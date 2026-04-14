Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu hơn 500 hiện vật thời đại Vua Hùng

Tại sự kiện, Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu hơn 500 hiện vật, tư liệu và hình ảnh, góp phần hệ thống hóa và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt từ buổi đầu dựng nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Minh Lợi - Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, khẳng định trưng bày không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu di sản, mà còn hướng tới mục tiêu tái hiện một cách trực quan đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thời đại Hùng Vương. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử một cách sinh động, từ đó nâng cao nhận thức về cội nguồn dân tộc và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa.

Bà Trần Thị Minh Lợi - Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tại sự kiện

Không gian trưng bày được thiết kế theo ba chủ đề xuyên suốt. Trước hết là khu vực giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, trong đó nổi bật là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, những giá trị đã được quốc tế ghi nhận.

Tiếp đó là hệ thống hiện vật khảo cổ học phản ánh các giai đoạn tiền Hùng Vương và Hùng Vương trên địa bàn tỉnh, góp phần làm rõ tiến trình hình thành và phát triển của cư dân Việt cổ.

Phần trưng bày thứ ba tập trung vào các cổ vật tiêu biểu của vùng Đất Tổ qua nhiều thời kỳ lịch sử, thể hiện sự tiếp nối và phát triển liên tục của văn hóa dân tộc.

Thông qua hơn 500 hiện vật và tư liệu, trưng bày phác họa rõ nét diện mạo của nền văn minh Văn Lang, giai đoạn được xem là khởi điểm của lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam. Những công cụ sản xuất bằng đồng, dấu tích của kỹ thuật luyện kim, hay hình ảnh trống đồng Đông Sơn đã phản ánh trình độ phát triển của cư dân thời kỳ này.

Không gian trưng bày hiện vật được thiết kế theo ba chủ đề xuyên suốt

Bên cạnh đó, các giá trị tinh thần như truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian, phong tục truyền thống, tiêu biểu là hình tượng bánh chưng, bánh giầy,… cho thấy chiều sâu tư duy và đời sống tâm linh phong phú của người Việt cổ.

Không đứng riêng lẻ, các hiện vật, giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương còn được đặt trong mối liên hệ với tiến trình lịch sử lâu dài của dân tộc. Từ nền tảng ban đầu, các triều đại sau như Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã kế thừa và phát triển, tạo nên những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thủ công mỹ nghệ.

Nếu thời kỳ dựng nước ghi dấu bằng kỹ thuật đúc đồng, thì các giai đoạn sau lại nổi bật với nghệ thuật gốm men, pháp lam, thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ và khả năng giao lưu văn hóa rộng mở.

Mỗi hiện vật tại trưng bày không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là bằng chứng cụ thể cho dòng chảy bền bỉ của văn hóa Việt Nam. Sự kế thừa và phát triển qua các thời kỳ cho thấy tính liên tục của bản sắc dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của di sản trong việc kết nối quá khứ với hiện tại.

Hơn 130 học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm giáo dục di sản

Ngay sau lễ cắt băng khai mạc, đông đảo đại biểu, người dân và học sinh đã tham quan không gian trưng bày. Đáng chú ý, hơn 130 học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm giáo dục di sản, qua đó tiếp cận lịch sử theo phương thức trực quan và tương tác. Đây được xem là hướng tiếp cận hiệu quả nhằm đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần đổi mới công tác giáo dục truyền thống.

Trưng bày “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ” được xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng của Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Thông qua cách tổ chức khoa học và nội dung chọn lọc, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong bối cảnh hội nhập.

Ban tổ chức cho biết, trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 4/5/2026. Với nội dung cô đọng, hệ thống tư liệu phong phú và cách thể hiện trực quan, sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.