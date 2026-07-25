Chứng khoán HD bị phạt 282,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin điện tử

Theo quyết định, Công ty cổ phần Chứng khoán HD có trụ sở chính tại số 23 A-B và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan thanh tra áp dụng ba mức phạt tiền riêng biệt cho ba nhóm hành vi, sau đó cộng dồn thành tổng mức phạt 282,5 triệu đồng đối với công ty.

Ba hành vi vi phạm gắn với nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin

Mức phạt thứ nhất là 60 triệu đồng, áp dụng theo điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cơ quan thanh tra xác định hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024. Công ty thực hiện công bố thông tin vào ngày 2/12/2025.

Mức phạt thứ hai là 85 triệu đồng theo điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo định kỳ tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước Quý IV/2024.

Mức phạt thứ ba là 137,5 triệu đồng, cao nhất trong ba khoản, áp dụng theo điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Hành vi bị xác định là không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

Căn cứ được nêu trong quyết định là Biên bản kiểm tra của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ngày 28/11/2025. Theo biên bản, hồ sơ xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của một số tổ chức, cá nhân chưa có đầy đủ tài liệu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty Chứng khoán HD bị xử phạt nặng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Dữ liệu điện tử và yêu cầu lưu trữ hồ sơ nhà đầu tư

Hoạt động công bố thông tin của các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán hiện thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vận hành hệ thống công bố thông tin trực tuyến, còn Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cùng hai sở thành viên tiếp nhận dữ liệu theo các luồng riêng.

Cơ chế điện tử ghi lại chính xác thời điểm tổ chức gửi tài liệu, nên việc xác định một văn bản chậm hạn không còn phụ thuộc vào sổ sách giấy. Với Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 23/4/2024 và được công bố ngày 2/12/2025, khoảng cách thời gian hơn 19 tháng hiện rõ trên hệ thống.

Mỗi lần đăng tải đều để lại dấu vết về thời gian, chủ thể gửi và loại tài liệu. Dữ liệu điện tử vì vậy trở thành căn cứ trực tiếp để cơ quan quản lý xác lập hành vi vi phạm, đưa hoạt động giám sát chuyển dần sang đối chiếu tự động.

Với nhóm thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vận hành chuyên trang riêng, nơi tổ chức phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ gửi báo cáo định kỳ. Dữ liệu tập trung giúp nhà đầu tư và cơ quan quản lý theo dõi quy mô phát hành, tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh và đại lý phát hành.

Khoản phạt lớn nhất trong quyết định lại gắn với công tác lưu trữ tài liệu. Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định các tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cùng tài liệu chứng minh, gồm hồ sơ về vốn, chứng chỉ hành nghề, giá trị danh mục chứng khoán hoặc thu nhập chịu thuế.

Tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xác nhận tư cách nhà đầu tư và lưu giữ đầy đủ hồ sơ kèm theo, để cơ quan quản lý kiểm tra lại quá trình lựa chọn nhà đầu tư khi phát sinh tranh chấp hoặc rủi ro thanh toán trái phiếu.

Hồ sơ phân tán qua nhiều bộ phận dễ thiếu tài liệu khi đối chiếu. Hướng xử lý phổ biến hiện nay là quản lý hồ sơ điện tử, kết hợp định danh khách hàng trực tuyến, lưu trữ tập trung và nhật ký truy cập, nhằm truy xuất nhanh tài liệu theo từng đợt phát hành.

Lợi nhuận quý II và định hướng công ty chứng khoán công nghệ

Một ngày trước khi quyết định xử phạt được ban hành, Chứng khoán HD công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế 1.118 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức 284 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Công ty gia nhập nhóm công ty chứng khoán đạt lãi nghìn tỷ đồng theo quý.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, doanh thu hoạt động quý II/2026 đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 15% xuống 185 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, tăng 296% so với quý II/2025.

Động lực chính đến từ mảng bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán với doanh thu 601 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần mức 57,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Cũng chính mảng nghiệp vụ đó gắn với báo cáo định kỳ Quý IV/2024 mà công ty chưa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 543 tỷ đồng, gấp 2,64 lần cùng kỳ. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 20.264 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu vượt 13.419 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 87% danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ.

Cho cả năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, đồng thời định vị theo mô hình công ty chứng khoán công nghệ, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột vận hành, từ thiết kế sản phẩm dịch vụ tới nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sau các đợt tăng vốn, Chứng khoán HD trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ sở hữu 90%, qua đó tận dụng nền tảng công nghệ và dữ liệu trong hệ sinh thái để đẩy nhanh chuyển đổi số.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ của công ty trong một tuần, sau khi ghi nhận 24 giao dịch trái phiếu riêng lẻ bị loại bỏ không thanh toán trong tháng 4/2026.

Quy mô tài sản và danh mục trái phiếu mở rộng nhanh kéo theo khối lượng hồ sơ và nghĩa vụ công bố thông tin lớn hơn trước. Quyết định số 405/QĐ-XPHC chỉ xác định mức phạt tiền, chưa kèm hình thức xử phạt bổ sung, và có hiệu lực kể từ ngày ký.