Cộng hưởng đưa KHCN, ĐMST và CĐS trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Ngày 29/5/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030; Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các Thứ trưởng Bộ KH&CN và các đại biểu bộ, ban ngành đã tham dự Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chứng kiến Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng ký kết phối hợp công tác.

Xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; KH, CN, ĐMST và CĐS trong kỷ nguyên mới

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN giai đoạn 2025 - 2030 gồm công tác nghiên cứu, tham mưu, theo đó hai bên phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu để xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST và CĐS) trong kỷ nguyên mới;

Ban và Bộ phối hợp triển khai các định hướng nghiên cứu ưu tiên, chọn lọc các đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST nhằm triển khai, cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thuộc các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; KH, CN, ĐMST và CĐS trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng để trình Ban chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Ban và Bộ cũng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban và Bộ trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, KH, CN, ĐMST và CĐS; công tác trí thức.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 mới đây, nói đến 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao nhiệm vụ cho lĩnh vực KH, CN, ĐMST và CĐS là: trong giai đoạn 2025 - 2030 phải tạo đột phá mạnh mẽ thông qua triển khai quyết liệt các chương trình quốc gia về ĐMST và CĐS, lan tỏa tới doanh nghiệp (DN) và địa phương; hình thành hệ sinh thái ĐMST quốc gia; hỗ trợ DN đầu tư R&D, thương mại hóa công nghệ; xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số cho chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây là nền tảng kỹ thuật quyết định bứt phá năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Các định hướng trên cùng với những yêu cầu khác của phát triển đất nước đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức cho những người làm công tác khoa học và yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trong 8 nhiệm vụ cấp bách của năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết Ban và Bộ được giao nhiều nội dung như: khởi động ngay các chương trình trọng điểm về KH, CN, ĐMST và CĐS; phê duyệt, triển khai các chương trình quốc gia; hình thành thêm các trung tâm ĐMST mới; xây dựng khung pháp lý cho mô hình sandbox; đào tạo chuyên sâu về pháp luật hiện đại, KH, CN, hội nhập quốc tế và quản trị DN; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng toàn cầu; đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng các chương trình truyền thông quốc gia về từng nghị quyết; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ, DN, người dân và giới trí thức, huy động trí tuệ xã hội cho quá trình triển khai nghị quyết...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các định hướng trên cùng với những yêu cầu khác của phát triển đất nước như mức độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển những ngành và lĩnh vực nền tảng, mũi nhọn như đường sắt, điện hạt nhân, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức cho những người làm công tác khoa học và yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá công tác phối hợp giữa Ban và Bộ đã có truyền thống nhiều nhiệm kỳ và đạt được nhiều kết quả thiết thực, nhất là công tác tham mưu cho BCH Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực KH&CN; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tiếp tục phát huy kết quả trên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều kết quả thực chất, lan tỏa chủ trương phát triển KH, CN, khơi dậy niềm tin và sự đồng hành của toàn xã hội góp phần đưa KH, CN, ĐMST, CĐS và công tác trí thức trở thành động lực chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước.

Sau khi thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết hiện nay chức năng, nhiệm vụ của Ban cũng như Bộ đã được mở rộng, tăng thêm nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn, khó hơn… "Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận nói chung, công tác KH, CN nói riêng đòi hỏi phải quyết liệt đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm và cơ chế phối hợp".

Để Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới ngày càng thực chất, hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cần tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, các đơn vị tham mưu cần tiếp tục chủ động, tích cực, phối hợp toàn diện để tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan có giải pháp chỉ đạo sát sao, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước. Đặc biệt, cần bám sát, ưu tiên thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhiệm vụ cấp bách mà Đồng chí Tổng Bí thư đã giao, thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn kiện, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển KH, CN, ĐMST, công tác trí thức và CĐS.

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức xã hội về vai trò của KH, CN, ĐMST, xây dựng đội ngũ trí thức và CĐS đối với phát triển đất nước. Nội dung tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, có tính hệ thống và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy tinh thần yêu khoa học, khát vọng cống hiến trong đội ngũ trí thức, nhất là thế hệ trẻ.

Thứ ba, phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết lớn về phát triển KH, CN, giáo dục, ĐMST. Đặc biệt cần tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề có chiều sâu, quy mô lớn, đa thành phần nhằm phát huy trí tuệ tập thể.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác chỉ đạo, điều hành, chia sẻ thông tin và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực KH, CN. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và cơ quan nhà nước cùng cấp trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ lớn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với sự quyết tâm, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, hợp tác thực chất, Chương trình phối hợp giữa Ban và Bộ giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của mỗi cơ quan, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Ban và Bộ chụp ảnh lưu niệm.

Cộng hưởng đưa KHCN, ĐMST và CĐS thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước

Tại hội nghị, thay mặt Bộ KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ là định hướng, nguồn cảm hứng, củng cố quyết tâm cho chúng tôi trong sứ mệnh đưa KH, CN, ĐMST và CĐS ở Việt Nam vươn tầm và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phối hợp giữa Ban và Bộ đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phối hợp giữa Ban và Bộ đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực. Ban và Bộ đã tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vai trò của KH, CN, ĐMST và đội ngũ tri thức, tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm, khảo sát, chắt lọc luận cứ khoa học cho các hoạch định chính sách về phát triển KH, CN, ĐMST; Phối hợp tổng kết các nghị quyết lớn của Đảng và tham mưu ban hành các văn bản chiến lược như Nghị quyết 45 về phát triển đội ngũ tri thức và Nghị quyết 36 về công nghệ sinh học.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Những kết quả này minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm, sự cộng hưởng, tầm nhìn và tin cậy chính trị giữa hai cơ quan, góp phần định hướng tư duy và khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường dựa trên nền tảng KH, CN”.

Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, KH, CN, ĐMST và CĐS là các động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ KH&CN xác định chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý sang quản trị, từ tập trung đầu vào sang lựa chọn kết quả đầu ra và phát triển công nghệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam và phát triển các DN công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu, đóng góp cụ thể vào tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân.

Để những khát vọng này thành hiện thực, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của công tác tư tưởng, khơi dậy niềm tin, ý chí tự cường và tinh thần ĐMST trong toàn dân là quyết định và đây chính là nơi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thể hiện vai trò tiên phong, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, làm nền tảng cho mọi đột phá.

Theo Bộ trưởng, Chương trình phối hợp giai đoạn tới là sự cộng hưởng chiến lược giữa sức mạnh của tư tưởng, sức mạnh lực lượng KH, CN cả nước và sức mạnh công nghệ, biến chủ trương của Đảng về KHCN thành luật pháp, thành cơ chế chính sách, thành hành động cách mạng và thành các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

Bộ KH&CN cam kết sẽ chủ động, sáng tạo và quyết liệt triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để mỗi hoạt động phối hợp đều mang lại giá trị thực chất, có sức lan toả, góp phần đưa KHCN, ĐMST và CĐS thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tôi tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN sẽ tạo ra xung lực mới, hiện thực hoá xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Việc phối hợp công tác giữa Ban và Bộ đã góp phần tích cực, hiệu quả phục vụ công tác tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan Nhà nước về lĩnh vực KH, CN, ĐMST, công tác trí thức, lý luận chính trị.

Báo cáo về công tác phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN giai đoạn 2021 - 2025, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết việc phối hợp công tác giữa Ban và Bộ đã góp phần tích cực, hiệu quả phục vụ công tác tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan Nhà nước về lĩnh vực KH, CN, ĐMST, công tác trí thức, lý luận chính trị.

“Công tác phối hợp đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các vụ, đơn vị chức năng của Ban và Bộ về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh.