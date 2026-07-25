KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 lần đầu tiên quy tụ cộng đồng Kubernetes và Open Infrastructure tại Việt Nam

Tiếp nối chuỗi sự kiện Vietnam OpenInfra Days, chương trình năm nay quy tụ hơn 800 kỹ sư, chuyên gia và lãnh đạo công nghệ, tạo diễn đàn kết nối cộng đồng Cloud, Cloud Native, Open Infrastructure, DevOps, AI Infrastructure và hạ tầng số. Người tham dự sẽ có cơ hội cập nhật các xu hướng công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm triển khai thực tế và mở rộng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Vietnam OpenInfra Days, chương trình năm nay quy tụ hơn 800 kỹ sư, chuyên gia và lãnh đạo công nghệ, tạo diễn đàn kết nối cộng đồng Cloud, Cloud Native, Open Infrastructure, DevOps, AI Infrastructure và hạ tầng số.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều đơn vị công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT Smart Cloud, CMC Telecom, Tập đoàn VNPT, ZStack và Akamai, cùng các diễn giả quốc tế và chuyên gia đang trực tiếp xây dựng, vận hành các hệ thống Cloud và AI quy mô lớn.

Chương trình bao gồm các phiên keynote, hơn 70 phiên chia sẻ kỹ thuật chuyên sâu và nhiều chủ đề nổi bật như AI Infrastructure, Kubernetes, OpenStack, Cloud Native Security, LLM Inference, Multi-Cloud, DevSecOps và Platform Engineering. Một số bài trình bày đáng chú ý gồm Vietnam AI Native Infrastructure, Cache, Route, Serve: KV-Cache-Aware LLM Inference on Kubernetes, AI Under Attack, Architecting a Petabyte-Scale Multi-Cloud Storage Migration Service with Rust and NATS và Beyond Built-in Engines: Extending OpenEverest into a Universal Database Control Plane.

Quang cảnh sự kiện.

Điểm mới của KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 là khu vực Hands-on Workshop, lần đầu tiên được tổ chức với các phiên thực hành từ 30–45 phút, cho phép người tham dự trực tiếp trải nghiệm live demo, cấu hình hệ thống và trao đổi với các chuyên gia về những bài toán triển khai thực tế.

Bên cạnh đó, chuỗi Lightning Talk kéo dài 10 phút mỗi phiên sẽ mang đến những chia sẻ ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề kỹ thuật đang được cộng đồng quan tâm như Kubernetes Networking, Prompt Injection hay tối ưu hạ tầng AI.

Với quy mô quốc tế cùng nội dung chuyên môn thực tiễn, KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện công nghệ cộng đồng tiêu biểu tại Việt Nam, góp phần kết nối hệ sinh thái Cloud Native và Open Infrastructure trong nước với cộng đồng công nghệ toàn cầu.