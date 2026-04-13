Tăng mức phạt hành vi ngoại tình lên đến 10 triệu đồng từ ngày 18/5/2026, quy định này được nêu trong Nghị định 109/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 1/4/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Theo Điều 62 của nghị định mới, mức phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng được áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm phổ biến. Cụ thể, người đang có vợ hoặc chồng mà vẫn kết hôn với người khác, hoặc người chưa có vợ/chồng nhưng biết rõ đối phương đã có gia đình mà vẫn kết hôn, đều thuộc diện bị xử phạt.

Hành vi “chung sống như vợ chồng” với người đã có gia đình sẽ bị xử phạt từ ngày 18/5/2026

Ngoài ra, hành vi đang có vợ hoặc chồng nhưng chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người độc thân chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình cũng bị xử lý tương tự. Nghị định cũng mở rộng phạm vi xử phạt đối với các trường hợp kết hôn hoặc chung sống trái quy định giữa những người có quan hệ gia đình đặc biệt, như cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ hoặc mẹ kế với con riêng của chồng. Bên cạnh đó, các hành vi cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong hôn nhân hoặc cản trở ly hôn cũng nằm trong nhóm bị xử phạt.

So với quy định trước đây tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP, mức phạt mới đã tăng đáng kể. Trước đó, các hành vi tương tự chỉ bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Việc nâng mức xử phạt lên gấp đôi được cho là nhằm tăng tính răn đe trong bối cảnh các vi phạm liên quan đến chế độ hôn nhân ngày càng phức tạp, đặc biệt là những trường hợp “chung sống như vợ chồng” nhưng không đăng ký kết hôn.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như kết hôn cận huyết, cưỡng ép kết hôn hoặc ly hôn, lợi dụng hôn nhân để trục lợi, mức xử phạt vẫn được giữ trong khung từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó người vi phạm buộc phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Theo nhận định của một số chuyên gia pháp lý, việc điều chỉnh mức phạt lần này phản ánh rõ định hướng siết chặt quản lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ các giá trị gia đình truyền thống. Nhiều chuyên gia cho rằng việc tăng mức xử phạt không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, đặc biệt trong bối cảnh các mối quan hệ ngoài hôn nhân có xu hướng gia tăng và dễ bị “bình thường hóa” trên môi trường mạng.

Ở góc độ khác, nhiều chuyên gia cũng cho rằng nhiều người hiện nay vẫn chưa nhận thức đầy đủ về khái niệm “chung sống như vợ chồng” theo quy định pháp luật. Đây không chỉ là quan hệ tình cảm đơn thuần mà đã được pháp luật định danh và có thể bị xử phạt nếu vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Do đó, việc bổ sung và làm rõ các quy định là cần thiết để hạn chế những hiểu nhầm trong xã hội.

Nghị định 109/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/5/2026. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Việc siết chặt các quy định liên quan đến hôn nhân được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định đời sống gia đình, hạn chế các tranh chấp và hệ lụy xã hội phát sinh từ các mối quan hệ không phù hợp với quy định pháp luật.