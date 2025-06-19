Chuyển đổi số
Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ chính thức hoạt động từ tháng 6

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ chính thức hoạt động từ ngày 16 tháng 6 năm 2025 theo Quyết định số 17/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị này có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Institute of Science and Technology Strategy với tên viết tắt VISTS.

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị, gồm: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây); Tạp chí Thông tin và Truyền thông và Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Về cơ cấu tổ chức, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ có sự tương đồng với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước đây.

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ chính thức hoạt động từ tháng 6
Cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ

Học viện có cơ cấu tổ chức gồm một Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ
Đồng chí Vũ Văn Tích - Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ

Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Học viện. Phó Giám đốc Học viện giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác của Học viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ

Học viện được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có con dấu riêng và tài khoản riêng, đặt trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội. Việc thành lập học viện này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tăng cường năng lực nghiên cứu và hoạch định chính sách khoa học công nghệ.

Học viện giao 6 chức năng chính: nghiên cứu khoa học và công nghệ; ​​nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; thông tin tuyên truyền, lý luận chuyên ngành, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học; tư vấn, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và xây dựng chiến lược, học viện có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm trong nước cũng như quốc tế về quản lý, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các vấn đề kinh tế xã hội có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Học viện cũng chịu trách nhiệm tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, đơn vị này sẽ theo dõi và đánh giá kết quả triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành khoa học công nghệ đã được ban hành.

Về nghiên cứu khoa học và công nghệ, học viện sẽ tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Học viện có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và dự báo các vấn đề trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đưa ra giải pháp, thử nghiệm có kiểm soát và nhân rộng mô hình.

Đặc biệt, học viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ hoạt động đào tạo và bồi dưỡng ngành khoa học và công nghệ. Đơn vị này cũng sẽ nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ, đồng thời xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong lĩnh vực bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, học viện sẽ xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chương trình, kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Học viện có trách nhiệm tổ chức biên soạn nội dung chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành khoa học và công nghệ theo phân công của Bộ trưởng. Đồng thời, đơn vị này sẽ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và ngoại ngữ, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ và ngành khoa học công nghệ.

Về thông tin tuyên truyền, học viện sẽ thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền và lý luận phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn. Học viện được phép tổ chức sản xuất, biên tập và xuất bản Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ theo giấy phép và quy định của pháp luật.

Học viện làm cầu nối đưa công nghệ tiên tiến vào doanh nghiệp Việt

Trong hợp tác quốc tế, Học viện được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, phát triển hội nhập, liên doanh và liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về tư vấn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đơn vị này sẽ hỗ trợ hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Học viện cũng có trách nhiệm ký kết các thỏa thuận hợp tác, tham gia các chương trình và dự án quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trong quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện cũng nhấn mạnh hơn về vai trò của học viện trong hợp tác quốc tế so với trước đây khi học viện được giao nhiệm vụ “hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến từ nước ngoài” và “ký kết các thỏa thuận hợp tác, tham gia các chương trình và dự án quốc tế”.

Điều này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ tư duy “học hỏi” sang tư duy “hợp tác bình đẳng”. Thay vì chỉ tiếp nhận công nghệ từ nước ngoài, Việt Nam giờ đây muốn trở thành đối tác đáng tin cậy trong các dự án khoa học công nghệ toàn cầu. Học viện mới sẽ là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu về khoa học công nghệ.

Việc thành lập Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ được xem là động thái quan trọng của Chính phủ trong việc tăng cường năng lực nghiên cứu chính sách và định hướng phát triển khoa học công nghệ quốc gia. Đây cũng là bước đi cần thiết trong quá trình tinh gọn bộ máy để Việt Nam theo kịp xu hướng phát triển khoa học công nghệ thế giới và nâng cao vị thế trong cộng đồng quốc tế.

