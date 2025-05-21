Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Công cụ hữu hiệu thu nhận các kiến nghị, phản ánh, sáng kiến, giải pháp

Thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Thông báo kết luận số 06-TB/BCĐCĐS, ngày 18/3/2025 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Hệ thống PAKN-SKGP).

Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Trên cơ sở bám sát quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (KH, CN, ĐMST, CĐSQG) theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Hệ thống PAKN-SKGP là công cụ quan trọng, góp phần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện chủ trương, định hướng, thể chế, chính sách; tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy để đột phá phát triển KH, CN, ĐMST và CĐSQG.

Hệ thống PAKN-SKGP được xây dựng dựa trên phương châm lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển; tăng cường cơ chế tương tác hai chiều giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện để chủ thể phản ánh, đóng góp ý kiến; phản ánh khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; những rào cản, bất cập; đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách cụ thể. Đồng thời, thiết lập cơ chế để các cơ quan có thẩm quyền kịp thời lắng nghe, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin một cách công khai, minh bạch, hiệu quả.

Hệ thống PAKN-SKGP được ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và khai thác hiệu quả dữ liệu về phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp; phát hiện sớm những vấn đề chính sách có tính hệ thống trong chính sách; theo dõi xu hướng cải cách, từ đó đề nghị điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xác định rõ trách nhiệm trong vận hành, xử lý ý kiến từ thực tiễn

Được thiết lập trên cơ chế chính thức, thống nhất, liên thông toàn quốc, Hệ thống đã chuẩn hóa quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, phản hồi, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi chính sách về KH, CN, ĐMST và CĐSQG; xác định rõ trách nhiệm và vai trò của từng cấp, từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Để đạt hiệu quả khi vận hành Hệ thống PAKN-SKGP, Văn phòng Trung ương Đảng đã xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển KH, CN, ĐMST, CĐSQG để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện. Với 6 chương, 35 điều, Quy chế được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dựa trên ý kiến góp ý của 58 cơ quan trung ương, địa phương và các thành viên Tổ Giúp việc. Quy chế quy định rõ cách thức, nội dung yêu cầu, giá trị pháp lý của thông tin phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp; quy trình phân loại, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Hệ thống; thời hạn xử lý và cập nhật kết quả, quy định việc theo dõi, phản hồi, phân tích, đánh giá kết quả xử lý; quy định về hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bảo trì, nâng cấp, xử lý sự cố hệ thống cũng như những yêu cầu an toàn, bảo mật thông tin; quy định về xử lý hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng Hệ thống PAKN-SKGP, đặc biệt nếu nội dung có tác động tiêu cực tới cộng đồng, xã hội.

Những phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp thu thập được trên Hệ thống sẽ là nguồn thông tin đầu vào quan trọng phục vụ phân tích, hoạch định và hoàn thiện chính sách; lắng nghe, xử lý hiệu quả ý kiến từ thực tiễn với trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.