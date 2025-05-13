Prudential ra mắt bảo hiểm liên kết chung mới

Theo đó, bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa sẽ giúp tối đa giá trị bảo vệ trên mỗi đồng phí, lên đến 80 lần phí bảo hiểm cơ bản. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới nhất của Prudential, đáp ứng nhu cầu bảo vệ ở mức độ tối ưu trên mức phí bảo hiểm phù hợp nhất với khả năng tài chính.

Cụ thể, sản phẩm này thiết kế nhằm tích lũy tài chính bền vững với lãi suất cam kết cùng các khoản thưởng hấp dẫn như thưởng tri ân khách hàng vào ngày kỉ niệm năm Hợp đồng thứ 10 đầu tiên và mỗi 5 năm sau đó.

PRU-Bảo Vệ Tối Đa lợi ích cho khách hàng

Ngoài ra, khách hàng còn nhận được khoản thưởng duy trì hợp đồng vào từ Năm hợp đồng thứ 20 khi đáp ứng các điều kiện theo Quy tắc điều khoản sản phẩm.

“Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa là sản phẩm đầu tiên mà Prudential ra mắt sau những thay đổi của Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới. Luôn theo đuổi cam kết là doanh nghiệp hình mẫu của ngành, chúng tôi tin rằng sản phẩm này không chỉ tuân thủ theo những yêu cầu của Luật trên cơ sở đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết mà còn được Prudential cải tiến, thiết kế nhằm cung cấp quyền lợi bảo vệ tối ưu cho khách hàng trên mỗi đồng phí tham gia, đồng thời linh hoạt đáp ứng các nhu cầu bảo vệ tài chính cả tăng lẫn giảm ở mỗi cột mốc ý nghĩa của cuộc đời.” Ông Conor M O’Neill, Phó Tổng Giám đốc Tài Chính của Prudential Việt Nam chia sẻ.

Theo Báo cáo Xu hướng Y tế Toàn cầu năm 2025 của WTW (Willis Towers Watson), chi phí y tế tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng 11,2% vào năm 2025, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 10,4%. Điều này phản ánh xu hướng lạm phát y tế đang gia tăng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe không ngừng gia tăng.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa ra đời với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng xây dựng một kế hoạch bảo vệ tài chính tối ưu theo nhu cầu, đồng thời gia tăng cơ hội tích lũy cho các mục tiêu tài chính dài hạn trong tương lai.

Minh họa chân dung khách hàng tham gia PRU-Bảo Vệ Tối Đa

Tham gia PRU-Bảo Vệ Tối Đa, khách hàng có thể lựa chọn “kế hoạch bảo hiểm cơ bản” để cân bằng quyền lợi bảo vệ và tích lũy hoặc “kế hoạch bảo hiểm nâng cao” để tối ưu quyền lợi bảo vệ tài chính. Điểm nổi bật của sản phẩm này là khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi kế hoạch bảo hiểm từ cơ bản lên nâng cao hoặc ngược lại cho phù hợp với khả năng tài chính.

Ngoài ra, sản phẩm còn ra đời để đáp ứng mong đợi của khách hàng cho nhu cầu tích lũy, giá trị tài khoản của khách hàng được gia tăng với các khoản thưởng có điều kiện xuyên suốt thời hạn hợp đồng như: Thưởng Tri Ân Khách Hàng vào ngày kỷ niệm năm Hợp Đồng thứ 10 lên tới 150% phí bảo hiểm cơ bản năm đầu, 75% vào mỗi 05 năm sau đó; Thưởng Duy Trì Hợp Đồng 4% giá trị tài khoản hợp đồng trung bình trong 60 tháng gần nhất vào ngày kỷ niệm năm hợp Đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó. Đây là những quyền lợi hấp dẫn khuyến khích khách hàng duy trì hợp đồng bảo hiểm để được bảo vệ dài hạn.

Khách hàng cũng có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm bán cùng có chi phí hợp lý với phạm vi bảo vệ rộng và mức bảo vệ cao để gia tăng quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại đây.