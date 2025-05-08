Tin giả về đàm phán thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ: Mối nguy hại quốc gia cần cảnh giác

Ngay sau phiên đàm phán thuế quan đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 7/5, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin được cho là "kết quả đàm phán" giữa hai bên. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã chính thức xác nhận rằng toàn bộ thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Thực tế, phía đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam chưa từng công bố bất cứ kết quả nào về cuộc gặp với đối tác Mỹ. Điều này khiến việc lan truyền các "kết quả đàm phán" giả mạo trở thành vấn đề an ninh thông tin nghiêm trọng.

Tin giả về đàm phán thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: nguoiquansat

Hệ lụy đa chiều từ tin giả về thương mại quốc tế

Theo nhà báo Hồng Nhung, việc phát tán thông tin sai lệch về đàm phán thương mại quốc tế tạo ra tác động tiêu cực ở nhiều cấp độ.

"Thông tin giả mạo về kết quả đàm phán thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư, làm nhiễu loạn thị trường và có thể khiến doanh nghiệp đưa ra quyết định sai lầm về chiến lược kinh doanh," bà Nhung phân tích.

Với tư cách quốc gia có độ mở thương mại thuộc hàng cao nhất thế giới, Việt Nam đặc biệt nhạy cảm trước các thông tin liên quan đến đàm phán thương mại. Thông tin sai lệch có thể tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, làm xói mòn uy tín quốc gia và gây ra hiệu ứng lan tỏa tiêu cực.

Đáng chú ý, việc tung tin giả về đàm phán thương mại không chỉ ảnh hưởng đến chỉ số niềm tin trong nước mà còn tác động đến quá trình đàm phán, thậm chí làm suy giảm vị thế của Việt Nam trong các cuộc đàm phán tiếp theo.

"Khi thông tin giả được lan truyền, đối tác đàm phán có thể hiểu sai về lập trường của Việt Nam, gây khó khăn trong việc xây dựng lòng tin và đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên," TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) nhận định.

Cơ chế lan truyền thông tin sai lệch trong thời đại số

Mô hình lan truyền tin giả về đàm phán thương mại thường bắt đầu từ việc tạo ra nội dung có vẻ uy tín với các thuật ngữ chuyên môn và con số cụ thể. Các thông tin này sau đó được lan truyền qua mạng xã hội, nơi chúng được nhân rộng bởi những người dùng thiếu kiến thức để phân biệt thông tin chính xác và giả mạo.

Theo các chuyên gia truyền thông, tốc độ lan truyền thông tin sai lệch thường nhanh hơn 6 lần so với thông tin chính xác. Tin giả thường được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc, khiến người dùng chia sẻ ngay mà không kiểm chứng. Đặc biệt với các vấn đề phức tạp như đàm phán thương mại, công chúng thiếu kiến thức chuyên môn để đánh giá tính xác thực của thông tin.

Hiện tượng này càng trở nên phức tạp khi các nền tảng mạng xã hội sử dụng thuật toán ưu tiên nội dung gây chú ý, khiến tin giả lan truyền nhanh hơn và tiếp cận người dùng nhiều hơn so với thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp thận trọng khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là những nội dung liên quan đến chính sách, đàm phán thương mại quốc tế và quan hệ ngoại giao. Trong trường hợp phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân nên báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Những tin đồn không chính xác về kết quả đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ là lời cảnh tỉnh về mối nguy hiểm của thông tin sai lệch trong thời đại kỹ thuật số. Sự cảnh giác của người dân và trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung là yếu tố quan trọng để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, từ đó góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia trong kỷ nguyên thông tin số.