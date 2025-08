Cảnh báo: Tin giả về sáp nhập tỉnh thành lan truyền trên mạng xã hội

Cơ quan công an làm việc với một người đàn ông đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội - Ảnh: HUYỀN THƯƠNG.

Trên Cổng thông tin Công an tỉnh, cơ quan chức năng khẳng định: "Đến thời điểm này chưa có quyết định chính thức về việc sáp nhập cụ thể tỉnh thành nào. Thông tin lan truyền trên mạng về danh sách sáp nhập các tỉnh thành là thông tin giả, sai sự thật."

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Kết luận số 126 ngày 14-2-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị năm 2025 chỉ đưa ra định hướng chung. Cụ thể, kết luận này xác định sẽ tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện), xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, và đưa ra định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đã đưa ra khuyến cáo đặc biệt: "Người dân cần cẩn trọng kiểm chứng và xác thực các thông tin, nội dung liên quan việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc thay đổi đơn vị hành chính trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng."

Đáng chú ý, trước đó không lâu, Công an Nghệ An đã xử phạt hành chính hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành. Hai người bị xử phạt là ông L.V.T. (36 tuổi, ngụ TP Vinh), là phóng viên một cơ quan báo chí và ông N.V.M. (36 tuổi, ngụ thị trấn Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Mỗi trường hợp bị phạt 5 triệu đồng theo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lan truyền thông tin giả mạo trên không gian mạng, đặc biệt liên quan đến các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.