Chuyển động số
Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

Cộng hưởng đưa KHCN, ĐMST và CĐS trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

20:40 | 29/05/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu để xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.
'Chuyển đổi số mở ra cơ hội để nghệ sĩ vươn ra thị trường toàn cầu' Xây dựng Việt Nam thịnh vượng từ nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Ngày 29/5/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030; Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các Thứ trưởng Bộ KH&CN và các đại biểu bộ, ban ngành đã tham dự Hội nghị.

toan-canh-29052025.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

ky-ket-ban-va-bo-2025.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chứng kiến Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng ký kết phối hợp công tác.

Xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; KH, CN, ĐMST và CĐS trong kỷ nguyên mới

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN giai đoạn 2025 - 2030 gồm công tác nghiên cứu, tham mưu, theo đó hai bên phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu để xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST và CĐS) trong kỷ nguyên mới;

Ban và Bộ phối hợp triển khai các định hướng nghiên cứu ưu tiên, chọn lọc các đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST nhằm triển khai, cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thuộc các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; KH, CN, ĐMST và CĐS trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng để trình Ban chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Ban và Bộ cũng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban và Bộ trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, KH, CN, ĐMST và CĐS; công tác trí thức.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 mới đây, nói đến 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao nhiệm vụ cho lĩnh vực KH, CN, ĐMST và CĐS là: trong giai đoạn 2025 - 2030 phải tạo đột phá mạnh mẽ thông qua triển khai quyết liệt các chương trình quốc gia về ĐMST và CĐS, lan tỏa tới doanh nghiệp (DN) và địa phương; hình thành hệ sinh thái ĐMST quốc gia; hỗ trợ DN đầu tư R&D, thương mại hóa công nghệ; xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số cho chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây là nền tảng kỹ thuật quyết định bứt phá năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

ong-nguyen-trong-nghia.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Các định hướng trên cùng với những yêu cầu khác của phát triển đất nước đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức cho những người làm công tác khoa học và yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trong 8 nhiệm vụ cấp bách của năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết Ban và Bộ được giao nhiều nội dung như: khởi động ngay các chương trình trọng điểm về KH, CN, ĐMST và CĐS; phê duyệt, triển khai các chương trình quốc gia; hình thành thêm các trung tâm ĐMST mới; xây dựng khung pháp lý cho mô hình sandbox; đào tạo chuyên sâu về pháp luật hiện đại, KH, CN, hội nhập quốc tế và quản trị DN; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng toàn cầu; đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng các chương trình truyền thông quốc gia về từng nghị quyết; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ, DN, người dân và giới trí thức, huy động trí tuệ xã hội cho quá trình triển khai nghị quyết...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các định hướng trên cùng với những yêu cầu khác của phát triển đất nước như mức độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển những ngành và lĩnh vực nền tảng, mũi nhọn như đường sắt, điện hạt nhân, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức cho những người làm công tác khoa học và yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá công tác phối hợp giữa Ban và Bộ đã có truyền thống nhiều nhiệm kỳ và đạt được nhiều kết quả thiết thực, nhất là công tác tham mưu cho BCH Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực KH&CN; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tiếp tục phát huy kết quả trên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều kết quả thực chất, lan tỏa chủ trương phát triển KH, CN, khơi dậy niềm tin và sự đồng hành của toàn xã hội góp phần đưa KH, CN, ĐMST, CĐS và công tác trí thức trở thành động lực chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước.

Sau khi thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết hiện nay chức năng, nhiệm vụ của Ban cũng như Bộ đã được mở rộng, tăng thêm nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn, khó hơn… "Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận nói chung, công tác KH, CN nói riêng đòi hỏi phải quyết liệt đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm và cơ chế phối hợp".

Để Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới ngày càng thực chất, hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cần tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, các đơn vị tham mưu cần tiếp tục chủ động, tích cực, phối hợp toàn diện để tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan có giải pháp chỉ đạo sát sao, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước. Đặc biệt, cần bám sát, ưu tiên thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhiệm vụ cấp bách mà Đồng chí Tổng Bí thư đã giao, thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn kiện, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển KH, CN, ĐMST, công tác trí thức và CĐS.

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức xã hội về vai trò của KH, CN, ĐMST, xây dựng đội ngũ trí thức và CĐS đối với phát triển đất nước. Nội dung tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, có tính hệ thống và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy tinh thần yêu khoa học, khát vọng cống hiến trong đội ngũ trí thức, nhất là thế hệ trẻ.

Thứ ba, phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết lớn về phát triển KH, CN, giáo dục, ĐMST. Đặc biệt cần tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề có chiều sâu, quy mô lớn, đa thành phần nhằm phát huy trí tuệ tập thể.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác chỉ đạo, điều hành, chia sẻ thông tin và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực KH, CN. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và cơ quan nhà nước cùng cấp trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ lớn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với sự quyết tâm, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, hợp tác thực chất, Chương trình phối hợp giữa Ban và Bộ giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của mỗi cơ quan, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

cac-dai-bieu.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Ban và Bộ chụp ảnh lưu niệm.

Cộng hưởng đưa KHCN, ĐMST và CĐS thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước

Tại hội nghị, thay mặt Bộ KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ là định hướng, nguồn cảm hứng, củng cố quyết tâm cho chúng tôi trong sứ mệnh đưa KH, CN, ĐMST và CĐS ở Việt Nam vươn tầm và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.

bt-nguyen-manh-hung.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phối hợp giữa Ban và Bộ đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phối hợp giữa Ban và Bộ đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực. Ban và Bộ đã tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vai trò của KH, CN, ĐMST và đội ngũ tri thức, tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm, khảo sát, chắt lọc luận cứ khoa học cho các hoạch định chính sách về phát triển KH, CN, ĐMST; Phối hợp tổng kết các nghị quyết lớn của Đảng và tham mưu ban hành các văn bản chiến lược như Nghị quyết 45 về phát triển đội ngũ tri thức và Nghị quyết 36 về công nghệ sinh học.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Những kết quả này minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm, sự cộng hưởng, tầm nhìn và tin cậy chính trị giữa hai cơ quan, góp phần định hướng tư duy và khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường dựa trên nền tảng KH, CN”.

Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, KH, CN, ĐMST và CĐS là các động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ KH&CN xác định chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý sang quản trị, từ tập trung đầu vào sang lựa chọn kết quả đầu ra và phát triển công nghệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam và phát triển các DN công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu, đóng góp cụ thể vào tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân.

Để những khát vọng này thành hiện thực, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của công tác tư tưởng, khơi dậy niềm tin, ý chí tự cường và tinh thần ĐMST trong toàn dân là quyết định và đây chính là nơi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thể hiện vai trò tiên phong, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, làm nền tảng cho mọi đột phá.

Theo Bộ trưởng, Chương trình phối hợp giai đoạn tới là sự cộng hưởng chiến lược giữa sức mạnh của tư tưởng, sức mạnh lực lượng KH, CN cả nước và sức mạnh công nghệ, biến chủ trương của Đảng về KHCN thành luật pháp, thành cơ chế chính sách, thành hành động cách mạng và thành các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

Bộ KH&CN cam kết sẽ chủ động, sáng tạo và quyết liệt triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để mỗi hoạt động phối hợp đều mang lại giá trị thực chất, có sức lan toả, góp phần đưa KHCN, ĐMST và CĐS thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tôi tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN sẽ tạo ra xung lực mới, hiện thực hoá xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường.

thu-truong-bui-the-duy.jpg

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Việc phối hợp công tác giữa Ban và Bộ đã góp phần tích cực, hiệu quả phục vụ công tác tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan Nhà nước về lĩnh vực KH, CN, ĐMST, công tác trí thức, lý luận chính trị.

Báo cáo về công tác phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN giai đoạn 2021 - 2025, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết việc phối hợp công tác giữa Ban và Bộ đã góp phần tích cực, hiệu quả phục vụ công tác tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan Nhà nước về lĩnh vực KH, CN, ĐMST, công tác trí thức, lý luận chính trị.

“Công tác phối hợp đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các vụ, đơn vị chức năng của Ban và Bộ về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

ictvietnam.vn
khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Chuyển đổi số

Bài liên quan

Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ

Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ

Ban hành Khung chỉ số đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia

Ban hành Khung chỉ số đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia

Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm

Triển lãm 'Sợi' của Thảo Nguyên Phương - Dấu ấn tiên phong của nghệ thuật sợi tại Việt Nam

Cuộc sống số
Triển lãm “Sợi” của họa sĩ Thảo Nguyên Phương đang thu hút đông đảo giới mộ điệu nghệ thuật và công chúng yêu cái đẹp. Được xem như dấu ấn tiên phong của nghệ thuật sợi (fiber art) tại Việt Nam, triển lãm mang đến trải nghiệm độc đáo khi biến sợi chỉ thành tranh vẽ, mở ra một hướng đi mới cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.
CORTIS: Tân binh K-pop khuấy động làng nhạc thế giới

CORTIS: Tân binh K-pop khuấy động làng nhạc thế giới

Cuộc sống số
Nhóm nhạc nam mới của Big Hit Music, gây sốt với album Color Outside the Lines. Khám phá hành trình chinh phục Billboard 200 và sức hút truyền thông số của tân binh K-pop 2025.
Cách khắc phục lỗi TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11

Cách khắc phục lỗi TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11

Tư vấn chỉ dẫn
Hiện tại Windows 10 đã không còn hỗ trợ cập nhật, vì vậy có rất nhiều người dùng có nhu cầu nâng cấp lên Windows 11. Nhưng nhiều người dùng sử dụng máy tính có cấu hình thấp chưa cài đặt được bởi gặp phải tính năng của Bộ xử lý bảo mật TPM 2.0 hay The PC must Support Secure Boot. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách khắc phục lỗi TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy tính.
Công ước Hà Nội: Thành quả 5 năm đàm phán và vai trò cầu nối của Việt Nam

Công ước Hà Nội: Thành quả 5 năm đàm phán và vai trò cầu nối của Việt Nam

Chính sách số
Ngày 25-26/10/2025, Hà Nội trở thành tâm điểm thế giới với Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Với 69 quốc gia ký kết, sự kiện là kết quả của 5 năm đàm phán với hàng nghìn ý kiến đóng góp, khẳng định vai trò cầu nối của Việt Nam trong xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.
Công ước Hà Nội chống tội phạm mạng: Việt Nam khẳng định vị thế quốc tế

Công ước Hà Nội chống tội phạm mạng: Việt Nam khẳng định vị thế quốc tế

Đổi mới sáng tạo
Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ký và đăng cai Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc, tạo dấu ấn quan trọng trong ngoại giao đa phương và khẳng định cam kết xây dựng không gian số an toàn toàn cầu.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
26°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
23°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
18°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16715 16984 17561
CAD 18291 18567 19181
CHF 32387 32770 33416
CNY 0 3470 3830
EUR 29976 30249 31272
GBP 34298 34689 35618
HKD 0 3256 3458
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14845 15429
SGD 19747 20029 20549
THB 719 783 836
USD (1,2) 26040 0 0
USD (5,10,20) 26081 0 0
USD (50,100) 26110 26129 26351
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,351
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 30,166 30,190 31,358
JPY 168.75 169.05 176.24
GBP 34,631 34,725 35,580
AUD 16,954 17,015 17,468
CAD 18,504 18,563 19,103
CHF 32,705 32,807 33,517
SGD 19,886 19,948 20,587
CNY - 3,647 3,747
HKD 3,331 3,341 3,426
KRW 17 17.73 19.05
THB 768.98 778.48 829.02
NZD 14,869 15,007 15,366
SEK - 2,763 2,846
DKK - 4,033 4,154
NOK - 2,594 2,671
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,845.13 - 6,561.45
TWD 774.18 - 932.89
SAR - 6,907.41 7,236.69
KWD - 83,642 88,519
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,171 26,351
EUR 30,052 30,173 31,254
GBP 34,474 34,612 35,547
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,524 32,655 33,539
JPY 168.40 169.08 175.78
AUD 16,865 16,933 17,455
SGD 19,957 20,037 20,550
THB 785 788 822
CAD 18,492 18,566 19,077
NZD 14,931 15,409
KRW 17.66 19.29
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26169 26169 26351
AUD 16893 16993 17603
CAD 18469 18569 19178
CHF 32642 32672 33559
CNY 0 3667.1 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30166 30196 31222
GBP 34604 34654 35765
HKD 0 3390 0
JPY 168.69 169.19 176.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14954 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19908 20038 20766
THB 0 748.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14690000 14690000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,114 26,164 26,351
USD20 26,114 26,164 26,351
USD1 26,114 26,164 26,351
AUD 16,871 16,971 18,083
EUR 30,268 30,268 31,583
CAD 18,389 18,489 19,802
SGD 19,953 20,103 20,571
JPY 168.78 170.28 174.87
GBP 34,613 34,763 35,850
XAU 14,738,000 0 14,892,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,300
Hà Nội - PNJ 145,400 148,300
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,300
Miền Tây - PNJ 145,400 148,300
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,300
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,300
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 14,840
NL 99.99 14,480
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,480
Trang sức 99.9 14,470 14,830
Trang sức 99.99 14,480 14,840
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145 1,476
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,055 14,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,536 110,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,228 9,978
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,024 89,524
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,068 85,568
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,747 61,247
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cập nhật: 28/10/2025 05:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

vivo ra mắt V60 Lite 5G

vivo ra mắt V60 Lite 5G

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

NetApp tiên phong tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay trong Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

NetApp tiên phong tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay trong Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

FPT trình diễn

FPT trình diễn 'Lá chắn số' tại lễ ký Công ước Hà Nội

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh