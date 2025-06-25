Cụ thể, Liên minh AI Âu Lạc sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm: Nghiên cứu phát triển, Xây dựng quy chuẩn và chính sách về AI, Đào tạo. Trong lĩnh vực Nghiên cứu phát triển, các thành viên sẽ cùng phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn LLM với khả năng xử lý tiếng Việt chính xác, tự nhiên, phù hợp với văn hóa và bản sắc Việt Nam, góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Zalo tham gia Liên minh Âu Lạc

Phát biểu tại lễ ra mắt liên minh, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo khẳng định mong muốn đóng góp không chỉ cho công cuộc phát triển LLM mà còn cho nền chủ quyền công nghệ của Việt Nam.

“Gia nhập Liên Minh AI Âu Lạc, chúng tôi mong muốn đóng góp vào công cuộc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn LLM tại Việt Nam. Là một đơn vị đã thành công trong việc xây dựng mô hình LLM, Zalo hy vọng có thể tạo ra những sản phẩm AI chất lượng, phục vụ cho người Việt một cách thiết thực, cũng như góp sức mình vào tiến trình phát triển khoa học công nghệ của đất nước. Việc gia nhập liên minh cũng khẳng định quyết tâm tự chủ công nghệ, làm chủ AI của Zalo. Chúng tôi tin rằng, chính người Việt có thể làm chủ mô hình LLM bằng tiếng Việt. Đồng thời, Zalo mong muốn chung tay tạo ra một cộng đồng AI mở, minh bạch, nhằm khơi dậy sáng tạo, ứng dụng AI rộng khắp.” Ông Nguyễn Minh Tú chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo phát biểu tại sự kiện ra mắt Liên minh AI Âu Lạc

Tại Việt Nam, Zalo là một trong những đơn vị hiếm hoi đã thành công phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Lựa chọn này có nhiều khó khăn đòi hỏi phải tạo dựng từ số 0 - kiến trúc mô hình, khởi tạo tham số, xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình từ tập dữ liệu xử lý. Quyết định trên không phải chạy đua với các người khổng lồ nước ngoài mà hiện thực khát vọng của người Việt làm chủ mô hình LLM thuần Việt, hiểu tiếng Việt và phục vụ cho người Việt.

Tới cuối năm 2024, mô hình LLM của Zalo vượt qua các tên tuổi lớn như GPT-4 (OpenAI), Gemma2-9B (Google) hay Phi-3-small (Microsoft

Dù gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển công nghệ LLM, nhưng Zalo đã rút ngắn thời gian phát triển thành công mô hình LLM từ 18 tháng xuống 6 tháng. Cuối năm 2023, mô hình đầu tiên KiLM 7B tham số ra mắt tại sự kiện Zalo AI Summit.

Trong tương lai, Zalo sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn mô hình LLM, cũng như đẩy mạnh tính ứng dụng thực tiễn của LLM trong đời sống của hàng triệu người dùng Việt. Việc Zalo phát triển thành công LLM tiếng Việt không chỉ là bước đi đột phá của một doanh nghiệp, mà còn mở ra tương lai tiềm năng cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Gia nhập Liên minh AI Âu Lạc thể hiện rõ quyết tâm của Zalo trong việc phát triển AI theo hướng an toàn, có trách nhiệm, phục vụ lợi ích cộng đồng và chủ quyền quốc gia.

Sự ra đời của Liên minh Âu Lạc không chỉ mở ra một chương mới cho hành trình phát triển AI tại Việt Nam, mà còn hứa hẹn một tương lai tươi sáng, nơi công nghệ phục vụ thiết thực cho cộng đồng, gắn với lợi ích quốc gia và góp phần khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.