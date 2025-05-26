Tăng cường tiếp thị liên kết, Lazada đầu tư thêm 100 triệu USD

Khoản đầu tư thường niên trị giá 100 triệu USD vừa được Lazada công bố tại lễ trao giải Lazada Affiliate Đông Nam Á 2025.

Được biết, chương trình LazAffiliate cải tiến sẽ bao gồm cơ chế thưởng cao hàng đầu ngành cùng loạt tính năng tiên tiến, được thiết kế nhằm trao quyền cho mọi đối tác, từ những nhà sáng tạo và người có sức ảnh hưởng, cho đến các “micro-influencer” mới nổi và người tiêu dùng thường ngày, giúp họ tối đa hóa khả năng kiếm tiền trên nền tảng của mình và mở rộng sức ảnh hưởng.

Ngoài ra, để nâng cấp kênh tiếp thị liên kết, Lazada cũng đổi mới giao diện, giúp quá trình chọn sản phẩm trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chương trình cũng sẽ chú trọng vào việc tuyển chọn sản phẩm hoa hồng cao, đặc biệt là các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao và hoa hồng hấp dẫn sẽ giúp đối tác tiếp thị ưu tiên những mặt hàng bán chạy nhất.

Chưa kể, các đối tác tiếp thị liên kết sẽ cung cấp dữ liệu chi tiết về lưu lượng truy cập và hiệu quả của các liên kết, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng người truy cập và hoa hồng, hỗ trợ xây dựng chiến lược nội dung tối ưu để tăng thu nhập.

Hơn 20 đối tác tiếp thị liên kết Việt Nam tham dự lễ trao giải Lazada Affiliate Đông Nam Á 2025

Trên trang cá nhân, đối tác có thể tự thiết kế trang hiển thị của mình, lựa chọn các sản phẩm được đề xuất nhằm tối ưu trải nghiệm khám phá và mua sắm cho người theo dõi.

Bên cạnh đó thì chương trình tăng tốc thưởng chiến dịch cũng sẽ diễn ra vào các lễ hội mua sắm lớn như 6.6, 9.9, 11.11 và 12.12, đối tác tiếp thị liên kết sẽ có cơ hội nhận thưởng đặc biệt, hoa hồng cao hơn và tham gia các thử thách theo hình thức trò chơi để gia tăng thu nhập mùa cao điểm. Lazada cho biết, chương trình này sẽ sớm được triển khai tại thị trường Việt Nam.

Để thúc đẩy tăng trưởng Tiếp thị liên kết, Lazada sẽ hợp tác với các thương hiệu và nhà bán hàng hàng đầu để triển khai các chiến lược marketing có hiệu suất cao và hiệu quả về chi phí. Cụ thể:

Mã giảm giá do Lazada tài trợ: sẽ bổ sung thêm các phần thưởng của đối tác nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua sắm.

Hệ sinh thái đối tác đa dạng: giúp tối ưu sức ảnh hưởng giữa người có sức ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung và KOC (Key Opinion Consumers - người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) để mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao khả năng tìm kiếm sản phẩm cho người mua sắm.

Đây sẽ là nơi các thương hiệu và người bán chỉ chi trả cho các chuyển đổi thực tế, biến quan hệ hợp tác với nhà sáng tạo thành kênh doanh thu có thể đo lường, bền vững và dễ dàng mở rộng.

Trang phân tích mới sẽ cung cấp cho đối tác tiếp thị liên kết những chỉ số đo lường chính và phân tích chuyên sâu kèm dữ liệu. Ở thị trường Việt Nam, tính năng này sẽ sớm được cập nhật.

Trong Chương trình tăng tốc thưởng chiến dịch 6.6 sắp tới, Lazada sẽ mang đến mức hoa hồng lên đến 36% dành cho các đối tác tiếp thị liên kết khi quảng bá thương hiệu thông qua voucher tại gian hàng. Hơn 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm đã hợp tác cùng Lazada để đồng tài trợ các phần thưởng và ưu đãi dành cho đối tác. Ngoài ra, tổng giá trị phần thưởng bằng tiền mặt trị giá $100,000 USD sẽ được trao cho các đối tác có hiệu suất cao nhất trong khu vực.

Chia sẻ về gói đầu tư mới, ông Jared Chan, Giám đốc bộ phận Tiếp thị liên kết khu vực -Tập đoàn Lazada, cho biết: “Lazada cam kết hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung trên khắp Đông Nam Á mở rộng nguồn thu nhập và gia tăng sức ảnh hưởng của họ. Thông qua khoản đầu tư này, chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tiếp thị liên kết sôi động, không chỉ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp mà còn tạo ra những kết nối chân thật, bản địa hóa hơn giữa thương hiệu và người tiêu dùng.”

LazAffiliate là chương trình tiếp thị liên kết hàng đầu của Lazada, kết nối mạng lưới nhà sáng tạo ngày càng mở rộng – từ người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung đến những người yêu thích mua sắm hàng ngày – với các thương hiệu và nhà bán hàng. Thông qua các đề xuất cá nhân hóa giúp thúc đẩy lượt truy cập và chuyển đổi, các đối tác tiếp thị liên kết sẽ nhận được hoa hồng trên mỗi đơn hàng thành công mà không bị giới hạn.

Chương trình LazAffiliate mở ra cơ hội dễ dàng tham gia vào lĩnh vực thương mại do nhà sáng tạo dẫn dắt, không yêu cầu lượng người theo dõi tối thiểu, chỉ cần chia sẻ, giới thiệu và nhận thưởng.

Thông tin them về LazAffiliate, xem tại website của hãng.