong nhiều năm qua, biến Bitcoin trở thành tài sản cốt lõi trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.