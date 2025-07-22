Kinh tế số
VILOG 2025: Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh cho ngành logistics Việt Nam

Gia Hân

Gia Hân

17:48 | 22/07/2025
Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025) sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại TP.HCM, quy tụ gần 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực từ Cục Xuất nhập khẩu, đồng tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Công ty VINEXAD .

Với chủ đề “Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics”, VILOG 2025 sẽ tập trung vào sức mạnh của các giải pháp số hoá và kết nối hợp tác trong việc thúc đẩy ngành logistics bền vững và hiệu quả hơn.

Triển lãm quốc tế logistics VILOG 2025 quy tụ 350 doanh nghiệp từ 20 quốc gia.

Khi Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm dịch vụ logistics của Châu Á và khu vực Thái Bình Dương, ngành logistics Việt cũng chịu ảnh hưởng từ các chính sách, quy định và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng khắt khe hơn.

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đều yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao tiêu chuẩn, giảm phát thải carbon trong hoạt động logistics để hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng.

Việc tích hợp công nghệ và tăng cường hợp tác được xem là hai yếu tố thiết yếu để đạt được tăng trưởng bền vững.

Chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bằng cách tận dụng các giải pháp logistics thông minh, tự động hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu, các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực, giảm lượng phát thải carbon và xây dựng một mạng lưới logistics vững mạnh, thân thiện với môi trường hơn.

Với vai trò là một nền tảng quan trọng dành cho các chuyên gia trong ngành tìm kiếm các giải pháp tiên tiến và thiết lập mạng lưới kết nối kinh doanh giá trị, VILOG 2025 sẽ trưng bày những tiến bộ đột phá trong tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng ứng dụng IoT và các giải pháp vận tải thân thiện với môi trường. Sự kiện cũng là nơi diễn ra các cuộc đối thoại về chính sách và các giải pháp thực tiễn tốt nhất nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Với gần 480 gian hàng đến từ hơn 20 quốc gia, VILOG 2025 là nơi các doanh nghiệp logistics giới thiệu công nghệ mới trong vận hành kho bãi, giao vận thông minh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng số, phục vụ mục tiêu tăng tốc chuyển đổi số toàn ngành.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết: “Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024 thể hiện một bước ngoặt quan trọng, là nơi để các doanh nghiệp trong ngành logistics tụ họp và đề ra một hướng đi hướng tới một tương lai bền vững hơn. Bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của logistics xanh như là nền tảng cho sự phát triển bền vững, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa, tạo ra các liên kết giá trị và tăng tốc độ thực hiện những thay đổi thể hiện trách nhiệm với môi trường”.

Tiếp nối những giá trị đã tạo dựng, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025) đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Sự kiện năm nay ghi nhận sự tham gia của gần 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày thiết bị, sản phẩm, giới thiệu dịch vụ và các giải pháp công nghệ tiên tiến tại gần 480 gian hàng.

Đến nay, VILOG 2025 đã đón nhận sự tham gia hợp tác của nhiều tổ chức xúc tiến, hiệp hội logistics toàn cầu như: Liên minh Hàng hoá Thế giới (WCA), Liên minh Giao nhận Quốc tế Thế giới (WIFFA), Hiệp hội Giao nhận Quốc tế Trung Quốc (CIFA), Hiệp hội Chuỗi lạnh Đài Loan (TCCA), Hiệp hội Logistics Campuchia (CLA), Hiệp hội Logistics Chuyên nghiệp Quảng Châu (GZLPA), Hiệp hội Giao nhận Quốc tế Thiên Tân (TIFFA), Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), Hiệp hội Logistics Hà Nội (HNLA), Câu lạc bộ các doanh nghiệp hàng rời (Break Bulk Club),... và nhiều thương hiệu đại diện đến từ Nippon Express, Vietnam Post, Tân Cảng Sài Gòn, Transimex, Bee Logistics, QV Trans, Isuzu, Ratraco, TTC (Thành Thành Công), Transit LLC, MCC World, Tradelinks, 1UP Cargo, WR1, DTK, TCMS, Ahamove, Konoike Vinatrans, OPL, Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang, CMU Logistics,…

Các thương hiệu lớn về máy móc, thiết bị, linh phụ kiện và công nghệ quản lý nội kho phải kể đến: XCMG, Sany Group, Noblelift, Libiao Robotics, MiMA Forklift, Loscam, Vinatech Group, Xe nâng Tín Quang, Tân Phương Phát, Nhựa Bình Thuận, Nam Hai Batteries, Cơ khí Việt - Long An,...

VILOG 2025 dự kiến đón tiếp 20.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra.

Đặc biệt, VILOG 2025 vinh dự nhận được sự đồng hành của bốn đơn vị tài trợ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực logistics và phát triển hạ tầng. Là Nhà tài trợ Kim Cương duy nhất tại VILOG 2025, Giao hàng nặng là thương hiệu được phát triển bởi Giao hàng nhanh, chuyên vận chuyển đa dạng mặt hàng từ 20kg trở lên, đáp ứng nhu cầu giao nhận toàn quốc của doanh nghiệp. Với nền tảng vận hành hiệu quả, sẵn có, đồng thời thấu hiểu được những bất cập trong vận hành logistics B2B, Giao hàng nặng mang đến giải pháp vận chuyển an toàn - đúng hẹn - nguyên vẹn, với phương châm “Hàng nặng ký, Giá nhẹ ví”.

Bên cạnh đó, triển lãm chào đón sự hiện diện của Cảng Quốc tế Long An - nhà tài trợ Vàng, Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL - nhà tài trợ Bạc, và Mitsubishi Estate Vietnam (Logicross) - nhà tài trợ Đồng. Mỗi bên đều đóng góp những thế mạnh vượt trội về hạ tầng, công nghệ và giải pháp vận hành nhằm thực hiện cam kết chung nhằm thúc đẩy đổi mới và tăng cường hợp tác ngành logistics toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động triển lãm và kết nối giao thương, VILOG còn được biết đến như một diễn đàn uy tín với chuỗi hội thảo chuyên đề, mang đến những giá trị gia tăng thiết thực cùng các góc nhìn sâu sắc, cập nhật kịp thời tình hình ngành logistics trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ triển lãm, các hoạt động hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra xuyên suốt như: hội thảo “Cơ chế tài chính thúc đẩy phát triển logistics xanh”, hội thảo “Xu hướng phát triển Logistics Xanh - Số và giải pháp”, Tọa đàm “Xuất khẩu và Logistics của Việt Nam hiện nay: Bối cảnh, Thách thức và Giải pháp”.

Các hội thảo hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh về thực trạng và xu hướng thị trường, các giải pháp tài chính hướng tới phát triển bền vững và những tác động của kỷ nguyên số đối với ngành logistics.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia chuyến khảo sát thực tế tại Logistics Hub thuộc Khu công nghiệp Long Hậu, nhằm tìm hiểu mô hình Khu công nghiệp xanh - sạch được lựa chọn là Trung tâm Logistics phía Nam.

Điểm mới của triển lãm năm nay là khu VILOG Talk - diễn đàn dành riêng cho các đơn vị trưng bày giới thiệu dịch vụ và công nghệ, đồng thời chia sẻ góc nhìn từ chính doanh nghiệp về các vấn đề nóng hổi của ngành logistics hiện nay.

Cùng với đó, Chương trình Kết nối giao thương 1:1 được tổ chức bởi đơn vị đồng hành uy tín - WR1 sẽ diễn ra xuyên suốt cả kỳ triển lãm nhằm thu hút các doanh nghiệp trong ngành, các chủ hàng đến tham quan, mở rộng hợp tác và lựa chọn cho mình giải pháp logistics tối ưu nhất, từ đó mang lại giá trị kết nối thực tế cho các doanh nghiệp tham dự và khách tham quan.

VILOG 2025 nhận được sự đồng hành truyền thông mạnh mẽ từ các đơn vị báo chí và nền tảng chuyên ngành uy tín. Sự đồng hành của các đối tác này góp phần lan tỏa thông tin và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Triển lãm sẽ tiếp tục tổ chức đồng thời với Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược lần thứ 23 (Vietnam Medipharm Expo) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Chuỗi lạnh (Viet Cold Chain) và Triển lãm Quốc tế Kho thông minh (Viet Warehouse) dự kiến đón tiếp 20.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra.

