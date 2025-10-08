Người dân vùng lũ Thái Nguyên chia sẻ tọa độ cầu cứu

Hình ảnh pháo sáng S.O.S ở vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh do người dân cung cấp

Nửa đêm 7-10, người dân Thái Nguyên thấy một vệt sáng dài được cho là pháo sáng S.O.S trong vùng đang bị cô lập do nước lũ.

Người thân chia sẻ tọa độ cầu cứu

Anh Đức Hiệp, phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên), cho biết người dân bên kia sông Cầu (khu vực phường Linh Sơn) bắn pháo sáng cầu cứu. Thành phố mất điện, khắp nơi chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có nhà chạy máy nổ mới có ánh sáng.

Gia đình bạn bè anh Hiệp ở vùng ngập sâu, cô lập từ đêm qua, đến giờ đã không liên lạc được.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm hỗ trợ người dân - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Chị Trần Ngọc Hà - quê Thái Nguyên - chia sẻ vị trí của người thân đang bị cô lập do mưa lũ lên nhiều trang mạng xã hội kèm theo "Lời cầu cứu khẩn cấp!". Chị Hà cho hay gia đình chị có 3 người, có cụ già gần 90 tuổi và một bé chưa đầy tháng.

Cả ba ở phường Linh Sơn (phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên cũ). Lũ tràn về từ đêm qua, cả 3 người tránh lũ trên tầng 2. Đến chiều tối, nước dâng lên mấp mé tầng 2. Hết lương thực, nước uống. Đến tối, chị Hà không còn liên lạc được với gia đình, chị đoán điện thoại của người nhà đã hết pin. Chị chỉ còn biết khẩn cầu trên mạng, mong có xuồng cứu hộ đến cứu.

Khắp nơi hướng về vùng lũ Thái Nguyên

Chị Nguyễn Hoàng Linh, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội, cũng khẩn thiết chia sẻ trên mạng xã hội vị trí của người thân mình. Gia đình chị ở Ấp Thái, phường Đồng Hỷ. Cả nhà có 5 người mắc kẹt trong nhà. "Họ không còn thức ăn, nước uống, điện thoại không liên lạc được. Chúng tôi rất lo lắng" - chị Linh nói.

Lúc 19h30 tối 7-10, mực nước lũ sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bảy (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) đạt mức 29,57m (trên BĐ3 3,57m) - vượt đỉnh lũ lịch sử sau bão Yagi năm 2024 khoảng 0,76m.

Nước lũ đã lên sát dầm cầu Gia Bảy - Ảnh: Nguyễn Hoàn

Nước tiếp tục lên, thêm nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên ngập sâu trong nước. Các khu vực La Hiên, Dân Tiến (xã Võ Nhai) có nơi ngập tới 4m.

Gia đình ông Nguyễn Văn Vĩ, ở phường Quang Trung, nước đã ngập gần đến cửa sổ. Ông Vĩ cho hay chưa bao giờ Thái Nguyên bị ngập nặng như lần này. Mất điện, mất nước, gia đình ông chẻ giát giường cũ làm củi nấu ăn. Cốc nến thơm thắp hương hôm rằm chưa cháy hết dùng để thắp sáng cho cả nhà. "Mong ông trời đừng mưa nữa!" - ông Vĩ than.

Vũ Quang Minh, cậu sinh viên năm 3 Trường đại học Y Thái Nguyên, theo các bạn ra đầu cầu Gia Bảy "hóng lũ". Minh quê ở Lạng Sơn, quê cậu cũng đang chịu cảnh ngập lụt, sạt lở. Cậu vừa tò mò đi theo bạn xem nước lũ vừa chạnh lòng lo lắng cho bố mẹ ở quê nhà.

"Nước lên quá khủng khiếp! - Minh nói - Chưa bao giờ tôi thấy cảnh này. Chúng tôi mong Nhà nước điều tàu to chở lương thực cho bà con bên kia sông. Bạn bè cùng lớp tôi ở bên đó, đến giờ cũng mất sóng điện thoại rồi...".