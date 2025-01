Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với Big Tech thế giới

Chương trình góp phần mang đến cho hội viên VIA cơ hội trải nghiệm những bài học thành công cũng như văn hóa đổi mới sáng tạo ấn tượng của DN công nghệ quốc tế trong tiên phong kiến tạo, dẫn đầu xu hướng công nghệ và tận dụng các cơ hội của chuyển đổi số để thúc đẩy các giá trị chuyển đổi vượt bậc trong tương lai cho DN như tại Meta, Google, Amazon,…

Chương trình thu hút và nhận được sự đồng hành của các Lãnh đạo và hơn 40 thành viên đoàn đến từ các DN có uy tín tại Việt Nam như: Viettel, MobiFone, NetNam, P.A Việt Nam, GDS, Postef, Vietcombank, SCTV, SuperNet, Incom, ICSOFT, CTC, LuatVietnam, SSN, DCV, Meey Land, ADT Creative.

Trong thời gian làm việc tại Singapore, đoàn VIA đã tham gia nhiều chương trình nhằm kết nối hợp tác và giao lưu quốc tế giữa Hội viên VIA và Đối tác quốc tế tại Singapore, tiêu biểu như Chương trình Hội thảo và kết nối B2B với các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới (Tech Giants) quốc tế tại Singapore (Trụ sở Tập đoàn Meta tại Marina One West Tower), Trụ sở Tập đoàn Amazon (tại Manulife Tower), Trụ sở Tâp đoàn NCS (tại NCS Hub), Trụ sở Tập đoàn Google (tại Pasir Panjang)

Được biết, hoạt động hợp tác và kết nối quốc tế luôn được xác định là một trong 7 hoạt động trọng tâm của VIA ngay từ những ngày đầu thành lập. VIA luôn chú trọng thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, tổ chức quốc tế, qua đó mang lại các cơ hội, lợi ích, thông tin cập nhật và có ích cho Hội viên và cộng đồng Internet Việt Nam.

VIA khởi tạo và duy trì quan hệ với các tổ chức thúc đẩy phát triển Internet trong khu vực và quốc tế như ISOC (Internet Society), ICANN (tổ chức tài nguyên Internet), APNIC, APIA (Hiệp hội Internet châu Á - Thái Bình Dương), ACCA (Hiệp hội Điện toán đám mây châu Á),… và trở thành đối tác thân thiết của các DN, tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như: Google, Amazon, Meta, Netflix,… thông qua rất nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và mang lại nhiều cơ hội, lợi ích thiết thực cho cả đối tác và hội viên Hiệp hội như chương trình “Kết nối DN Việt Nam với Big Tech thế giới” tại Singapore.