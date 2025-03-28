Prudential hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2027

Theo đó, kết quả kinh doanh năm tài khóa 2024 vừa qua, Tập đoàn Prudential plc đã đạt lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới là 3.078 triệu đô-la, tăng 11% so với cùng kỳ. Bao gồm cả tác động của lãi suất và các biến động kinh tế khác, lợi nhuận kinh doanh mới nhìn chung ổn định. Lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới theo chuẩn TEV cũng tăng 11%.

Giá trị thặng dư phân bổ từ hoạt động kinh doanh được tạo ra từ hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và hoạt động quản lý tài sản hiện có là 2.642 triệu đô-la (năm 2023 là 2.706 triệu đô-la), phù hợp với lộ trình tạo ra thặng dư tự do mà chúng tôi đặt ra từ năm 2022 đến năm 2027.

Đại diện Prudential cho biết, chúng tôi tiếp tục đầu tư vào việc cải thiện mô hình vận hành, nâng cao năng lực và tạo ra giá trị, bao gồm cả việc xử lý các biến số ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Cụ thể:

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh trước thuế tăng 10%, đạt 3.129 triệu đô la. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh sau thuế tăng 7%, đạt 2.582 triệu đô la.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu dựa trên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 89,7 cents trên mỗi cổ phiếu, thể hiện mức tăng 8 phần trăm trên cơ sở nhất quán với năm 2023 (trước khi điều chỉnh đối với quyền lợi không kiểm soát trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thông thường tại Malaysia).

Vốn chủ sở hữu theo chuẩn EEV của Tập đoàn là 44,2 tỷ đô la (2023: 45,3 tỷ đô la trên cơ sở tỷ giá hối đoái thực tế) tương đương 1.664 cents mỗi cổ phiếu (2023: 1.643 cents mỗi cổ phiếu trên cơ sở tỷ giá hối đoái thực tế).

Vị thế vốn mạnh với tỷ lệ thặng dư tự do là 234% và thặng dư cổ đông theo khung GWS so với GPCR là 15,9 tỷ đô la, tương đương với tỷ lệ khả năng thanh toán là 280%. Cho phép hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu, thanh toán cổ tức tạm thời lần thứ hai năm 2024 và bắt đầu triển khai thỏa thuận bancassurance mới tại Indonesia, tỷ lệ thặng dư tự do sẽ là 204%.

Hoàn tất việc mua lại cổ phiếu trị giá 1.045 triệu đô la (123 triệu cổ phiếu) tính đến ngày 14 tháng 3 theo chương trình trị giá 2 tỷ đô la của chúng tôi được công bố vào tháng 6 năm 2024. Chương trình này hiện dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025 thay vì hướng dẫn ban đầu của chúng tôi là vào giữa năm 2026.

Tổng cổ tức năm 2024 là 23,13 cents mỗi cổ phiếu, tăng 13%, với cổ tức tạm thời lần thứ hai năm 2024 là 16,29 cents mỗi cổ phiếu. Tổng lợi nhuận của cổ đông trong năm tài chính 2024 là 1,4 tỷ đô la, bao gồm việc mua lại cổ phiếu.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh này, ông Anil Wadhwani – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Prudential cho biết: “Năm 2024, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện chiến lược nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy tăng trưởng. Những kết quả tài chính đạt được đang bám sát với định hướng đã đề ra, với lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới tăng 11% và thặng dư hoạt động tự do đạt 2.642 triệu đô la. Trên cơ sở Giá trị nhúng truyền thống (TEV) mà chúng tôi sẽ áp dụng từ quý I/2025, lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới cũng tăng 11% trong năm. Các xu hướng tăng trưởng dài hạn vốn có tại các thị trường châu Á và châu Phi đang dần khẳng định lại, mở ra những cơ hội lớn cho chúng tôi. Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại châu Á vẫn còn thấp, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm tiết kiệm dài hạn và bảo vệ tiếp tục gia tăng trên khắp các thị trường, cùng với nhu cầu ngày càng lớn về quản lý tài sản và lập kế hoạch hưu trí, đặc biệt là tại các thị trường châu Á có thu nhập cao.”

“Chúng tôi đang ở vị thế thuận lợi để tận dụng cơ hội tăng trưởng này. Trọng tâm của chúng tôi là phát triển kinh doanh mới chất lượng, đồng thời quản lý hiệu quả danh mục hợp đồng hiện hành và cải thiện các biến số hoạt động bằng cách nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Trong năm 2024, chúng tôi đã ghi nhận nhiều bước tiến mới với việc tăng tỷ lệ thu phí từ hợp đồng mới, số lượng tư vấn viên hoạt động tăng trong nửa cuối năm, cùng với các biện pháp cải thiện hiệu quả như tăng cường quản lý bồi thường chăm sóc sức khỏe, nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin để tận dụng lợi thế quy mô.” Ông Anil Wadhwani cho biết thêm: “Cổ tức năm 2024 tăng 13% trên cơ sở mỗi cổ phiếu, tương ứng hơn 600 triệu đô la. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hoàn trả 785 triệu đô la cho cổ đông trong năm 2024 thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la, được đẩy nhanh tiến độ hoàn tất vào cuối năm 2025 – sớm hơn kế hoạch ban đầu là giữa năm 2026. Chúng tôi cũng đã công bố đang xem xét việc niêm yết ICICI Prudential Asset Management Company Limited, bao gồm việc thoái vốn một phần cổ phần tại công ty này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, các phê duyệt cần thiết và các yếu tố liên quan khác. Dự kiến sau khi hoàn tất việc thoái vốn, toàn bộ phần thu ròng sẽ được hoàn trả lại cho cổ đông. Những sáng kiến này thể hiện rõ cam kết quản lý vốn một cách kỷ luật theo khuôn khổ rõ ràng mà chúng tôi đã công bố vào tháng 6/2024, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm vào việc nâng cao lợi suất cho cổ đông. Chúng tôi dự kiến sẽ cập nhật kế hoạch quản lý vốn trong Báo cáo Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 vào tháng 8 tới.”

Báo cáo đầy đủ xem tại đây