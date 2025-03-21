Xử phạt Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục 140 triệu do quảng cáo sai sự thật

Ngày 20/3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Theo đó, Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt theo khoản 5 điều 34 nghị định số 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 129/2021 của Chính phủ, do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.

Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi nói trên là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, đồng thời Quang Linh, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Khoản 5 điều 34 nghị định số 38 quy định phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Cùng với đó là về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố...

Quảng cáo lố "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau"

Trước đó, trong phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội, 3 người nổi tiếng trên mạng là Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk), với thông tin sản phẩm này có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau”.

Làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều nhận lỗi vì chưa tìm hiểu rõ về thành phần của thực phẩm chức năng trước khi quảng bá sản phẩm, dẫn đến việc truyền tải thông tin sai lệch trong quá trình livestream bán hàng.

Dựa trên mức độ vi phạm, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng là chủ của phiên livestream vì hành vi quảng cáo không đúng sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố.

Riêng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là khách mời nên không bị xử phạt mà bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng.

Thời gian gần đây, sự việc người nổi tiếng bị “tố” quảng cáo sai sự thật về các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm… thông qua các status trên mạng xã hội hay qua livestream bán hàng không phải là hiếm.

Cục sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan xử lý nghiêm vi phạm khi nhận được phản ánh và đầy đủ chứng cứ liên quan.