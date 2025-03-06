Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên và loạt TikToker dính lùm xùm, hãng kẹo rau chính thức lên tiếng.

Theo tài liệu phía hãng kẹo rau củ cung cấp, Trung tâm Kiểm nghiệm và tư vấn UDKH Avatek đã thực hiện kiểm nghiệm, cho ra kết quả: hàm lượng Inulin (một loại chất xơ hòa tan) trong kẹo rau của Kera là 0,186g/viên. Ngoài ra trong 100g kẹo này có 0,935% chất xơ từ rau củ quả, theo thông tin cung cấp từ Asia Life - nhà máy sản xuất kẹo.

Vì vậy phía doanh nghiệp kết luận tổng hàm lượng hai loại chất xơ trên trong 1 viên kẹo rau củ là hơn 0,2g. Ngoài ra trong kẹo rau củ còn có vitamin A, B6, B12, maxicuma (40% curcumin).

Để dễ hình dung: một hộp kẹo rau có tổng cộng 30 viên, tương đương 6g chất xơ (bằng lượng chất xơ của hai quả chuối kích cỡ trung bình).

Đối với các đơn vị liên quan, căn cứ hồ sơ doanh nghiệp, Trung tâm Kiểm nghiệm và tư vấn UDKH Avatek được thành lập vào đầu năm 2023, cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm các loại nông sản, thủy sản, thịt…

Theo hồ sơ năng lực, Asia Life - nhà máy sản xuất kẹo rau kể trên - chính thức đi vào vận hành vào tháng 10-2023. Danh mục được nhà máy này nhận làm gồm: dòng sản phẩm dạng bột, dung dịch/thạch/siro, kẹo dẻo, viên nang, trà trái cây sấy thăng hoa...

Cả Avatek và Asia Life đều tự quảng cáo mình có năng lực trong lĩnh vực đang làm việc, kèm trang thiết bị hiện đại.

Kẹo rau được quảng cáo rầm rộ trong phiên livestream bán hàng.

Kẹo rau Kera được săn đón nhờ vào việc nhiều người nổi tiếng quảng cáo, kèm thông điệp bổ dưỡng, nhiều chất xơ, phù hợp người lớn và trẻ em, trong ấn phẩm truyền thông cho sản phẩm còn có hình trẻ em chụp với hoa hậu Thùy Tiên. Bản thân Quang Linh Vlogs cũng từng nói trên phiên livestream bán hàng rằng một viên kẹo này tương đương một đĩa rau, sau đó bị dư luận phản ứng và phải xin lỗi.

Mới đây trong bối cảnh bị sụt giảm niềm tin về cách quảng cáo và nội dung thể hiện trên bao bì sản phẩm, với vai trò khách hàng - anh Quách Thanh Lâm (trên mạng với tài khoản Sư Tử Ăn Chay) cũng đã mang kẹo Kera đi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy: có 0,51g hàm lượng chất xơ tổng trong 100g sản phẩm. Như vậy một viên kẹo rau chỉ chứa khoảng 0,016g chất xơ. Có thể hiểu, kể cả khi ăn hết nguyên hộp kẹo (ba chục viên, giá 149.000 đồng), hàm lượng chất xơ tổng chưa bằng một nửa quả chuối, chênh lệch so với dữ liệu nhãn hàng đưa ra.

Về bên đặt kiểm nghiệm, khách hàng Lâm khẳng định không chỉnh sửa sau khi nhận được số liệu.

Quatest 2 là đơn vị được bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Đặng Hữu ký quyết định thành lập. Trung tâm này thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ khoa học và Công nghệ), thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên cả nước.