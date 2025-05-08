Zalo Bộ Công an ghi nhận hơn 45.000 lượt quan tâm

Chính thức triển khai từ cuối tháng 03/2025, căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo đã nhận được sự quan tâm theo dõi đông đảo của các cơ quan, tổ chức, báo chí và người dân trên cả nước.

Trang Zalo OA của Bộ Công an được quản trị bởi Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, sử dụng ảnh đại diện là hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu. Người dân truy cập vào Zalo OA của Bộ Công an sẽ thấy dấu “tick vàng” bên cạnh tên “Bộ Công an”.

Việc Bộ Công an triển khai hoạt động Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA giúp đưa thông tin chính thống từ Bộ Công an đến với người dân trên cả nước. Đây sẽ là kênh thông tin chính thống tới người dân, đồng thời còn là “cầu nối” giúp Bộ Công an nắm bắt dư luận, nguyện vọng của nhân dân.

Sự ra đời của Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA nói riêng và hệ thống sinh thái truyền thông của Bộ Công an nói chung là giải pháp chiến lược trong việc bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Thông tin từ Bộ Công an gửi tới người dân được triển khai bài bản, đồng bộ trên nhiều nền tảng, từ báo chí chính thông cho đến các mạng xã hội.

Cùng với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook; Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an trên môi trường mạng, có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân; tăng cường khả năng tương tác, giúp công chúng tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an.

Trong thời gian gần đây, nhiều Cơ quan nhà nước đã tích cực sử dụng Zalo OA làm kênh thông tin chính thống, mở ra không gian kết nối với quần chúng nhân dân, vừa duy trì chức năng thông tin, tuyên truyền, vừa giúp người dân tương tác, phản ánh, góp ý, và kiến nghị một cách dễ dàng, hiệu quả. Là nền tảng nhắn tin “quốc dân” với gần 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo hỗ trợ các đơn vị Bộ ban ngành đến gần hơn với người dân ở mọi tầng lớp, thuộc mọi lứa tuổi, nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển đổi số toàn dân, toàn diện.