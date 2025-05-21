Nhiều đơn vị công an xây dựng không gian số

Việc xây dựng các mô hình Zalo Official Account (OA) và Zalo Mini App đã chứng minh được tính hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị Công an trên cả nước, theo đúng tinh thần phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Nghị Quyết 57.

Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Theo Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030 cần tăng cường hoạt động quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Được biết, đến hết năm 2024, cả nước đã có tổng cộng 17.273 tài khoản Zalo OA của các cơ quan nhà nước và các đơn vị tiện ích đã được thiết lập và định danh trên Zalo.

Bộ Công An là một trong những đơn vị đã triển khai hoạt động Trang thông tin trên nền tảng Zalo trong thời gian gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin về an ninh, trật tự trên các nền tảng số, phục vụ nhân dân.

Trang Zalo OA của Bộ Công an được quản trị bởi Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, sử dụng ảnh đại diện là hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu. Người dân truy cập vào Zalo OA của Bộ Công an sẽ thấy dấu “tick vàng” bên cạnh tên “Bộ Công an”. Sau hơn một tháng triển khai, Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo với tài khoản chính thức - Zalo Official Account, mang tên “Bộ Công an” đã ghi nhận hơn 45.000 lượt quan tâm.

Cùng với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook; Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an trên môi trường mạng, có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân; tăng cường khả năng tương tác, giúp công chúng tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội - Công an thành phố Hà Nội, đã triển khai hiệu quả trang Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”. Công an thành phố Hà Nội khích người dân tích cực phản hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội qua số điện thoại và trang Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội".

Được đưa vào hoạt động từ năm 2023, tài khoản chính thức trên Zalo (Zalo OA) của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã trở thành một trong những kênh phản ánh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông chính tại Hà Nội. Thông qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội có thể tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật.

Theo chia sẻ từ Phòng Cảnh sát giao thông, tính đến khoảng thời điểm tháng 2/2025, sau hơn một năm đưa vào hoạt động, trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" tiếp nhận gần 8.000 tin phản ánh các hành vi vi phạm giao thông. Hiện tại, trang Zalo OA của "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" có hàng chục nghìn người quan tâm với hàng nghìn lượt tin nhắn tương tác phản ánh về tình trạng an toàn giao thông và tìm hiểu về nhiều vấn đề khác.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình cũng triển khai xây dựng Zalo Mini App mang tên “Công an tỉnh Thái Bình” nhằm đồng hành cùng người dân.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình - với vai trò thường trực tham mưu công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Công an tỉnh đã mạnh dạn khảo sát, nghiên cứu và phát triển ứng dụng di động “Công an tỉnh Thái Bình” tích hợp trên nền tảng Zalo (Zalo Mini App).

Với phương châm “Chung tay cải cách hành chính - Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp” Zalo Mini App “Công an tỉnh Thái Bình” là một công cụ hiệu quả, dễ tiếp cận, không chỉ cung cấp thông tin một cách trực quan, dễ hiểu mà còn là cầu nối trực tiếp hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Thiếu tá Đoàn Thị Phượng - cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Zalo Mini App giúp đơn vị xử lý được cả hai phía nhu cầu của người dân và cán bộ tiếp dân. Một mặt, người dân không cần tải ứng dụng mới hay ghi nhớ các thao tác truy cập phức tạp mà chỉ cần thiết bị điện thoại thông minh có ứng dụng Zalo là có thể trực tiếp tra cứu thông tin thủ tục, tra cứu kết quả hồ sơ, liên hệ trực tiếp đến cán bộ tiếp công dân của đơn vị để được hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, Công an tỉnh có thể nắm bắt nhu cầu của người dân, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để tập hợp thành ‘cẩm nang’ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn”.

Sau gần một tháng xây dựng và triển khai, mỗi ngày ứng dụng ghi nhận hàng trăm lượt truy cập. Tính đến nay, Zalo Mini App "Công an tỉnh Thái Bình" đã có hơn 10.000 lượt truy cập, thu hút 8.000 người sử dụng và hơn 3.000 tài khoản thường xuyên truy cập. Qua tiện ích “Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức” được tích hợp ngay trên ứng dụng, 100% người dùng đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của Công an tỉnh.

Những con số trên đã cho thấy hiệu quả thực tế của việc triển khai các hoạt động kết nối người dân thông qua nền tảng công nghệ như Zalo. Là nền tảng nhắn tin “quốc dân” với gần 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo hỗ trợ các đơn vị Bộ ban ngành đến gần hơn với người dân ở mọi tầng lớp, thuộc mọi lứa tuổi, nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, đóng góp vào mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường.