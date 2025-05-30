Theo đó, sẽ có cơn lốc ưu đãi để người dùng thỏa sức tận hưởng niềm vui “chốt đơn”, với 3 “đòn” tiếp deal cực mạnh: Trợ giá lên đến 6,6 triệu đồng, Miễn phí ship 100% toàn sàn, và Voucher thương hiệu giảm sâu đến 20%. Sự kiện “6.6 - Sale Rẻ Kinh Hoàng” hứa hẹn sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ để người dùng mua sắm những sản phẩm chất lượng, giá hời từ hàng nghìn thương hiệu uy tín.

Đầu tiên là “28H Giảm Sâu” kéo dài từ 20h ngày 5/6 với Deal “thơm bất bại”. Với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu chính hãng thuộc mọi ngành hàng giảm đậm đến 50% tại các khung giờ vàng 0h-12h-20h, người dùng không chỉ đắm chìm trong vô vàn lựa chọn mua sắm, người dùng còn được thu thập các voucher độc quyền giảm 12% áp dụng cho đơn hàng từ 1.5 triệu đồng và voucher giảm 14% áp dụng cho đơn hàng từ 500 nghìn đồng.

Chấn động hơn nữa, các “chiến thần” săn xu còn có cơ hội nhận ưu đãi giảm thêm 50% tại trang Xu, giúp mua sắm vốn tiết kiệm lại càng thêm tiết kiệm.

Lazada tung loạt ưu đãi đậm sâu dịp 6.6

“Sale chớp nhoáng, rẻ vô cùng tận” sẽ tiếp sức cho người dùng chốt đơn thả ga mà không cần lăn tăn về giá. Theo đó, sẽ có những bộ sưu tập các sản phẩm thiết yếu mùa hè rẻ “sập sàn” chỉ dưới 66K. Đáng chú ý nhất là cuộc đổ bộ của liên hoàn deal giải nhiệt mùa hè như quạt cầm tay Goojodoq, máy lạnh TCL, trà Ô Long Tea, kem chống nắng Anessa phủ sóng mọi mặt trận nhằm thỏa mãn đam mê “chốt đơn” của người dùng.

“Phủ phê” freeship toàn sàn, đổi trả dễ dàng dù ở khoảng cách xa hay gần, dù giá trị đơn hàng lớn hay nhỏ, cỡ nào cũng được freeship. Đặc biệt từ 20h - 22h ngày mở màn 5/6 sẽ có ưu đãi freeship lên đến 500.000 đồng, tạo điều kiện tối đa để tín đồ mua sắm tha hồ săn sale không lo phí vận chuyển. Tất cả những gì cần làm là vào “Trạm Voucher”, “Trang chiến dịch” hoặc “Trang sản phẩm”, người dùng có thể dễ dàng thu thập các mã freeship phủ phê, áp dụng cho đơn hàng từ 0đ.

Khách hàng dễ dàng thao tác trên ứng dụng để gửi yêu cầu đổi trả theo chính sách “Đổi ý”. Lazada hỗ trợ miễn phí cả hai hình thức lấy tận nơi và gửi tại bưu cục, giúp việc đổi trả trở nên dễ dàng hơn, giúp người tiêu dùng có thể tự tin săn các ưu đãi hấp dẫn mà không lo lắng.

Lazada cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm 100% an tâm, chi tiết về chính sách hoàn hàng “Đổi ý” của Lazada xem tại Đây.

Đặc biệt hơn cả là khi bạn có thể có năm, sáu ưu đãi giảm chồng trên một đơn hàng duy nhất từ Voucher Max, Freeship Max đến Trợ giá thanh toán từ ngân hàng đối tác, Voucher sàn giảm đến 20%, Voucher săn livestream hay Ưu đãi giảm xu. Nổi bật trong đó phải kể đến Voucher Max có giá trị lên đến 1 triệu đồng, được áp dụng cho hầu hết các ngành hàng. Cụ thể, voucher giảm 8% tối đa 1 triệu đồng áp dụng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, voucher giảm 10% tối đa 400 nghìn đồng áp dụng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng, voucher giảm 12% tối đa 80 nghìn đồng áp dụng cho đơn hàng từ 300 nghìn đồng.

Một “đặc sản” khác không thể bỏ lỡ trong những mùa siêu sale của Lazada chính là nhiệm vụ săn xu đổi quà. Từ 1/6 đến 8/6, chỉ cần điểm danh mỗi ngày tại Trang xu của ứng dụng, người dùng sẽ có cơ hội săn rương vàng LazCoin với những quà tặng siêu hấp dẫn như 66K xu, điểm thưởng LazRewards và các voucher ưu đãi.

Và cuối cùng là vừa “chốt đơn” vừa được tư vấn về sản phẩm, vừa tham gia minigame săn quà… đều có tại Siêu hội livestream vào lúc 12H -21H 06.06 với sự tham gia của SAM và các khách mời (Gin Tuấn Kiệt, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đỗ Phú Quí, Otis, Nicky, Quang Trung).

Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, phiên live còn có nhiều “Voucher Kinh hoàng” 15% - 20% - 30% với mức giảm lên đến 500K. Đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội nhận voucher độc quyền từ hàng loạt thương hiệu xịn sò như CeraVe, La Roche-Posay, MASAN CONSUMER, P&G, Ensure, Lock&Lock Flagship Store, CARSLAN.

Hãy cùng Lazada chào hè thật bùng nổ với sự kiện “6.6 - Sale Rẻ Kinh Hoàng”!