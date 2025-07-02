Bộ máy lãnh đạo Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ hoàn thiện với 5 nhân sự mới

Sáng 1/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ cho ba đơn vị trực thuộc. Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ nhận được sự quan tâm đặc biệt khi hoàn thiện toàn bộ bộ máy lãnh đạo với 5 vị trí được bổ nhiệm mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng chúc mừng cán bộ ba đơn vị trực thuộc được nhận Quyết định. Ảnh: MIC

Quyết định đáng chú ý nhất thuộc về ông Phạm Đình Nguyên, người từng giữ vị trí Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted). Ông Nguyên chính thức trở thành Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ với nhiệm kỳ có thời hạn.

Học viện Chiến lược hiện tại sở hữu quy mô lớn với hơn 6 đơn vị thành viên gồm 2 viện chiến lược, 2 trường đào tạo bồi dưỡng, 2 tạp chí và một số trung tâm nghiên cứu. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét Học viện có quy mô gấp 6 lần so với trước đây và sứ mệnh cũng tăng từ 6 đến 10 lần.

Ban lãnh đạo Học viện Chiến lược được bổ sung 4 Phó Giám đốc với những chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm. Ông Vũ Văn Tích, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Văn Nghĩa, từng là Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, cũng được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vừa đảm nhận vai trò Phó Giám đốc vừa tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng biên tập.

Ông Trần Minh Tân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Học viện Chiến lược đồng thời kiêm nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về thách thức đặt ra cho tân Giám đốc Phạm Đình Nguyên. Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ có vai trò đào tạo hàng triệu cán bộ từ các bộ ngành, tỉnh thành về kiến thức và kỹ năng trong ba lĩnh vực then chốt: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Thử thách lớn thì sẽ có năng lượng lớn, làm việc khó sẽ không khó nữa"", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng động viên tân Giám đốc. Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Giám đốc Học viện là tập trung vào công tác lãnh đạo và quản trị, tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị hoạt động độc lập và hiệu quả.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao nhiệm vụ mới như một tạp chí khoa học chuyên ngành về ba lĩnh vực lớn. Sứ mệnh của tạp chí đòi hỏi những bài viết chuyên sâu, bài lý luận nghiên cứu thể chế và chính sách, đồng thời phổ biến kinh nghiệm tốt trong nước và quốc tế.

Việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Học viện Chiến lược thể hiện quyết tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng đơn vị nghiên cứu chiến lược hàng đầu. Ba trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành nền tảng phát triển đất nước, đòi hỏi hệ thống đào tạo và nghiên cứu chuyên nghiệp.